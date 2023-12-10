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    克雷格·赖特是中本聪经过@mrfireside
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    克雷格·赖特是中本聪

    2023/12/10
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    经过 @mrfireside 33,048 讀數
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    太長; 讀書

    本文深入探讨了克雷格·赖特（Craig Wright）是否是比特币的创造者中本聪（Satoshi Nakamoto）的争论。它考察了赖特对比特币脚本的深刻理解、他在数字现金系统方面的丰富经验，以及他在比特币创造的关键领域的多样化专业知识。这篇文章还强调了赖特取得的重大法律胜利，他保留了数十亿美元的比特币，并讨论了他对区块链技术和专利的贡献。加密社区对赖特自称为中本聪的怀疑是众所周知的，同时他也努力证明自己的说法，并计划将大部分比特币财富捐赠给慈善机构。

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