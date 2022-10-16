元界概念分析：威胁与保证

我讨论了元宇宙的利弊。它可以消除边界，减少贫困，并导致完全虚拟生活的反乌托邦。让我们现在深入！ 什么是元宇宙？ 70 年前，计算机是工程师的领地，但现在 ——技术变得更容易和更容易获得。延续这一逻辑，工程师和科幻专家提出了元宇宙的概念。 世界上 60% 的人口使用互联网 元界应该成为计算机技术发展的下一个阶段——它们将变得对人们来说尽可能简单和方便。元界的主要特点是边界的擦除。互联网网站、社交网络、信使、游戏和应用程序将融合成一个巨大的虚拟世界。而这个虚拟世界将成为现实世界的延伸。 “具身化的互联网，而不是看着互联网，你身处其中。” 马克·扎克伯格将其描述为“具身的互联网，你不是看着互联网，而是身处其中”。这是一种额外的维度——元宇宙一直都在，你只需要戴上特殊的眼镜。 ，一个人变成了一个三维的化身，以全息图的形式，一个人甚至可以走回现实世界。 从概念上看 看起来元界将仅限于 VR 头盔的 3D ，并且仍将是“炒作”虚拟现实技术的又一次尝试。这不太对——元界的概念比“全息图的 3D 互联网”要广泛得多，而且有几个论点可以解释为什么它应该是这样的。 Facebook 为什么我们需要具有 3D 和虚拟现实的元宇宙？ 计算机技术的发展使人们进入了信息时代——生产已经从操纵原子转向操纵信息的数量和比特。但数字世界仍然存在，仿佛在一个无法触摸的玻璃屏幕后面的独立现实中。这使得与信息技术的交互变得困难。 一次盯着屏幕几个小时并操纵与真实物体有很大不同的虚拟物体。 人类在进化上并不适应 这种情况会降低参与度。尽管设计师和程序员做出了努力，但人们仍然发现使用计算机程序和在线服务很困难。即使在发达国家，大约 也无法完全应付在 Internet 上搜索信息、编辑照片以及使用数据库和电子表格的能力。大多数学生不了解文件和文件夹的概念。 四分之一的学生 使用电脑不仅困难，而且对健康有害——你会患上 ，从 和不良姿势到肥胖和 。小工具减缓了 ——收到智能手机后，他们与真实物体互动和 时间减少，这导致他们大脑中的神经连接增长得比他们需要的要慢. 一大堆疾病 腕管综合症 抑郁症 2 至 3 岁儿童的发育 与人进行实时交流的 元界将把用户带回正常的进化交互模式。人们将不再坐在屏幕前，而是开始操纵 3D 物体，在 3D 环境中相互交谈和身体接触——就像他们的身体在其数十万年的生物学历史中已经习惯的那样： 孩子们将能够在虚拟世界中充分玩耍、交流和发展他们的运动技能。 学童和学生完全沉浸在材料中，将获得更易于理解的学习过程。 更重要的是，“模拟”职业将走向数字化——裁缝、医生、培训师，甚至消防员和警察都将能够远程工作，从而提高劳动安全和偏远居民找到体面工作的机会。 数字职业将变得更容易；例如，程序的源代码将有可能变成具有精确逻辑链接的体积机制，程序员将不再需要记住这些链接。 行动不便的人将能够参观音乐会、展览、博物馆、俱乐部、学校和大学，而不是像现在这样的小形式，而是通过将他们的整个身体沉浸在这些虚拟位置中。 元界可以解决人类面临的诸多问题。 是什么阻止我们现在沉浸在元宇宙中？ 人类可以看到、听到、感觉到、闻到、尝到和感觉到他们在太空中的位置。元宇宙现在只能部分覆盖前三种感官——视觉、听觉和触觉。这需要使用虚拟 (VR) 和增强 (AR) 现实头盔、眼镜、触觉手套和套装。它们不能完美地工作。 VR耳机用户 ——恶心、头晕和疼痛。可见图像与身体的实际位置和运动之间的 都会对身体造成压力。自上世纪中叶以来，这已 中得到体现。 抱怨晕船 最细微差异 在飞行模拟器的飞行员培训 最终会出现眼睛和肌肉抽搐、抽筋和昏厥——即使他们没有癫痫或其他神经系统疾病。 每 4000 名使用 VR 头戴设备的人中约有 1 人 耳机本身不是很舒服。重达 400-800 克的 VR 眼镜会拉伤脖子，对耳朵和脸部施加压力，眼睛周围有时还会起雾。 ，很少有人愿意在这种情况下花费数小时。一开始最好的选择可能是增强现实眼镜，它不会将人带入完全虚拟的世界，而是在现实世界之上绘制虚拟对象。