Trust Wallet 背后：世界领先的多链加密钱包一瞥

Trust Wallet 的掌舵人 Eowyn Chen 在这次坦诚的谈话中畅谈了去中心化、探索加密货币宇宙以及创新与安全之间的永久平衡。深入探讨将创业精神与对去中心化未来的追求融为一体的启发性对话。 内部观察：Trust Wallet 的安全扫描器如何彻底改变加密安全 Ishan Pandey：嗨 Eowyn，欢迎收看我们的“初创公司背后”系列节目。请向我们介绍一下您自己以及 Trust Wallet 背后的故事？ 您好，Ishan，很高兴来到这里，感谢您邀请我参加这个启发性的系列。 Eowyn Chen： 我目前有幸担任 Trust Wallet 的首席执行官，领导世界上最大的多链非托管加密钱包之一。我们的愿景是为全球数千万用户提供自由基础——为他们提供直接管理区块链上数字资产的所有权。 在加入 Trust Wallet 之前，我作为币安副总裁领导中央营销团队，磨练了自己的技能。我们的使命很明确，但也雄心勃勃：将用户数量从数千万扩大到数亿。我们通过社区的大力合作和支持实现了这一目标。 在我涉足区块链领域之前，我的职业生涯涵盖了业务的不同方面。我参与了国际初创公司的上市活动。我的基础是在纽约奥纬咨询公司打下的基础，在那里我磨练了自己作为金融服务管理顾问的技能，并向我介绍了区块链作为一种可以改善银行背后运行的现有过时金融技术堆栈的技术。 现在，介绍一下 Trust Wallet 的起源。 Viktor 是一位自由斗士和梦想家，自 2018 年以来，我一直与他进行过多次热烈的讨论，并很钦佩与他共事。我们是在 2018 年底币安收购 Trust Wallet 时认识的。 2022 年初，他做出了一个关键决定：他的热情只是引导他进行产品和技术开发，而不用担心其他业务。而我正处于一个转折点，我渴望更接近行业的创新前沿，更接近去中心化社区。看到了这个伟大团队和产品的潜力，并与他的愿景保持一致，我接手了。 我们 Trust Wallet 的团队与我们正在构建的产品一样独特且去中心化。我们跨越 19 个不同的时区。这种地理多样性不仅仅是一个统计数字，而是一个统计数据。这证明了我们致力于创建一个去中心化的世界。我们团队的去中心化性质促进了创造力和创新，使我们能够更好地了解全球用户群的需求。 从本质上讲，Trust Wallet 不仅仅是一家公司；更是一家公司。这是迈向更加透明、更加便利的世界的运动的一部分，旨在为每个人赋能数字未来。我们不仅仅是在打造产品；我们还在打造产品。我们正与社区一起踏上实现使命的旅程。这是一次激动人心的旅程，我很高兴有机会参与其中。谢谢你让我分享我们的故事。 Ishan Pandey：请告诉我们一些有关 Trust Wallet 的信息，以及该公司如何应对在前所未有的网络安全威胁下安全存储虚拟资产的关键挑战？ 当然，Ishan，我很想深入了解 Trust Wallet 的使命，以及我们如何应对安全存储虚拟资产的重大挑战，特别是在网络安全威胁不断增加的背景下。 Trust Wallet 是一个网关，使用户能够探索 80 多个区块链并与之交互，访问和管理 15 条链上的 NFT 和 10+ 百万数字资产。我们为成为全球活跃使用量和下载量第一的移动钱包而感到自豪；自从我们的网络扩展于 2022 年 11 月推出以来，我们已迅速跻身顶级地位，安装量也超过一百万。 Eowyn Chen： 我们的宗旨？揭秘并简化 Web3 体验。我们努力创建一个强大且用户友好的平台，人们可以安全地访问 dApp、尝试 DeFi 并质押加密货币，为链安全做出贡献并获得奖励。所有这些功能都集成到一个无缝环境中，将便利性与安全性结合在一起。 