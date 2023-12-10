克雷格·赖特是中本聪

克雷格·赖特是中本聪吗？ 在比特币神秘创造的不断演变的传奇故事中，一个关键时刻即将到来：COPA 诉赖特案审判将于 2024 年 1 月中旬开始。这一具有里程碑意义的案件将解决一个引起人们好奇和分歧的问题。整个加密社区：中本聪的真实身份。 COPA（加密货币开放专利联盟）代表硅谷一些最具影响力的公司，寻求法庭声明克雷格·怀特博士不是难以捉摸的中本聪。这是第一次，一场法律战直接取决于一劳永逸地揭开比特币神秘创始人的面纱，这使得这次审判成为对比特币世界产生深远影响的分水岭事件。 这就是为什么我相信克雷格·赖特就是中本聪 在 2019 年 多伦多会议上，Wright 讨论了比特币脚本的原始设计和功能，特别是与比特币 SV (BSV) 相关的设计和功能。他的演讲强调了比特币最初脚本的回归，以及重新引入 OP_RETURN 等某些功能，这增强了 BSV 的功能和安全性。 精通比特币脚本： CoinGeek 赖特解决比特币电子现金难题的方法包括 、以前的系统故障以及法律和经济激励的重要性。克雷格经常公开讨论和撰写有关这些以前的数字现金系统的文章。 数字现金系统经验： 了解数字现金的历史 包括作为计算机科学家、商人和发明家对区块链技术的贡献。他创立了 nChain，在 IT 和安全领域拥有超过 25 年的经验，拥有深厚的计算机科学学术背景以及教学和研究经验。赖特博士还拥有国际商法荣誉法学硕士学位和其他各种学术学位，这将有助于比特币创造者的创作。 多学科专业知识： 赖特的背景 Wright 强调了白皮书中预期的比特币原始脚本的回归，并讨论了在比特币 SV 中重新引入 OP_RETURN 以增强功能和安全性。 对比特币脚本和代码的理解： 赖特对比特币的愿景包括关注促进全球小额支付、维护稳定的协议以及在与现有法律体系集成的同时实现近乎即时的价值转移。他还谈到了对比特币目的和设计的误解——据称这是 BTC、BCH 和 BSV 之间分裂的部分原因。 洞察复杂的比特币机制： 赖特概述了他对比特币的愿景，其中包括 、全球可访问性、极低的交易成本以及法律框架内的完全可追溯性 - 所有这些 BSV 团队似乎都在努力实现。 比特币的独特属性： 每秒数十亿次交易的可扩展性 赖特认为，比特币的真正安全来自经济激励而不仅仅是计算能力。他认为比特币的经济模型确保诚实行事符合矿工的最大利益，这一观点加深了对比特币安全机制的理解。 比特币的安全模型： 赖特谈到了比特币图灵完备性，并就比特币的脚本语言如何用于各种计算函数来证明这一点提供了技术解释。在比特币脚本的潜力在加密社区得到更广泛的认可之前，这是一个有争议的立场。 关于比特币图灵完备性的知识： https://youtu.be/moA7KASx3WE?si=lKObfibrFpOZvAqP 比特币早期发展的杰出人物 曾在一次私人演示后表示，他相信赖特就是中本聪，在该演示中赖特使用中本聪的私钥签署了一条消息。安德烈森是少数提供类似证词的人之一。安德烈森最近改变了态度，在他的网站上神秘地说：“我不相信重写历史，所以我将保留这篇文章。但自我写下这本书以来的七年里，发生了很多事情，我现在知道像我一样信任克雷格·赖特是一个错误。我很遗憾陷入了“谁是（或不是）中本聪”的游戏，我拒绝再玩这个游戏了。”然而，在那之后，“我相信克雷格·史蒂文·赖特是比特币的发明者。” ，还有乔恩·马托尼斯（ ）。 证人证言： 加文·安德烈森(Gavin Andresen) 伊恩·格里格 Jon Matonis 在法律诉讼过程中，内维尔·辛克莱（Neville Sinclair）、斯特凡·马修斯（Stefan Matthews）、罗伯特·詹金斯（Robert Jenkins）、肖阿布·优素福（Shoaib Yousuf）、唐纳德·莱纳姆（Donald Lynam）和马克斯·莱纳姆（Max Lynam）等几位备受尊敬的人士都 。其中一些参与包括提供供澳大利亚皇家空军联队指挥官和澳大利亚勋章获得者唐·莱纳姆（克雷格的叔叔）阅读 ，为他的主张提供了很大程度的法律依据。 宣誓证词： 宣誓就赖特早期参与比特币的情况作证 的白皮书草稿 赖特提供了文件和电子邮件等证据，表明他在比特币白皮书发布之前参与了购买 bitcoin.org 域名。毫无疑问，克雷格和其他潜在的朋友和/或同事在早期就开采了比特币。 早期参与比特币： Wright 声称在澳大利亚 2008/2009 纳税年度 ，特别是 bitcoin.org 域名，以及与 ATO（澳大利亚税务局）的各种其他复杂对抗，该局调查了他所持有的比特币除了其他与公司和税务相关的项目外，这在当时的媒体上得到了广泛报道，这不禁让人好奇，为什么 ATO 要追捕一位古怪的计算机科学家？