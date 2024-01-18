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    使用 Witnet 克服开发真正的多链预言机网络的挑战经过@oraclesummit

    使用 Witnet 克服开发真正的多链预言机网络的挑战

    2024/01/18 新歷史
    4m
    经过 @oraclesummit
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    ZH
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    太長; 讀書

    以下演示由 Witnet 技术主管 Tomas Ruiz 进行。他提出了一种克服开发真正的多链预言机网络挑战的方法。以下是托马斯演讲中提到的关键概念的词汇表，旨在作为他的视频演示的补充。
    featured image - 使用 Witnet 克服开发真正的多链预言机网络的挑战
    a person climbing a mountain and overcoming a challenge via HackerNoon AI Image Generator
    web3 #blockchain-oracle-summit #witnet
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