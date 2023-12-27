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    在 Python 中使用状态模式写一篇无限长的论文经过@aayn
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    在 Python 中使用状态模式写一篇无限长的论文

    2023/12/27
    10m
    经过 @aayn 2,150 讀數
    tldt arrow
    ZH
    Read on Terminal Reader

    太長; 讀書

    状态设计模式是面向对象代码中的状态机。我们使用该模式来创建文章/句子生成器。
    featured image - 在 Python 中使用状态模式写一篇无限长的论文
    programming #software-design #hackernoon-bn
    Aayush HackerNoon profile picture

    @aayn

    Aayush

    SWE @ Apple, Pythonista, AI-ista.

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