假网站、假公司、假一切：我们能做些什么来保护自己？

我们都知道互联网的发展速度有多快，以及在线威胁变得多么令人担忧。 为我们提供的自由越多——我们获得的在线访问范围越广——我们就越容易受到垃圾邮件或数据泄露等风险的影响。 我们的浏览器 我们大多数人都在我们的计算机上安装了防病毒软件来保护自己。其他人，尤其是 Mac 用户，经常使用恶意软件保护程序来保护他们的设备安全。 但是我们真的知道如何识别虚假内容吗？ 是？ 计算机病毒和恶意软件之间的区别 那么，什么是恶意软件？ 恶意软件是恶意软件的缩写。正如其他公司所说的那样，它是“ ” 一个包罗万象的短语，指的是任何旨在对单个计算机、服务器或计算机网络造成损害的软件。 换句话说， 是一种未经授权访问计算机的软件，它可能会通过多种方式造成伤害。黑客使用它对个人、公司甚至整个网络等目标发起网络攻击。 恶意软件 恶意软件攻击通常始于网络钓鱼诈骗 恶意软件可以以多种方式渗透设备。我们大多数人都熟悉的最常见的是 这可能导致毁灭性的 或毁坏电脑。 网络钓鱼诈骗 数据泄露 要了解有关不同恶意软件及其工作原理的更多信息，请查看我们关于 不同类型的恶意软件 .您对恶意软件了解得越多，就越能做好识别和阻止这些黑客攻击的准备。 如何保护自己免受恶意软件的侵害 有许多程序可以保护我们免受在线威胁和攻击。如前所述，有些人使用防病毒软件，而另一些人则使用更全面的反恶意软件系统。 一般来说，防病毒程序可以保护我们免受经典类型的恶意软件的侵害—— , , ， 和 — 而反恶意软件程序检测并删除新的和复杂的恶意软件。换句话说，第一个程序在任何不好的事情发生之前添加了一个保护层；第二个程序帮助我们在攻击发生后进行清理。为了获得最高级别的安全性，许多专家建议使用同时提供两种保护的软件。 病毒 蠕虫 木马 键盘记录器 如果我们下载可疑文件或 ，大多数防病毒程序可以保护我们免受 的侵害。其中一些防病毒程序还包括额外收费的额外保护。 访问不安全的网站 病毒、网络钓鱼诈骗和其他可能在浏览器后台运行的恶意脚本 就反恶意软件程序而言，它们更关注高级和新兴威胁，提供更强大的保护来抵御更广泛的风险，包括 , 网络钓鱼, , ，以及传统防病毒程序可能无法检测到的其他威胁。 会不断更新其病毒定义以领先于新的威胁，如果我们的设备遭到入侵，它们会立即消除感染。 间谍软件 勒索软件 广告软件 反恶意软件程序 从我们的文章中了解有关恶意软件类型的更多信息“ “ 有哪些不同类型的恶意软件？ 许多专家表示，我们需要针对当今最新威胁的恶意软件保护以及传统的防病毒软件来对抗较旧的遗留病毒株。但其他专家表示，传统的杀毒软件已经死了，现在只需要一个 。我们将把最终决定权留给您。 现代的反恶意软件程序 我们如何看待恶意软件 新恶意软件防护 是一个集成浏览器的系统，可作为您在浏览 Web 时可能遇到的 的第一道防线。我们的新技术会检查您访问的每个网站是否存在潜在的恶意软件程序，从简单的广告软件和网络钓鱼诈骗到间谍软件和勒索软件等更复杂的威胁。它可以在您计算机的主要互联网网关上运行： 。 Avast Secure Browser 的 Web Shield 恶意威胁 您的网络浏览器 通过通知您潜在的网络威胁来确保您的安全，它会阻止站点将潜在有害的软件或程序安装到您的计算机上。 Web Shield 方阵计划，或者这一切是如何开始的 就像生活大爆炸的演员一样，我们的浏览器工程师团队对科学理论、世界历史以及希腊哲学和神话充满热情。 在古希腊或神话中，许多战时领导人（例如列奥尼达斯和他的 300 名斯巴达人或杰森和阿尔戈英雄）使用一种特定的军事策略来帮助保护他们免受敌人的攻击，称为“方阵”。 