希望这种眼镜与普通眼镜没有区别。 马克·扎克伯格承认 3D 界面和“逼真的”虚拟或增强现实对象看起来令人印象深刻，但可能不适合工作。当人们在电脑或笔记本电脑前工作时，他们的手放在桌子上。 VR 或 AR 用户必须主动在空中移动他的手，以保持他们的重量。很多人不太可能在工作日连续几个小时这样做或觉得舒服。 在早期阶段，可能必须解决虚拟对象的有形问题。假设 Metaverse 声称是 。在这种情况下，它必须提供反馈——至少，创造一种表面纹理和硬度的感觉。大脑不喜欢它的期望被欺骗，而不是一个密集的物体，手或脚落入了空洞。此外，有形的数字世界将是 。 数字技术的更自然体现 视障人士的真正救赎 如果没有虚拟对象的完全有形性，元界就不能成为 。全息化身也可以使用“硬度”来进行正常的握手和拥抱。 运动游戏和比赛的舒适场所 触觉手套和整套西装现在都可以买到，但它们只能解决一半的问题。此外，手套的价格从1500-2000美元起，所以我们只能寄希望于未来的价格会更低。在减轻重量方面也是如此——戴上沉重的触觉手套摆动双手并不容易。 最后，还有人身安全问题。在 VR 头盔中，人无法看到周围的真实物体，因此即使向前走几步也可能导致受伤或死亡。这使得运行 VR 平台的成本高达数十万美元，或者坐着不动——但你还不如坐在电脑前。一个折衷的解决方案是 以通知您接近物体或人。 在耳机中添加一个系统， 不太明显和更遥远的元界沉浸问题 元界问题： 为了获得最大的真实感，虚拟现实需要根据感官的能力进行调整。 约为 576 兆像素，每秒 60-90 帧时 - 但眼睛的微动也让人们注意到 。在可预见的未来，能够产生 24k 分辨率和每只眼睛超过 500 FPS 帧速率的图像的视频卡不太可能出现。 眼睛的分辨率 通常不再感觉到闪烁 500 赫兹的闪烁 这意味着元界的创造者将不得不在很长一段时间内做出妥协。例如， 表明，每只眼睛 1080 像素和每秒 60-95 帧的分辨率足以实现“临场感”。这在现代显卡的能力范围之内，但画面中最轻微的延迟和抖动会破坏这种效果并刺激用户，因此根本不应该出现 FPS 滑点。 Valve 的研究 目前尚不清楚大脑和心理将如何应对长期系统地停留在虚拟现实或增强现实的使用。 表明，儿童比成人更“信任”虚拟现实——这可能会给他们灌输不正确的与环境互动的模式。 研究 尽管元界存在问题，但它可以极大地改变人们的生活。 元界将如何改善用户的生活 数字技术世界高度分散。网站、服务和游戏，更不用说本地应用程序，存在于它们孤立的世界中。有几个主要的社交网络、数十个信使、数十万个游戏和数百万个网站——几乎每一个都试图成为一个不同的生态系统。 在不同的硬件平台上运行时，有时会陷入不同的虚拟世界，导致 无法互相玩。 同一个网络游戏 Xbox 和 PlayStation 用户 为什么碎片化既不方便又有害 你必须有几十个甚至上百个账户，才能覆盖所有的亲戚、朋友、同事，以及所有的信息和娱乐来源。这些是公司和个人信使、电子邮件服务、社交网络、互联网银行、游戏服务和网站。例如，我已经在密码管理器中积累了 259 个实际条目，其中 15-20 个被积极使用。 这甚至会激怒有经验的用户。有时，您需要快速找到某事或某人，而该网站或服务甚至不允许您在未注册的情况下浏览页面。 ，尤其是在需要电子邮件的情况下。 注册过程会吓跑人们 不同网站和服务的用户发现彼此更难找到并合作。交互质量下降 - 并非所有地方都可以进行 发布，也不是所有地方都可以正常工作。无论如何，这是额外的努力。查找信息也更加困难——例如，搜索引擎搜索不到 Messenger 中的帖子内容，或者根本“看不到”它们。 交叉 人们的努力往往被贬低和浪费。如果一个人在一个生态系统中表现良好，那么他或她在任何其他生态系统中仍然是无名小卒。求职交流很少考虑用户在其他交流中的排名。 游戏中的价值（战利品）不能从一个生态系统转移到另一个生态系统。没有公开可用的机制将用户的努力和成就货币化。 一个游戏中的成就在另一个游戏中毫无意义， 社交网络和信使部分减少了碎片化。它们取代了聊天室、论坛、照片和视频托管、支付系统、工作交换和交易平台，将它们作为一套服务提供。 元节也应该是下一步。它将透明地将所有现有和未来的生态系统整合到一个虚拟世界中。 