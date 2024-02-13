元宇宙问题：揭露用户体验设计中的缺陷





虚拟宇宙概念最近引起了广泛关注，因为它承诺提供一个个人可以实时互动和联系的虚拟空间。然而，整体思路及其用户体验设计存在一些缺陷。本文将探讨这些挫折背后的一些原因。

元宇宙：简要概述

让我们首先定义什么是元宇宙。该术语指的是个人可以实时互动的虚拟世界或宇宙。它是一个结合虚拟现实的共享空间，为用户提供一系列的体验和多样化的交互方式。元宇宙的愿景是创建一个全球任何人都可以通过各种设备访问的共享在线世界，使人们能够生活、工作、娱乐和社交。





据Statista预测，到2030年，元宇宙市场价值预计将达到5078亿美元。





Dzianis Aviaryanau 是 ELEKS 的中间体验设计师，一直密切关注虚拟宇宙的发展，并观察到它在很多方面都失败了。因此，让我们将注意力转移到导致这些失败的因素上。

人工智能掩盖了用户体验的重要性

虚拟宇宙中的一项重大挑战是人工智能的普及。虽然人工智能技术在元宇宙开发中至关重要，但它同时忽视了良好体验设计的重要性。它导致开发人员过多关注元宇宙的技术方面 - 创建复杂的算法和设计复杂的环境 - 而不是用户体验，从而导致令人沮丧和混乱的用户流程。





让我们面对现实：这不是一个新问题。 Meta（前 Facebook）在界面方面遇到了麻烦，并且过度依赖用户的习惯而不是易于使用的用户界面。 - Dzianis Aviaryanau，ELEKS 的中体验设计师。





问题是用户不太关心元宇宙的技术方面；他们关心虚拟世界的技术。他们的首要任务是直观、流畅的体验，使他们能够与他人互动并与环境进行有意义的接触。不幸的是，许多元宇宙体验过于复杂且难以导航，太多的选项和功能让用户不知所措。缺乏直观的导航和元宇宙的利用可能会导致用户沮丧和困惑。

用户参与障碍

元空间的另一个问题是，一些开发人员在没有明确的任务和目标的情况下创造了脱节的体验。它可能会让用户漫无目的地徘徊，感到困惑，不确定该做什么以及如何参与虚拟世界。在这种情况下，战略产品设计可以产生重大影响。开发人员可以通过优先考虑简单性和以用户为中心的设计来提高用户参与度和满意度。





此外，一些元宇宙体验还受到技术问题的困扰，包括滞后、崩溃和加载时间缓慢，这可能会阻碍用户参与，甚至完全赶走用户。





技术和硬件压力

正如我们上面指出的，技术问题是主要的元宇宙问题之一。然而，此类问题兴起的原因是虚拟宇宙需要大量的计算能力。





虚拟宇宙提供的数字世界不断实时变化和发展，产生大量数据。它需要大量的处理能力，这可能会使硬件过载。例如，一些元空间需要高端电脑或更广泛的受众无法使用的专用设备。





此外，现代 VR 设备无法提供无缝的用户体验。它要么太重且有线但功能足够强大，要么轻量且无线但滞后且弱。如今，设备通常无法满足目标受众广泛且多样化的需求。

元宇宙算法的挑战

虚拟宇宙的一个缺点是它的一些算法无效或过于复杂。例如，一些用户行为跟踪算法未能获得准确的结果。因此，由于不相关的推荐或难以找到相关信息，用户参与度和满意度可能会下降。

结论

那么，面对所有这些问题，虚拟宇宙注定要失败吗？不必要。虽然虚拟宇宙的用户体验设计实验还需要改进，但这项技术仍然具有潜力。





例如，人工智能可以通过预测用户行为并提供相关建议来改善元宇宙中的用户体验。通过分析用户数据和模式，人工智能可以帮助设计人员创建量身定制的元宇宙环境，以实现特定目标并充分满足用户的需求。





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