方阵是由手持长矛和其他类似武器的步兵组成的军事编队。每个步兵的盾牌都与相邻的盾牌重叠，这样一个盾牌就可以保护它的主人和他旁边的战士。重叠使得方阵非常坚固，很难打破——事实上，这种阵型后来被亚历山大大帝以及罗马帝国的军团使用。 我们的工程师认为恶意软件保护应该以同样的方式发挥作用，作为一组保护整个浏览器免受任何类型恶意软件的保护，而不仅仅是像典型的防病毒解决方案那样的传统或外部威胁。这就是我们启动 并构建 的原因，它提供了一系列保护层来帮助保护您的浏览器。 Project Phalanx Web Shield 技术性的东西，或者它实际上是如何工作的 想象一个普通的防病毒软件扫描您的（加密的）浏览器流量。为了扫描该流量，防病毒软件实际上必须破坏安全的 连接并执行所谓 攻击。这意味着浏览器不再直接与站点对话。相反，它与防病毒软件对话，然后（代表浏览器）与实际站点对话。防病毒软件会破译接收到的数据并扫描连接的流量以查找恶意内容，而不仅仅是程序。 HTTPS 的中间人 这种渗透是可能的，因为防病毒软件会在您的计算机上安装一个受信任的证书颁发机构 (CA)，它会告诉您的浏览器再次信任与防病毒软件的“断开”连接。不幸的是，这会导致额外的计算开销（用于解密加密数据）并降低您的计算机速度，从而降低浏览器的速度。 通过在浏览器内部而不是在浏览器顶部运行（如扩展程序或浏览器应用程序）， 修复了断开的连接。 可以在浏览器本身正确破译后检查所有网络流量。此外，在浏览器内部， 可以创建您正在访问的网站的完整图片。这意味着它不仅可以查看多个不相关的数据流，还可以查看整个页面。 Web Shield Web Shield Web Shield 换句话说，借助 ， Browser 可以查看浏览器中显示的内容、不同的数据流如何组合在一起，以及究竟是哪个事件导致执行特定脚本。这是我们相对于典型浏览器提供的标准反网络钓鱼或恶意软件保护的主要优势。 通过将 Web Shield 与 Secure Browser 中提供的其他安全防护罩相结合，您可以获得真正安全和私密的浏览体验，而不会影响安全性或速度。 Web Shield Avast Secure 安全浏览器还有什么？ 网盾 Secure Browser 的新型反网络钓鱼和反恶意软件技术是抵御基于 Web 的恶意威胁的第一道防线。我们的新技术利用 Avast 一流的威胁检测功能，确保您免受网络钓鱼攻击、危险网站以及可疑链接和下载的侵害。我们优于其他浏览器提供的反网络钓鱼保护。 隐私卫士 新的隐私卫士将一流的浏览器反指纹技术与直接内置于浏览器核心的新阻止系统相结合。因此，与典型的浏览器扩展相比，您会看到出色的性能和减少的内存消耗。 新架构提供灵活的隐私和广告拦截设置，让您只拦截攻击性和侵入性的广告和跟踪器或高达 99% 的广告，有效防止 完全。使用 Privacy Guard，您可以控制您的浏览器和隐私。 浏览器指纹 黑客检查 Hack Check 是一项附加服务，可监控网络以查看您的电子邮件地址和密码是否泄露。如果是这样，Hack Check 会立即通知您有关违规行为并建议您如何保护您的帐户安全。 - 每个人的在线安全，只需浏览 的网络，其余的留给安全专家。通过比坏人更聪明的安全保护自己，让互联网再次变得有趣。 免费下载 Avast 安全浏览器 您想要 作者：Avast 安全浏览器团队高级产品经理 和工程总监 Antoinette Cocorinos Thomas Salomon