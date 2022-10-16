元界概念分析：威胁与保证

太長; 讀書

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元界是计算机技术发展的下一个阶段——它们将变得对人们来说尽可能简单和方便。马克·扎克伯格将其描述为“具身化的互联网，你不是看着互联网，而是身处其中，这是一种额外的维度。孩子们将能够充分地相互玩耍，在虚拟世界中发展运动技能。学校学生将在 3D 世界中获得可理解的学习过程 人们将不再坐在屏幕前，而是开始操纵 3D 物体，说话和说话。