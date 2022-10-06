元宇宙；无法逃避的未来

两种生活——一个短篇小说 以下文章基于作者自己的观点和预测。考虑未来的例子应该用一小撮盐，如果不是整个勺子的话。 知道了？ 好的，我们开始吧。 未来的城市人多，但人少。 我们被告知我们生活在信息泡沫中，但我们自己生活的泡沫呢？我们是否看着人们并想知道他们的故事、奋斗和希望？在现实登场之前，他们的梦想是什么？我们真的在乎别人吗，还是觉得自己很体面只是表面现象？ 人们在街上擦肩而过，忙于各自的生活和问题。你看到的每个人都感觉就像一个 NPC，一个肤浅的 3D 角色，恰好和你同时出现在那个地方。好像模拟因为你的存在而呈现了它们。 <不要陷入唯我论的世界观，因为一旦进入这是一条非常危险的道路。> 你想知道那些人的故事是什么吗？是什么把他们带到了这里？ 有些东西引起了你的注意，T 恤上的标志、轮廓、发型、行为或手势。进入办公室的那一刻，您不记得的细节。 会议 大卫刚从学校回来，径直走进他的房间。把他的包扔在床上，准备去见他的朋友。今天他们在他的城市见面，所以他把眼镜放在口袋里就出去了。 看来他来的有点晚了，大家都在等着，他很快就意识到了。 - 对不起，伙计们。我错过了回家的公共汽车。那么我们是坐公共汽车去还是坐地铁去呢？我们要去市中心，对吧？ - ——纳兹回答。 是的。我想试试地铁，因为我的小镇只有公共汽车。 - 好的！我们将穿过公园，欣赏美景！希望你会喜欢它。我看到每个人都有远见。如果有什么引起您的注意，请告诉我，以便我仔细观察。 大卫用他的眼镜买了一张票，因为这些眼镜一直连接到他的智能手机，并在他最喜欢的咖啡馆预订。 四个人都前往公园享受大自然的宁静，并从城市的匆忙中休息一下。大卫看到他朋友的化身就好像他们和他一起走，而他的朋友看到公园就好像他们和大卫在一起。距离不是障碍，他们都说不同的语言也不是障碍。 图片由 DALL-E 制作 今晚是最好的，因为大卫在他们第一次见面的最后一个夏令营之后终于再次见到了他的朋友。 黑客 马库斯在警报芯片提高他的皮质醇水平之前醒来，有效地唤醒他并为另一天的公司工作做好准备。早上例行公事后，他照镜子查看天气和股票价格。 - 他以为。 每当他看到自己的倒影时，虹膜的新色调似乎仍然让他感到惊讶。至少比眼镜方便多了。 突然，警报进入了他的视野。交易机器人似乎被一种不同的算法恶意覆盖，甚至没有人看到它。 ——马库斯沉思。 那些家伙一天比一天精准，连最新的紫队也挡不住他们；我的选择已经不多了。 他立即在虚拟办公室与他的员工开会，因为新的眼睛让他可以立即进入公司的 VR 空间。每个人都准备好在 30 秒内进行报告并展示相关数据。 - 。 ——当几十个全息文件填满虚拟办公室时，马库斯倒吸一口凉气。 这一次……更复杂 - ——他下令切断了连接。 我想要一个小时内的详细分析。 当他和妻子坐在一起吃早餐时，咖啡已经准备好了。 ——马库斯平静地说，摸了摸她的手。颤抖似乎又缓解了，但那只手却是不自然的冰凉。 你在新加坡的待遇怎么样？也许下周我会找时间来看你。 在护士要求断开连接之前，他们默默地吃完早餐。 元界——一个简短的解释 什么是元界？它是未来社会最重要的概念之一，人们经常会出错。 元宇宙不是我们将生活或迷失在其中而忘记现实的孤立数字世界。虽然这是可能的，但这只是 Metaverse 概念的一小部分，与我们今天拥有的游戏和应用程序没有太大区别——图形将切换到 VR/AR，在这里你有“未来派”的 Metaverse . 那么如果这个数字世界只是一小部分，那么元界是什么？ 元界是我们今天所知道的互联网的演变。而已。 不要相信朗朗上口的词或 Metaverse 只是娱乐的观点。远不止这些。 元界并不是什么新鲜事物。它是当前互联网的所有应用程序、服务、知识和娱乐与改进的视觉效果和 AR 的融合。 