WhatsApp、Youtube、Slack、Discord 和 Hackernoon 用户将能够聚集在同一张桌子旁一起工作或讨论某些事情——无需注册或通过 SMS 授权。战场大师将能够向半条命 3 新人炫耀他的武器，并给他一两颗手榴弹。 元界的所有生态系统和世界都将在 中。人们将更容易将他们的行为或物品货币化，无论是游戏成就、技能大师班，还是越南游戏 Axie Infinity 中基于以太坊区块链的精美数字绘图。对于发展中国家的一些人来说，玩 Axie Infinity 是主要的收入来源。在菲律宾，当局已对其征税。 同一个经济空间 如何创建统一的元界 元界不能是“一个大 Facebook”。它必须成为各种网站、服务、游戏和应用程序的 。一般来说 - 适用于在具有处理器和内存的设备上运行的任何软件代码。 单一但分散的平台 基础可以是 ，这要归功于网站、社交网络、游戏和信使将开始“说同一种语言”并能够交换数据。 Mark Zuckerberg 引用了 W3C，这是一个为 Web 创建和实施标准的联盟。 由全球数百家公司、社区、大学、政府机构和个人组成，其标准对所有人开放和免费。相同的模型可用于为元界制定标准。 通用标准 W3C 这样的标准已经存在并且有效。 允许各种社交网络、博客、照片和视频托管以及信使透明地共享内容。通用 OAuth 协议允许它以 Google 和 Facebook 帐户登录数千个不同的网站。 Fediverse 生态系统 Fediverse 的例子可能看起来很不幸，因为这个生态系统并没有获得太多的普及——它的服务被全球超过 100 万人积极使用。但 Meta、Microsoft 和 Epic Games 拥有 Fediverse 爱好者所没有的东西——数十亿用户、数万名员工、巨额预算以及在行业中的影响力。这大大增加了成功的机会，尽管它不能保证成功。 为什么合并到元世界可能不会发生？ 有几个原因： ，目前还不清楚什么可以让谷歌、苹果、微软和亚马逊等大公司透明地共享数据。通常，公司试图“隔离”他们的生态系统并阻止从外部访问它们。 数据是新的石油 即使公司将他们的生态系统加入元界，他们也可以使用肮脏的技巧来吸引用户——例如，添加其他人无法使用的独特特性和功能。也就是重复“浏览器大战”，把统一的世界埋在一堆互不相容的“特征”之下。 拥有数十亿用户的无缝元界将需要 。这甚至是最流行的网络游戏所无法比拟的规模。没有 ，可能无法实现元宇宙。 大量精确同步的强大服务器 量子计算 还必须创建许多其他 。例如，人们需要将互联网转移到具有更高传输速度和最小延迟的新设备上，并重新设计其软件协议以满足新的要求。 硬件和软件技术 Metaverse 将需要一种新的编程模型，该模型看起来像一个活生生的、开放发展的平台，数百万用户可以在这个平台上无缝地从一个世界移动到另一个世界。到目前为止，还没有这样的模型存在。 不知何故变成了梦的反乌托邦 小说作家用阴郁的色彩描述元宇宙的世界——但元、史诗游戏和微软似乎认为这是一个积极的现象。或许 更自然、更便捷、更有用，消除数字鸿沟和大都市与内地的生活水平差异，带来第四次工业革命。 元界确实会让科技 然而，可以假设，最充分地参与数字世界将导致 传播到地球的整个人口。 将把他们纠缠在一个 VR 耳机传感器网络中，让他们能够跟踪每一次心跳。元界 到虚拟世界，保护地球免于资源完全枯竭——但它可能会造成前所未有的社会分层。由原子组装而成的真实事物将成为财富的象征，而大多数人将只能买得起一组数字。 “数字听写” 沉浸在互联网中的人类 将把消费转移 也许元界是互联网的未来，是计算机技术发展的逻辑阶段。然而，很明显，实现这一概念需要相当长的时间——扎克伯格本人希望 5-7 年，但最有可能的是，我们谈论的是几十年。很有可能在这样一个时期，而不是扎克伯格和 Meta，完全 将脱颖而出，使 Metaverse 成为现实的一部分。如果到那时这个概念本身并没有失去相关性。 不同的远见者和公司 我还建议您阅读： VR技术与元界学习：优缺点 DeFi 的未来：DeFi 是否正在等待大规模采用 2021 年 7 个最疯狂的财务故事：什么都不做 房地产代币化指南：它是如何工作的？ 元界中的房地产正在蓬勃发展：这真的是一个疯狂的想法吗？