使用 Witnet 克服开发真正的多链预言机网络的挑战

以下演示由 Witnet 技术主管 Tomas Ruiz 进行。他提出 作为克服开发真正的多链预言机网络挑战的一种方式。 威特网 https://youtu.be/RINsXkAYQdQ?si=vrHav6gA4RF3uxAo&embedable=true 以下是托马斯演讲中提到的关键概念的词汇表，旨在作为他的视频演示的补充。 威特网 是一种将智能合约连接到互联网的协议，允许查询现实世界的信息。它使用分布式数量的节点（见证人），这些节点检索网络数据作为对查询的响应。当证人的信息正确且诚实时，他们将获得奖励，否则将被削减。该协议的简单性使其成本低廉，并且计算速度更快。该协议可以从互联网检索股票价格、天气预报、体育更新等数据。 Witnet 预言机使用高级密码学和经济技术为合约提供重要数据。 威特网 第2层 A 是一个构建在主区块链（或第 1 层）之上的网络，其功能是提高区块链的可扩展性和效率。主区块链或第 1 层通常是指以安全和去中心化的方式结算和记录交易的主区块链网络。然而，随着对区块链服务的需求增加，可能会出现交易处理时间慢和费用高等问题。 第2层 Layer 2 解决方案旨在通过将一些交易处理移出主区块链，以更有效的方式执行某些操作来应对这些挑战。这是通过创建在主区块链“之上”运行的辅助层来实现的。第 2 层解决方案的示例包括 , 和 。 乐观 仲裁 斯塔克网 平行链 A 是“平行链”的缩写，是区块链技术背景下的一个概念，特别是与 。 Polkadot 是一个多链区块链平台，旨在促进不同区块链之间的互操作性。平行链是 Polkadot 生态系统的关键组成部分之一。 平行链 波卡网络 在 Polkadot 网络中，主链称为 ，它负责协调和保护整个网络。平行链是与中继链并行运行的附加区块链。每个平行链独立运行，有自己的一套规则和治理。平行链通过称为中继桥的机制连接到中继链。 中继链 在 Polkadot 网络中使用平行链的好处是它们可以专注于特定的用例，提供更大的灵活性和可扩展性。平行链可以拥有自己的共识机制、代币经济学和治理结构，使开发人员能够针对特定应用程序进行定制。 Polkadot 网络提供的互操作性允许不同的平行链相互通信和共享信息。 该架构旨在通过采用更加模块化和互连的区块链开发方法来解决传统区块链网络面临的一些可扩展性和互操作性挑战。其他区块链平台，例如 Kusama，也采用了受 Polkadot 启发的类似平行链概念。 基质 是一个开源区块链开发框架，供开发人员创建具有特定功能的自定义区块链和 dApp。 基质 Substrate 的可定制性包括定义共识机制、区块验证、治理机制和经济模型，使其能够适应广泛的区块链应用。此外，它对互操作性、链上可升级性和安全功能（包括利用 Rust 编程语言）的重视，为其构建可互操作和可扩展的区块链应用程序奠定了坚实的基础。 Substrate 通常与 Polkadot 生态系统联系在一起，因为它充当开发可连接到 Polkadot 中继链的平行链（并行区块链）的框架。然而，Substrate 也可以独立使用来创建独立的区块链。 兼容 EVM “EVM 兼容”是指与 ，以太坊区块链的重要组成部分。 EVM 是在以太坊网络上执行智能合约的运行时环境。当区块链或平台被描述为与 EVM 兼容时，这意味着它可以运行用以太坊原生编程语言 Solidity 编写并部署在以太坊区块链上的相同智能合约。 以太坊虚拟机（EVM） 与 EVM 兼容非常重要，因为它允许开发人员将其现有的以太坊智能合约移植或部署到兼容的区块链上，而无需进行重大修改。这种互操作性促进了不同区块链网络上 DApp 和智能合约的采用。与 EVM 兼容的平台通常会吸引来自以太坊生态系统的开发人员和项目，从而促进更广泛的区块链空间内的一定程度的标准化和兼容性。 在此处了解有关 Witnet 的更多信息： 威特网网站 威特网 推特 威特网文档 托马斯·鲁伊斯推特 区块链预言机峰会（BOS）是一年一度的会议，区块链爱好者聚集在一起讨论预言机的相关性及其挑战。专家和经验丰富的开发人员齐聚一堂，分享他们对 Oracle 解决方案的开发和使用。 文章作者 。 迈克尔·阿比奥顿 也发布 。 在这里