为了证明我的观点，让我们来一次快速的中国之旅。 微信 你对微信了解多少？ 它是 2011 年推出的 WhatsApp（2009）的中文版。 嗯……这只是你可能会说的另一个关于被盗创意的“ ”故事。 中国制造 是与否；取决于你对中国历史和意识形态的熟悉程度。 这个概念一开始是相似的，但与其他所有概念和想法一样，中国将其接受并中国化——对其进行调整以服务于中国的文化和人民。 中国及其社会不仅中国化了应用程序或机制。类似的过程也适用于蒙古（元朝）或曼古里亚（清朝）的外国朝代，经过数年和数十年的时间，适应了中国一直存在的文化。 西方的思想和技术也被中国化了。所采取的一切都不再是“ ”的添加物，而是经过调整、重新制定和重新设计后成为中国世界的一部分。 外来 微信就像 WhatsApp，或者至少在一开始时是这样，但很快就添加了更多的实用程序，成为超级应用程序——一个可以统治一切的应用程序。 可以这么说，微信在 2013 年实现了语音聊天和视频会议，而 WhatsApp 则在三年后——2016 年提供了此类服务。 在成立后的两年内，即 2011-2013 年，它获得了 3 亿用户。 你可以说的不多。 你会说得对，但我会回答说这几乎是美国的人口，而且是在两年内实现的。 那时的互联网和信息流完全不同。 十年前。 截至 2022 年第一季度，据说微信拥有 用户。 12883 亿 使用微信，你可以和你的朋友聊天——这很明显。但您也可以在您最喜欢的餐厅订位、在医生那里预约、叫出租车、订购送货上门、汇款给您的朋友等等。 只需使用一个应用程序，您就可以尽情享受您的数字生活。 这就是互联网骨干的样子——社交联系、服务和数据都在一个地方可用。您所需要的只是改善视觉效果，然后瞧——元宇宙变成了现实。 李开复的《 》详细介绍了微信如何垄断中国的服务业。 人工智能超级大国：中国、硅谷和世界新秩序 元界 = 互联网 V3 想象一下今天的互联网有什么可能，没有它你的生活会怎样。 详细想象一下会有多不同。 这就是元宇宙在未来几年和几十年中的重要性。 Metaverse 将主要关注互联网的图形方面。增强现实（AR）将在许多领域实现，虚拟现实（VR）的使用将变得更加广泛。因此，元界只是在今天的互联网上增加了另一层——图形层。 仿佛图形面纱覆盖了您居住的城市，让您只需单击、扫描、查看即可访问服务或数据。 我们将体验沉浸式领域的革命；不仅在娱乐方面，而且在真实世界之上添加的图形世界的各个方面。 但是，请注意“ ”这个词，因为有些人可能会将其用作“ ”的花哨词。 沉浸式 上瘾 *以下是标题为“ ”的文章的摘录，您可以在下面的参考文献列表或 找到该文章。 根据朋克 6529 的 NFT 和元宇宙的未来 此处 真正的元宇宙是我们将在不久的将来看到的互联网。视觉质量将变得更好，为用户提供各种新的可能性。电话会议可能是一个很好的例子，因为现在我们大多数人都有 Zoom 电话，我们通过相机镜头看到对方。视觉效果的改善将使我们能够使用全息图并进行对话，就好像我们和对话者在房间里一样。 增强现实将永远与我们同在。在我们的谈话中，我们会谈论一些事情并将其展示在我们面前。支持 AR 访问的眼镜和其他配件将变得非常方便和人性化，因此几乎与其他日常生活用品密不可分。 相反的观点可能是人们不会一直戴眼镜或类似的配饰。然而，我们不是 24/7 全天候随身携带智能手机吗？我们当中有多少人声称不会一直将手机放在口袋或包里？ 值得一提的是，人们将“ ”与封闭且分离的数字空间联系在一起——因此假设会有多个“ ”。我们可以说今天有多个互联网吗？嗯……是的，不是的。 元界 元界 澄清一下……我不是在谈论地缘政治的分裂和分裂，而是互联网的多个利基和层次。 我的看法是，我们拥有主要的服务和名胜古迹，以及各种利基和丰富的子群体，所有这些都链接到一个实体——互联网。由于基本原则保持不变，未来元界也会发生类似的事情。 灰 durbatulûk。 元界教育 互联网如何改变教育体系？ 