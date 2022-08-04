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    保护您的密码不被破解：理解数学概念经过@smoothmaruf
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    保护您的密码不被破解：理解数学概念

    2022/08/04
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    经过 @smoothmaruf 1,096 讀數
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    太長; 讀書

    密码是用户单独或受限用户组知道的秘密短语或单词。无数网站需要密码来保护用户的帐户。密码可能需要最少数量的字符或符号和数字组合。 但这能保证密码更安全吗？ 无论网络用户的意图如何，政策通常都会迫使他们选择糟糕的密码。证据表明，当执行任意程序序列时，用户会变得烦躁并选择糟糕的密码。发生这种情况的部分原因是大多数人不知道如何操纵他们的密码。

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    #cybersecurity#mathematics
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