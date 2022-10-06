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    元宇宙；无法逃避的未来经过@moderneremite
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    元宇宙；无法逃避的未来

    2022/10/06
    25m
    经过 @moderneremite 1,089 讀數
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    太長; 讀書

    元界被视为一个未来主义的概念，遥远的未来我们可能无法实现。 如果元界已经在这里，而我们因为节奏缓慢和有机变化而没有看到呢？ 如果我们不谨慎和细心，我们往往会忽视缓慢的变化。
    featured image - 元宇宙；无法逃避的未来
    #enterthemetaverse#metaverse
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