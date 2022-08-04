假网站、假公司、假一切：我们能做些什么来保护自己？

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我们都知道互联网的发展速度有多快，以及在线威胁变得多么令人担忧。我们的浏览器为我们提供的自由越多——我们获得的在线访问范围越广——我们就越容易受到垃圾邮件或数据泄露等风险的影响。我们的工程师认为恶意软件防护应该以同样的方式发挥作用，作为一组保护整个浏览器免受任何类型恶意软件的保护，而不仅仅是像典型的防病毒解决方案那样的传统或外部威胁。这就是我们启动 Project Phalanx 并构建 Web Shield 的原因，它提供了一系列保护层来帮助保护您的浏览器。