互联网如何改变了我们在校外学习的方式？ 当然，答案会因我们所居住国家的教育体系而异。尽管如此，我们可以说互联网彻底改变了我们的学习方式。 COVID 阶段加速了向远程工作/学习/学习环境的过渡。远程学习的体验和质量是积极的还是消极的，都是可以讨论的，而且非常主观。尽管如此，已经获得了远程学习的基本经验，这使得现在更容易说出缺少的内容、指出优势并尝试为遇到的所有问题提出解决方案。 现在让我们考虑一下视觉方面的添加和扩展如何影响我们的学习方式。这可能不是革命，但肯定会是一次伟大的升级。 虚拟课堂和广阔的空间可供探索。关于各种主题的创意演示的无限可能性，全新的学习和更深层次理解事物的方式等等，将改变我们教育儿童和成人的方式。 想象一下上化学课，每个人都可以在安全的环境中进行各种不同的实验。另一个例子可能是技术课程，我们可以将事物分解成部分并从不同的角度分析它们。这就像将 Unity 或 AutoCAD 变成虚拟现实。 生物学和在 VR 中学习人体怎么样？进入静脉和肺部，观察肌肉是如何形成的，电脉冲是如何在人脑中发出的。放大和缩小以及玩模型的能力将为教育带来巨大的好处，因为最好的学习是通过玩来实现的。 https://twitter.com/Jason/status/1572985530996133889?embedable=true 当然，这样一场革命可能带来的威胁和不利因素是存在的。社会疏离或基于收入的更大划分等例子是首先想到的，但重要的是，如果元界方面的实施设计得当，这些就不必发生。需要注意的一点是，这些分歧和威胁从一开始就伴随着我们。残酷的事实是，社会经济分歧曾经、现在和将来都会成为现实。 生活不全是独角兽和彩虹；处理它并继续前进。 时尚的重要性 什么是时尚？ 为什么我们关心我们穿的衣服和我们的外表？ 在我们创建化身和数字人格的虚拟世界中，这有什么不同吗？ 向外部表达自己的内在需求经常通过时尚发生，而且……这不仅仅是人类的事情。 有人记得朱莉吗？ 2010 年，一只黑猩猩开始在她的耳朵上“ ”一根长茎草，这被认为是一种异常现象。当其他黑猩猩开始追随新的“ ”时，情况发生了变化。似乎黑猩猩的时尚开始蓬勃发展。 戴 趋势 在 VR Chat 等平台上的用户中发现了一个有趣的现象，很多人花大量时间照镜子。听起来可能很傻，但由于技术原因，游戏中的实时镜像问题长期以来一直被讨论为难以实施。然而，当我们在游戏中获得镜子的那一刻，人们开始像在现实生活中一样使用它们。更容易看到我们化身的外观和其他人看到的样子。现在，将化身个性化以实现我们脑海中的愿景所花费的时间似乎更加“ ”。 自然 迈向完全沉浸的又一步。 人类天生就是为了生活在社会中，与他人互动，建立关系并成为群体的一部分。无论我们是否意识到，我们都在寻求接受和归属感——而且由于我们没有意识到在我们的潜意识中发生的许多事情，许多人可能会在这里争辩说，他们所做的一切都是有意识和合乎逻辑的决定。 如果你认为同样的规则不适用于虚拟现实，那你就大错特错了。 我们看到阿迪达斯、耐克和普拉达等大品牌进入世界或元界。在现实生活中穿 Prada 和在虚拟世界中穿原装 Prada 有什么不同吗？它是否以同样的方式提升你的地位？我敢说没有区别，因为它显示了你在 Metaverse 和现实生活中的状态。 很少有那些不想爬上社会阶梯的人。 假设你在现实生活中买了一件 Nike 服装，另外，你得到了一个可以在 Metaverse 中使用的 NFT 版本？ 或者反过来说，当你购买 Nike NFT 并“烧掉”以获得真正的连帽衫，或者只是将连帽衫作为 NFT 的补充装运？ 这对数字世界的销售和时尚传播有何影响？ 音乐 我们在过去几个月看到的 NFT 热潮是我们很多人都没有预料到的。 由于从生物学的角度来看，人类是捕食者，因此我们最发达的感觉是视觉。即使我们的眼睛是从头到尾的，我们也可以将注意力集中在一个物体上，而像马这样的猎物则将眼睛放在头部的两侧，以便更好地扫描周围环境以快速发现捕食者。 