安全性不仅仅是 Trust Wallet 的附加功能；它融入了我们的核心理念。我们了解网络安全威胁的严重性，并已采取严格措施，向用户保证我们的移动应用程序和浏览器扩展程序受到强有力的保护。 这是我们所做的： 强化审计：为了确保我们自己的运营和编码卫生，我们将安全审计和审计覆盖范围增加到每年 30 次以上，聘请了 Cure53、Certik、Halborn 和 Kudelski 等多个顶级第三方外部审计师来评估我们的安全性，并发布了今年迄今为止由 Cure53 和 Certik 执行的两份更新 ，未来还会有更多报告。 报告 用户安全功能：我们在几周前更新了安全扫描功能，提高了用户体验和数据库准确性，以警告用户在将资金发送到报告的诈骗地址和 dApp 时存在风险。我们主动决定将工具开源，并编写了EIP-6865来帮助整个空间变得更加清洁，我认为安全应该是一项公共利益，让所有行业参与者受益，并减少邪恶的生存空间。 透明度：我们的钱包核心也是开源的，任何人都可以验证我们的安全措施。我们相信透明度对于建立用户信任至关重要，我们致力于为用户在使用 web3 和钱包时提供最大的安全性和安心感。 用户教育：认识到安全是一条双向路，我们坚持不懈地教育我们的用户。通过各种社区渠道，我们制作教育内容，以强调个人责任在保护私钥方面的重要性。 学习和成长：虽然我们追求卓越，但我们承认链上世界 100% 的安全性可能无法实现。我们承诺的真正衡量标准在于我们如何从每个事件中吸取教训，承担全部责任，并将这些经验教训转化为可行的改进，以帮助我们的用户保护他们的资产并丰富他们的 Web3 体验。 Ishan Pandey：您对人工智能的兴起以及如何利用人工智能进行网络安全攻击有何看法？ 人工智能在各个领域都具有巨大的潜力，它的崛起证明了技术的进步。例如，我们使用 GPT 支持的人工智能机器人来支持用户解决 80% 的基本区块链和可以通过教育解决的去中心化问题。然而，与任何有效的工具一样，它用于网络安全攻击的用途也令人担忧。随着人工智能在技术和监管方面的发展，我们必须保持平衡的视角，承认其巨大的好处，同时努力降低风险。与任何潜在或新出现的威胁一样，我们的安全团队密切关注这一领域的脉搏，我们将继续密切监控。 Eowyn Chen： ：该作者是一位独立贡献者，通过我们的 。无论是通过直接报酬、媒体合作还是网络，作者都对本文中提到的公司拥有既得利益。 HackerNoon 已审查该报告的质量，但本文中的声明属于作者。 #迪奥 既得利益披露 作者品牌计划 Ishan Pandey：Trust Wallet 推出的安全扫描器功能如何促进加密货币世界安全实践的发展？ 安全性不仅仅是 Trust Wallet 的一个功能；它也是一个功能。这是我们打造更安全、更透明的加密货币世界的使命的一个组成部分。因此，我们不断尝试改进安全扫描仪等现有功能，使其更加准确和有用，以便用户做出更明智、更安全的决策。 Eowyn Chen： 自动诈骗防护：用户无需设置安全扫描器。如果他们试图向诈骗者汇款或使用有害的 dApp，它会自动发出警告。 透明度和教育：我们的扫描仪不仅能识别威胁，还能识别威胁。它解释了为什么某些内容被标记。这种透明度确保用户更多地了解潜在风险。这是朝着建立知识更丰富、更有弹性的用户社区迈出的一步。 数据准确性：我们从各种来源收集威胁数据，包括用户报告的诈骗者地址和恶意 DApp。我们的专业团队会验证这些信息以提高准确性。这种协作方法有助于确保用户和交易的安全。 用户自治和控制：根据我们提供以用户为中心的 Web3 体验的承诺，我们的安全扫描程序会发出警告，但无权阻止交易，让用户可以选择继续甚至关闭该功能。这是保护资产和维护个人自由之间的微妙平衡，反映了去中心化世界的精神。 