也许是因为他们知道他持有的比特币价值数十亿美元，并且他们最终可以向他发送税单？ 税务记录和法律调查： 申报了与比特币相关的购买 由赖特博士领导的最初的版权侵权诉讼仅两个月就结束了。赖特博士对 bitcoin.org 的运营商 Cøbra 提起了法律诉讼，英国高等法院 。法院承认 Wright 博士拥有比特币白皮书的版权，并下令 Cøbra 停止侵权。该指令包括从 bitcoin.org 网站及其位于英国的相关 Github 存储库中删除比特币白皮书。 版权——比特币白皮书： 做出了对赖特博士有利的判决 ·赖特（Craig Wright）个人以及通过他的公司、雇主、合作伙伴和同事 。这个广泛的产品组合表明了对区块链技术的深入和持续的参与。克雷格经常表示，他打算通过他的个人和公司发布数千项专利。 专利：克雷格 已经拥有并申请了更多与区块链相关的专利 赖特在 的开发中发挥了重要作用。比特币和加密社区中的许多人将比特币 SV 称为比特币的分叉，但比特币 SV 支持者和克雷格·怀特 (Craig Wright) 表示，比特币核心 (BTC) 和比特币现金 (BCH) 是从原始比特币协议中分叉出来的： Bitcoin SV 网站上表示“BSV 仍然是比特币，BCH 分叉了 中本聪愿景和 BSV： 比特币 SV 当 BCH 决定偏离比特币白皮书，引入非比特币合规功能（包括引入阻碍政府和金融监管的匿名性）时，比特币 SV (BSV) 成为原始比特币协议的新股票代码。这就是为什么它被认为是比特币的独立日。” 比特币 SV 与比特币核心 (BTC) 形成鲜明对比，因为它的交易价格超便宜且几乎免费，其当前的区块大小为 4GB，可实现超快的交易速度和大交易量，目前交易量高达 50,000 笔每秒 (TPS)，并以继续提高这些 TPS 为目标。克雷格在他的著作《 中表示，“我们（BSV）计划开放开发系统，在未来几年内将有数十亿人使用比特币，甚至不知道他们正在使用比特币。” 中本聪的愿景：比特币的艺术》 赖特博士一贯表示，比特币协议的功能远远超出了简单的金融交易，例如处理复杂的数据类型和 ，这一观点最近才开始在更广泛的比特币社区中获得关注，因为 等进步（Ordinal Inscriptions），也称为比特币 NFT。 比特币的多功能性： 智能合约 序数 Wright 并教导了其他人有关比特币中的 功能，该功能允许交易被锁定直到未来的某个时间点。他对这些功能及其潜在应用的理解反映了中本聪实现这些功能所需的远见。 关于 nLockTime 和 nSequence 的见解： 详细讨论 nLockTime 和 nSequence 赖特博士 并谈论了比特币对拜占庭将军问题的解决方案，强调了确保网络共识的经济激励措施。他对比特币如何通过经济手段解决这个问题的解释是独特的，并且与对比特币共识机制的深刻理解相一致。 拜占庭问题解决方案： 撰写 2015 年，当 和 媒体暗示 Wright 可能就是中本聪时，许多其他媒体纷纷对此进行了猛烈攻击，专业调查记者和业余网络侦探开始对 Wright 博士的个人和生活进行疯狂的调查。赖特后来在接受英国广播公司采访时证实了他们的猜测。然而，加密货币社区对这一确认并不满意，我们可以推测原因 - 这个关键时间点将举证责任从将赖特博士揭发的媒体公司转移到了赖特本人。这让人想知道为什么克雷格会像许多人建议的那样把自己置于这个位置，他亲自将信息提供给《连线》和 Gizmodo，尽管这两篇文章都深入描述了他们如何能够调查中本聪的奇怪案例及其描述据我们所知，这些事件并不涉及赖特的任何自我人肉搜索。 举证责任转移： 《连线》 Gizmodo 等 在涉及 Wright 的美国法院案件中， Wright 不欠已故商业伙伴 David Kleiman 家人的 110 万比特币中的一半。该案围绕价值约 710 亿美元的比特币所有权展开。陪审团将 1.42 亿美元的知识产权授予 Wright 和 Kleiman 的合资企业，该合资企业为早期的区块链和加密货币技术做出了贡献。赖特表示，如果他赢得审判，他将证明自己对比特币的所有权，并且他计划将大部分比特币财富捐赠给慈善机构。 比特币矿业控股公司： 佛罗里达州陪审团裁定 当加密世界热切期待 审判时，关于 Craig Wright 自称中本聪的争论继续引发人们的想象。这次审判集中于比特币创造者的身份，这不仅仅是一个法律问题；也是一个法律问题。这是比特币和加密货币整个故事中的关键一章。虽然证据和证词令人信服，而且作为本文作者，我个人坚信克雷格·赖特就是比特币的创造者中本聪，但对赖特主张的最终裁决仍有待公众见证。无论赖特是否是传奇的中本聪，这个传奇故事都强调了比特币（BSV）的持久吸引力和变革力量。 COPA 诉 Wright 。 炉边先生