因此，第一个 NFT 狂热集中在视觉方面这一事实不足为奇。然而，下一个惊喜会是什么？它会再次聚焦于我们的视线吗？ 纵观人类历史，我们有两个主要因素塑造了文化和社会，视觉和音乐。虽然我们今天生活在丰富的视觉和音乐刺激中，但我敢说视觉在流行文化和互联网中盛行。 那么音乐在哪里？我们忘记了吗？ 如果你密切关注互联网社区和加密货币世界之间的十字路口，你会发现在视觉 NFT 炒作之后，部分兴趣转向了音乐行业。音乐 NFT 的第一个实例并不那么流行，但它们存在；这不仅是一个想法，而且成为了一种产品，这值得一提。 正如视觉和所有权 NFT（如沙盒包裹）越来越受欢迎一样，人们开始对它们进行个性化并使用它们来宣传自己并建立他们的数字声誉。 在 VR Chat 等场所举办派对或社交聚会并不少见。人们见面，进行对话或只是一起闲逛。在沙盒中，我们看到数字派对雇佣现实生活中的 DJ 来为决定来的人或在封闭派对期间选择的人提供最高品质的音乐。 但这只是现场音乐。我们所知道的音乐产业呢？ 嗯……Kings of Leon、3LAU 和许多其他人以 NFT 的形式发行了他们的专辑，或者在音乐 NFT 相关项目中工作。 华纳音乐集团与 OpenSea 联手为 WMG 艺术家扩展 Web3 中的粉丝社区怎么样？这将使他们能够接触到更广泛的受众，并为他们配备举办限量版项目、放弃产品和个性化参与所需的工具。 是的，是的……它只是利用炒作来获得一些金钱和声誉。可能是这样，但请注意，我们现在处于熊市中。另一方面，因为有需求，所以证明了一点。对音乐 NFT 的需求是否会以巨大的轰动回归，我们不知道，但音乐在我们的生活中起着至关重要的作用。 为什么音乐不应该在数字生活中扮演同样的角色？ 娱乐 你一生中有多少时间花在娱乐上？ 首先，我们如何定义当今世界的娱乐？ 这是一个如此广泛的行业，在我们生活的各个方面都有大量不同的利基市场。没有多少钱人们愿意为自我感觉更好、过上“ ”的生活、逃避现实或“ ”而付出。 更好 活得充实 近几十年来，娱乐业发展成为我们所见过的最大和最有影响力的行业。每一种新媒体的引入都导致娱乐变得更大，现在无论你想到什么媒体，它都充满了广告、广告或其他更崇高的广告形式，旨在提供新的娱乐形式。 广播、电视、个人电脑等等都引入了新的或“ 的”娱乐用户的形式。互联网改变了娱乐领域的游戏规则，随着时间的推移，它让娱乐潜入我们生活的每一个角落。 升级 您可能会将电影、游戏、书籍和音乐视为当前的娱乐形式。 好的，但是这些分支中的每一个都变成了不同的修改形式。古典书变成了电子书、有声书、互动书。电影扩展到创建电视剧、互动系列和整个 YouTube 视频体验，仅举几例。我什至不会接触游戏，因为它是如此广阔，它可以是任何东西。 元宇宙融入我们的生活不会是一个革命性的事件。它将会并且已经是我们大多数人甚至没有看到的缓慢演变。虚拟世界的实现越深入当前的娱乐行业，它就越身临其境。 越沉浸式的娱乐，就越有更多的人愿意参与其中。有些人甚至可以在数字世界中真正过上第二次生活——这不一定是社会异化的反乌托邦愿景。 互联网和社交媒体使我们能够创造和发展我们的事业并建立我们的声誉。 LinkedIn、Twitter、Fiverr、Skillshare 等等都是寻找员工、建立网络和举行合同前讨论的地方。 元界将带来更多进入伟大在线游戏的选择。建立我们的社会地位、声誉、财富，甚至结识新朋友并在数字世界中闲逛，将只是生活棋盘的扩大。可能的动作、战术和可用策略的数量将会增加。就像它随着互联网的出现而增加一样。 决策技巧似乎比以往任何时候都更加重要。 想象一下，尝试在不使用互联网或将自己限制在现实世界的情况下建立您的社交品牌。这是可能的，但您可能会错过许多机会。 如果我们作为个人不想错过机会，那么世界知名公司呢？ 我们都熟悉迪士尼特许经营权及其产品。虽然参与 Web3/Metaverse 利基市场的趋势似乎在各个行业中蔓延，但娱乐似乎是一个突出的例子。迪士尼最近与 Polygon (MATIC) 项目合作，作为迪士尼加速器计划的一部分。