开放与协作：我们的安全方法超出了我们自己的生态系统。通过拥抱开源原则，我们在推动全行业朝着标准化和更强大的安全实践迈进方面取得了长足的进步。这种协作精神代表了集体应对安全挑战的成熟程度。正如上面提到的，我们主动决定将我们的交易模拟工具开源，并编写了EIP-6865来帮助这个空间变得更加清洁，我认为安全应该是一项公共利益，让所有行业参与者受益，减少邪恶的生存空间。 适应性和演进：安全威胁不断变化，我们的安全扫描仪也在不断变化。我们不断完善和更新它，以领先于新出现的风险，这反映了我们的信念：安全是一个动态过程，必须随着形势的发展而发展。 最终，安全扫描器和事务模拟等用户安全功能有助于建立对 Web3 体验的信任和信心。通过提供安全、透明和用户友好的工具，我们不仅增强了自己的平台，而且还为加密货币世界中更广泛的可信度和责任叙述做出了贡献。 Ishan Pandey：鉴于网络安全威胁不断演变，Trust Wallet 计划如何不断调整和改进安全扫描器功能以跟上这些变化？ 网络安全威胁的不断演变确实是一项深刻的挑战，需要同样不懈的应对。在 Trust Wallet，我们并不将安全性视为一项静态功能，而是一项动态、持续的追求。安全扫描程序和类似的用户功能将始终采取迭代开发和更新过程。 Eowyn Chen： 正如您提到的，我们最近推出了安全扫描程序版本 2。这不仅仅是一个更新；它是一个安全扫描程序。它标志着一项重大演变，引入了地址风险描述、提高了风险检测准确性以及扫描恶意 dApp 的能力。对于我们的 Android 用户来说，这意味着在访问潜在的诈骗网站时得到增强的保护。目前，安全扫描器支持 EVM 链。在不久的将来，我们计划扩展其兼容性以包括其他网络，例如 Solana、TRON、BTC 等。 这一发展将提供更全面的安全解决方案，涵盖更广泛的数字资产并增强整体用户保护。然而，这只是连续旅程中的一步，我们已经在努力进行未来的迭代。 Ishan Pandey：美国证券交易委员会对加密货币的潜在监管可能会如何影响这些数字资产的未来发展和采用？ 美国证券交易委员会对加密货币的潜在监管可能是数字资产未来的关键担忧。一方面，明确的法规可以促进信任并促进更广泛的采用，使 Web3 更接近主流接受。这是加密货币行业与既定监管标准保持一致的机会，可以增强消费者的信心。 Eowyn Chen： 另一方面，不适当或过于严格的监管可能会抑制创新、阻碍增长，并可能将活动推向不太安全的环境。这可能会给用户带来更高的风险。 最近的立法行动，如“2023 年保留你的硬币法案”，反映了不断变化的监管环境以及为数字资产（包括自我托管钱包）建立保护框架的努力。我们认为，所有利益相关者必须进行协作和有效沟通，以创建平衡且明智的监管方法，在支持创新的同时保护用户。加密货币的成功取决于找到这种平衡。 Ishan Pandey：随着 Web3、区块链和加密货币领域的发展，政府和监管机构的角色预计将如何演变？ Web3、区块链和加密货币的发展确实令人兴奋，但这种创新也带来了真正的责任。政府和监管机构将不可避免地在塑造这一新领域中发挥关键作用。这不仅仅是规则和条例的问题；它是为了在传统世界和新兴技术领域之间架起一座桥梁。 Eowyn Chen： 合作是关键。我们需要与监管机构携手合作，以确保我们在保护消费者的同时，又不会扼杀让这个领域充满活力的创造力。这不是一种一刀切的情况，我们的集体责任是确保我们在促进创新的同时密切关注潜在风险。 这是一种微妙的平衡，但我坚信，通过透明的对话和对每个参与者最好的共同承诺，我们可以创造一个 Web3 不仅成长而且蓬勃发展的环境。我们可以共同突破可能的界限，并以此塑造一个造福全世界人民的未来。 不要忘记喜欢并分享这个故事！