元宇宙是一个Sh * tshow

太長; 讀書

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在宣布负责开发 Meta 对 Metaverse 的内部部门 Reality Labs 将在 2023 年继续亏损后，Meta 吓坏了市场；在与 Kanye West 公开分手后，阿迪达斯的利润将受到 2.5 亿美元的打击；马斯克让 Twitter 广告客户友好的计划尚未得到品牌的支持；并预计未来 iPhone 将出现短缺。