值得注意的是，合作伙伴关系不必围绕 NFT，因为 Polygon 是一个能够提供各种实用程序的庞大生态系统。 更不用说 Polygon 已经与 Reddit、Meta (Facebook)、星巴克等等合作了…… 那是相当的投资组合。 回到元界或数字隐士中的娱乐问题，我想指出它不一定是负面的事情。 随着互联网的出现，当社交联系打破了距离和物理存在的障碍时，“ ”一词开始发生变化。 社交 想象一下在社交环境中感到尴尬和压力的人。让我们再加上内向的性格和低社交能力。在现实世界中很难找到像你这样可以真正联系并建立真正友谊的人。在互联网上找到这样的人要容易得多，在那里你对他人更加开放和毫无保留。 这样的友谊比“ ”的还差吗？给我们的朋友打电话和发短信不是一回事吗？唯一的区别是现实世界中的社交互动，但也许不是每个人都在这样的环境中感到舒服？也许有些人更喜欢与他人的思想和想法联系而不是进行实体会议？ 标准 区块链游戏 让我们从一个问题开始。 游戏有必要使用区块链技术吗？不。 区块链技术会改变游戏的构建方式吗？是的。 区块链技术的引入使工作室能够创建可以轻松连接到其他生态系统、市场和社交媒体的游戏生态系统，允许用户将游戏声誉和发展转移到外部世界。 在游戏生态系统之间建立桥梁可能会导致创建一个令人难以置信的庞大游戏，其中包含大量不同的利基、迷你游戏、世界和空间，旨在让每个人都能见面并共度时光——就像我们在 Ready Player One 中看到的那样2018年的电影。 为了说明我的示例，让我们假设您是 The Elder Scrolls Online 的狂热玩家。你的一个朋友更喜欢经典的魔兽世界，所以这种氛围与你派对的第三个成员没有太大的不同，他非常喜欢星球大战的宇宙并在星球大战旧共和国度过了几个小时。你的队伍中还有一个新成员，但他怀疑他对 Genshin Impact 上瘾，所以你决定保持距离，直到事情弄清楚。 然而，你们所有人都被限制在自己的世界里，不能一起玩，甚至不能作为游戏角色见面。想象一下，一旦所有这样的游戏世界都被桥接起来，让玩家在某个“ ”或“ ”相遇，会发生什么。 休闲区 外太空客栈 它将改变许多方面，例如游戏的设计方式、游戏内经济和声誉机制，人们在数字世界中消磨时间的方式将导致数字世界社会契约的演变。不可能足够强调它会改变游戏规则有多大。 此外，它可能会给游戏带来去中心化的好处；但这可能很难实现，因为绝大多数区块链游戏和游戏生态系统都以某种方式集中。 暗黑破坏神III拍卖行的倒塌 虽然交易现实世界的货币在很长一段时间内都是魔兽世界的标准，但它在暗黑破坏神系列中并没有那么成熟。此外，最终目标和游戏机制不同，但这只是市场不是一个好主意的另一个原因，至少可以这么说。 暗黑破坏神 III 允许用户使用在游戏中赚取的游戏内货币购买游戏内物品。只要有买东西的限制，黑市就会出现。用真钱购买游戏内物品的可能性变得相当普遍，这意味着在以前从未见过这种激励的游戏中通过付费获胜作弊。 拍卖行允许玩家用真钱购买物品。在黑市上购买物品的瓶颈不再是问题。它通过改变核心理念和机制显着改变了游戏。 如果某件事对你的邻居有用，并不意味着它会对你有用。 如果你玩游戏是为了获得更好的战利品，而唯一的办法就是让自己随着时间的推移变得越来越好，那么当某个时候有人在游戏新手时拥有比你更好的物品会发生什么？ 想象一下，工作多年成为经理，就在你获得职位的时候，一个没有任何经验的研究生来了，说他现在比你优越，因为他爸爸给他买了一个更高的职位。 - - 他说，因为你试图不让任何情绪发泄。 知道你的位置，傻瓜。 挫败感会让你感到充实吗？是别的吗？我敢打赌这不会是一种积极的情绪——至少对我来说是这样。 不要误会我的意思，我们有各种各样的小额支付或付费获胜机制的游戏。如果它是你从一开始就想要的东西并且玩家知道它，这并不是一件坏事。 但暗黑破坏神中发生的事情正在改变游戏的核心激励机制。这违背了暗黑破坏神玩家的精神。这违反了不成文的规定。 