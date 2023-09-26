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    借用以太坊：比较 MakerDAO、Yield、Aave、Compound 和 Euler 的架构演变经过@albertocuestacanada
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    借用以太坊：比较 MakerDAO、Yield、Aave、Compound 和 Euler 的架构演变

    2023/09/26
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    经过 @albertocuestacanada 2,498 讀數
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    太長; 讀書

    在本文中，我全面概述了以太坊上的关键抵押借款应用程序。我用来分析每个申请的方法也可以用于快速掌握其他抵押借款申请的复杂性。
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    web3 #defi #ethereum #ethereum-top-story
    Alberto Cuesta Cañada HackerNoon profile picture

    @albertocuestacanada

    Alberto Cuesta Cañada

    Hello. I design and build blockchain solutions. I like to make the complex simple.

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