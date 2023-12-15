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    Clapper：在社交媒体审查争议中倡导言论自由经过@clapper

    Clapper：在社交媒体审查争议中倡导言论自由

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    太長; 讀書

    Clapper 是一款面向成人的社交媒体应用程序，将自己定位为优先考虑言论自由的平台。 Clapper 上的用户找到了表达自己观点的避难所，而不必担心审查。与面临影子禁令指控的主要社交媒体平台不同，Clapper 确保所有用户的声音都能被听到。
    featured image - Clapper：在社交媒体审查争议中倡导言论自由
    an audience in front of a podium clapping via HackerNoon AI Image Generator
    media #social-media #tiktok #meta #clapper
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    Clapper is the fastest-growing social platform focused on providing authentic videos to all users.

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