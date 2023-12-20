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    免费 Web3 游戏：范围

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    太長; 讀書

    此方法欢迎每一位 web2 游戏玩家，并提供免费注册和入门选项。在此，游戏社区可以免费进入游戏，如果玩家对NFT购买或交易等游戏内资产感兴趣，则可以继续进行。 仅使用这种方法，大型游戏玩家就可以吸引他们的社区，而无需在营销上花费太多。
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