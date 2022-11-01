元宇宙是一个Sh * tshow

元节是一个sh * tshow。死服务器。平淡无奇的图形。巨魔。在某些情况下，需要购买昂贵的硬件。那也难怪 父母 尽管烧掉了数十亿现金，但它一直在努力让任何人对它的虚拟世界感兴趣。 Facebook 元 是的，Facebook 可能已经全力支持创始人兼首席执行官马克扎克伯格对未来的愿景，但扎克和他在 1 Hacker Way 的朋友不太可能在公司决定 在一项尚未达到大众吸引力的技术上。 加倍下注 Facebook 已经过去一年了 到 Meta 并揭开了“无限”标志的面纱，也许是向大众发出了无限虚拟世界的诱惑，但从那以后就没有任何进展。人们将 只为有陌生人 在一款看起来比 PS2 时代游戏更糟糕的视频游戏中，该公司已经花费了公司一半以上的股价并被抹去 在它的市场价值上。 更改了公司名称 购买昂贵的耳机 对他们说脏话 6500亿美元 最近一次挫折发生在上周四，此前该公司的季度业绩显示， Reality Labs 是一个内部部门，负责开发 Meta 对 Metaverse 的看法，并不断扩大，并将继续这样做到 2023 年。可以理解的是， ，导致 Meta 的股票再次暴跌： 损失 投资者不高兴 虽然扎克伯格有 ，确实值得一问：虚拟世界 事情到底有多糟糕？ Meta以外的公司可能会提供一瞥。以 Decentraland 为例：就在几周前，该公司 它在其平台上每天有 8,000 名活跃用户——对于一家价值 12 亿美元的公司来说，这是一个低得可笑的数字。 没有放慢脚步的计划 中的 说 虽然远没有 Decentraland 那样灾难性， 也有 获得与 COVID-19 大流行期间相同水平的用户，当时以青年为中心的平台变得非常流行。所有这一切都是说，虽然元宇宙在纸上听起来很酷，但这个概念本身 最终感觉就像一个过去的 MMO 与死服务器。扎克可能知道这一点，这就是为什么他 其他大型公司让他们的员工改为使用元宇宙。不过，坏消息是，在元宇宙中工作是 . 罗布乐思 挣扎 只是不粘 试图欺骗 不愉快 Meta 不会是第一个（也不是最后一个！）未能向广大公众介绍世界中的世界的概念，尽管它的 鉴于公司的庞大规模和范围，这可能是最壮观的。作为这个作者 在 中，Facebook 的命运可能与第二人生一样。 翻牌 意见 《华盛顿邮报》 Facebook 继续成为每个人的话题，帮助它保持在 HackerNoon 的科技公司排名中的最高排名。它的父级 Meta 排名第 10。 Metaverse 同行 Roblox 是趋势#2。 🏃 阿迪达斯踢你的习惯 闯入元宇宙 在宣布与 Bored Ape Yacht Club、PUNKS Comic 和 gmoney 建立合作伙伴关系后， 出道后的一个下午。尽管如此，这还不足以扭转公司的命运。就像 Meta 一样，由于财务表现不佳和 为其运动鞋。 阿迪达斯 去年 2340 万美元 需求下降 现在，由于他的反犹太言论，它不得不终止与 Kanye West（法律上称为 Ye）的合作伙伴关系，这让公司付出了代价 考虑到它不再想出售高利润的 Yeezy 运动鞋系列，因此将其净收入。阿迪达斯对叶的评论的反应确实比其他一些品牌慢得多，这导致了公众的强烈反对和越来越大的压力，要求他们做正确的事。 2.5亿美元 💰 必须想卖给你自由 埃隆马斯克终于收购了 ，而 OH.MY.GOD 的新闻周期已经疯了。事实上，马斯克在新闻中的报道如此全面，以至于让人想起媒体在唐纳德特朗普担任总统之前和担任总统期间的报道。 推特公司 虽然收购传奇的“他会，他不会”部分在上周五结束，但“现在做什么”部分始于一些备受瞩目的裁员。在带着一个实际的接收器走进 Twitter 总部后（ )，马斯克，世界首富， 高管，包括首席执行官 Parag Agrawal、首席财务官 Ned Segal 以及法律事务和政策主管 Vijaya Gadde。在你开始为他们中的任何一个感到难过之前，前 Twitter 高管应该 从出口。 大概 只是 为了那个双关语 被解雇 赚几百万 但是，你 为 谁将作为马斯克的一部分被解雇，以削减公司周围的脂肪，大概，以这样的方式，推特 下岗员工任何股票补助。 应该 近2000人 不欠 总而言之，马斯克自称是言论自由绝对主义者，他认为 Twitter 比现在更有价值，他希望打造这个平台 给广告商（尽管品牌 ， 然而）。 更具吸引力 不买 与此同时，华尔街想知道它是否 让马斯克管理这么多公司。他已经是公司的CEO了 和 SpaceX，如果他的新 Twitter 个人资料描述（“Chief Twit”）有任何迹象，他可能也会亲自领导 Twitter。 甚至可持续 特斯拉 Twitter 本周排名第 41，而马斯克的另一家公司 在 HackerNoon 的技术排名中排名第 48 位。 特斯拉 COVID-19 影响 iPhone 生产📱 路透社的一份新报告表明， 随着制造智能手机的中国工厂处理与 COVID-19 相关的封锁，iPhone 的销量可能会下降多达 30%。 苹果 虽然制造按计划继续进行，但下降可能会使 iPhone 更难找到，至少是暂时的，并且可能导致黄牛在 eBay 等网站上以更高的价格向您出售智能手机。 苹果在本周的科技排行榜中排名第 7。 这是一个包装！感谢您阅读 Tech Company 新闻简报第 22 期！下周见。和平☮️ — Sheharyar Khan，编辑，Business Tech @ HackerNoon