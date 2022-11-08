FLET 简介：使用 Python 构建 Flutter 应用程序

你知道你可以用 Python 构建 Flutter 应用吗？😮 Flutter 在软件开发领域非常流行。 让我们深入了解使用 Python 构建 Flutter 应用程序的世界！🙂 关于弗莱特 在我们开始之前，什么是 FLET？ FLET 使开发人员能够使用 Python 轻松构建实时 应用程序。 Web、移动和桌面 疯狂的是不需要前端体验，虽然移动版还在开发中，但我们仍然可以依赖 Progressive Web App。 FLET 令人惊叹的功能 它由颤振提供动力。 您可以在几分钟内将应用程序变为现实。 它有一个简单的架构。 除 Python 外，还将支持其他语言，如 Go、C# 等。 太棒了，对吧？？🙂🔥 如何安装 FLET 要安装 FLET，请使用以下命令： pip install flet 请记住：这适用于使用低于版本 3 的 Python 版本的人。 否则， pip3 install flet 将您的点子升级到最新版本。 pip install -- upgrade pip 🏊♀️ 简要介绍 Flutter 由 创建的 UI 工具包 让程序员可以创建具有一流用户界面的应用程序。与 Java 本身相比，Flutter 采用了 Dart 编程，这是一种更易于学习的面向对象的语言。 Google Flutter 对于新的 Flutter 版本（3.4.0-34.1.pre），我们可以使用单一代码库为 构建应用程序。 移动（Android/IOS）、MacOS、Web、Linux 和桌面 注意：当使用多个操作系统时，我们显然需要进行一定的调整。 使用 FLET 构建一个非常简单的应用程序 让我们用 FLET 构建一个简单的应用程序。 例如，一个计数器应用程序具有 一个文本字段 增量和减量两个按钮 代码片段 首先，我们需要导入 和计数器 App 必不可少的其他功能（例如小部件）。 FLET import fletfrom flet import Row, icons, IconButton, TextField, Page; 我们定义了 main 函数，它是我们应用程序的根，还设置了一个标题。 让我们安排小部件，因为应用程序的基础部分已经准备好。 要添加一个小部件，我们使用 page.add(widget…..)。 def main(page: Page): page.title = "Counter App" page.vertical_alignment = "center" 对于应用程序的行，我们会考虑... 文本字段和按钮 page.add(Row([ IconButton(icons.REMOVE), TextField(text_align="center",value="0", width=100) IconButton(icons.ADD) ], alignment="center") ) 现在，我们定义了两个处理新闻事件的函数。 //Decrement def minus(e) : tf.value = int(tf.value) -1 page.update()//Increment def plus(e) : tf.value = int(tf.value) + 1 page.update() 指的是我们放置在行中的文本字段。接下来，我们习惯于将文本字段值包装在变量本身中。 'tf' 这是整体代码片段： import flet from flet import Row, icons, IconButton, TextField, Page; def main(page: Page): page.title = "Counter App" page.vertical_alignment = "center" tf =TextField(text_align="center",value="0", width=100) #Functions def minus(e): tf.value = int(tf.value) -1 page.update() def plus(e): tf.value = int(tf.value) + 1 page.update() #Widgets page.add( Row([ IconButton(icons.REMOVE, on_click=minus), tf, IconButton(icons.ADD, on_click=plus) ], alignment="center") ) flet.app(target=main,view=flet.WEB_BROWSER) 最后一部分是运行应用程序。 flet.app(target=main) 我们添加这个直接针对“main”的命令 要运行该应用程序，请键入此命令 python filename.py 请注意，您必须与文件位于同一目录中。 用户界面： 正如我在 部分中所述，它也可以在您的 Web 浏览器上使用。 简要了解 Flutter 为此需要进行小幅调整；只需添加 flet.app(target=main,view=flet.WEB_BROWSER) 这是最终结果 https://youtu.be/dN6auCBICds?embedable=true 您可以在此处了解有关 FLET 的更多信息： https://flet.dev/docs/roadmap