拍卖行的想法和实施很快就崩溃了。暗黑破坏神系列不仅失去了忠诚的玩家，还失去了诸如信任和地位等无法轻易恢复的无形资产。 暗黑破坏神的故事在这里向您展示一件事——如果从一开始就在游戏中使用真钱资产，那么它不一定是一个坏主意。它允许玩家通过做他们喜欢的事情来赚钱——玩游戏。然而，规则和激励措施必须从一开始就明确，以创建一个玩相同元游戏的稳固社区。 必须从一开始就建立激励机制，以免混淆玩家并设置游戏内经济。否则，当规则和机制发生变化时，潜在玩家会感到困惑。导致奉献的不是混乱。 我们不想玩规则不断变化的游戏，对吗？ 革命——不可替代的代币 你们中的大多数人将 NFT 与像素化的个人资料图片、加密朋克、无聊猿游艇俱乐部 (BAYC) 或一些没有逻辑用途或价值的数字图片联系在一起。 很公平。 人们为什么要买画或海报挂在墙上？其背后的逻辑是什么？ 我既不是艺术评论家也不是科学家，所以我只能假设某些事情并构建一个公开或私人辩论的论文。 对我来说，这一切都归结为艺术是什么以及美学在我们的生活中扮演什么角色的问题。为什么我们如此重视它，为什么在几个世纪以来它发挥了如此重要的作用？ Non-Fungible Token 标准，也称为 NFT，是一种技术，它不仅可以让我们在数字社会中扩展艺术和美学的可及性，还可以让我们在以前没有的可能性上达到这样的程度。 如今，您可以访问 Fiverr 并请艺术家创作数字艺术作品，将其用作您网站的背景、头像或只是发布它以分享您对美术的品味。您可以访问 ArtStation 并寻找您想雇用或购买他们可出售的画作的艺术家。 结果是您拥有适合您的业务或个性的原创艺术品或设计。它非常个性化，但一流的艺术家没有时间处理您的背景图片或徽标。 另一种可能性是您可以购买您喜欢的 NFT 或完全适合您的风格和您想要分享的崇高信息的 NFT。 好的，但我可以复制这样的 NFT，保存并在我的个人资料中使用。 嗯……你也可以买一张伪造的画作或不合格的蒙娜丽莎复制品挂在你的墙上。 看起来像，但感觉不像。它不是原作，你内心深处知道它，只是你向任何人展示你的画作。如果您对副本感到满意，并且不吹嘘它与原版质量相同，那不是问题——那么事情可能会变得奇怪。 但如果你复制/保存 NFT 并吹嘘你就是所有者…… 拥有原始艺术品的事实很难估价——它是无形的。这是情绪化的。这是社交的。 你可能会问，什么是无形资产？ “ ”——摘自 Modern Eremite 的“ ”。 嗯……这些是我们可以用我们的思想但不能用手抓住的东西。美国，自由女神像，美国国旗，自由之地和勇敢者的家园，美国梦；所有这些都是社会无形资产。我们怎么能赋予它价值呢？公平的价格是多少？ 朋克 6529 中 NFT 和元宇宙的未来 这一切听起来像是一个精神错乱的人的喃喃自语，但 NFT 技术还处于起步阶段，我们甚至不知道它有多大的潜力。我们几乎没有触及可能的表面，这不是我们在实验室、编写代码或进行数学计算时会发现的东西。 NFT 的使用将在社会群体和社会内部被发现和创造。我们只需要对新出现的事物最微妙的迹象保持专注和敏感。 最重要的是，请记住，NFT 不仅仅是视觉艺术和图片。它远不止于此。正如轮子不仅应用于汽车，而且有数千种不同的用途。 岁月流逝，你甚至不会意识到你每天使用或看到的 NFT，因为它们将变得消费化。它将作为互联网融入社会。 您可以用来装饰房屋的各种门票、广告牌、广告、会员卡、数字贴纸甚至海报都将承载 NFT 技术。 随着每一种新媒体或技术的出现，我们都会停止看到它，停止思考它。它每天都在我们身边。这是我们随着时间的推移而习惯的事情。 就像互联网一样。就像智能手机一样。就像自来水和电一样。 随着时间的推移，人们可以而且将会习惯一切。这只是我们应对现实的方式。我们适应并继续前进。 未来市场 场外交易、去中心化交易所、中心化交易所、OpenSea 或 LooksRare 等市场，市场和交易所的发展令人惊叹。但是，当需要为人们提供尽可能好的体验时，就会发生进化。让交易变得更容易、更顺畅、更快捷。成为给定平台的用户。 市场是任何市场中最重要的方面之一。买卖越容易，增长就越快。入职流程越容易，消费化就越快。 当我们想到它时很明显，但在日常生活中却被忽视了。市场成为我们认为理所当然的东西，而那些反映了公众的需求。 随着 NFT 热潮的开始，当需求猛增时，为潜在客户提供最优质服务的需求成为当务之急，因为潜在客户不是技术人员。潜在客户是以前从未见过或使用过任何加密货币或 Metamask 的人。 当您进入一个新市场时，这不是一个容易解决的问题，因为客户的背景与您习惯的不同。因此，我们已经看到了各种 NFT 市场的出现以及那些已经存在了很长一段时间的市场的演变，比如 2017 年成立的 OpenSea。 然而，NFT 狂热主要是关于视觉 NFT 和收藏品。 NFT 将如何找到未来的利基市场？ 音乐 NFT 呢？像 Mirror 上那样的书面 NFT？游戏内和元界收藏品？时尚 NFT？那些我们今天甚至无法想出的 NFT 概念呢？ 这些产品的发行和需求将如何改变市场？ 新用户的入职会有多大的不同和深思熟虑？ 购买 NFT 的体验会有多完美和崇高？ 它将如何影响我们所有人将以某种方式生活的元界和数字生活的概念？ 元界——它已经在这里了吗？ 元界被视为一个未来主义的概念，我们可能看不到遥远的未来。 如果元界已经在这里了，而我们因为节奏缓慢和有机变化而没有看到呢？ 如果我们不谨慎和细心，我们往往会忽视缓慢的变化。 这就是为什么我们发现自己身处一些黑暗的地方，我们无法确切地说出它是如何发生的。我们还没有看到这个过程。现在我们必须面对结果。 此外，我们如何看待他人的成功也是如此。我们只看成就，而不是过程。 我们将元宇宙视为我们必须随身携带设备的未来。与网络的持续连接、永远存在的商业广告和感官过度刺激是永远存在的特征。人们生活在他们的生活和信息泡沫中，导致被锁在他们的头脑中。最重要的是，在虚拟世界中花费大量时间。 看看你周围。 随身携带的智能手机、与互联网的持续连接、通知带来的过度刺激、新的 YouTube 视频、Netflix 系列以及我们生活的信息泡沫。花时间漫不经心地滚动浏览 TikTok、Instagram、Reddit…… 我们过于关注细节，以至于错过了更大的图景。 直到下一次！ ~我 使用 DALL-E 制作的主图像 参考文献列表： https://nftnow.com/music/top-music-nft-moments/ https://zipmex.com/learn/nft-music/ https://www.statista.com/statistics/255778/number-of-active-wechat-messenger-accounts/ https://www.thedodo.com/for-the-first-time-chimpanzees-605888880.html https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-15/polygon-crypto-jumps-on-disney-selection-for-accelerator-program https://egamers.io/starbucks-partners-with-polygon-for-its-web3-experience-starbucks-odyssey/ https://blog.bybit.com/en-us/post/polygon-nft-partnerships-with-meta-reddit-smartphone-integrations-blt32a8c8feae4132cd/ https://www.wmg.com/news/warner-music-group-and-opensea-join-forces-to-expand-web3-opportunities-for-artists