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    使用 Pdb 进行 Python 调试简介经过@terieyenike
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    使用 Pdb 进行 Python 调试简介

    2022/08/24
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    经过 @terieyenike 1,772 讀數
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    太長; 讀書

    Python 调试器 (pdb) 是 Python 程序的交互式源代码调试器。它提供了附加功能，例如设置条件断点、逐行遍历源代码以及检查特定行及其调用堆栈的变量。本文将解释调试器工具 `pdb` 如何在测试期间和交付给用户之前检查和分析您的代码以使其符合行业标准。内置 pdb 是 Python 在安装工作工具时附带的标准库的一部分。它为您提供了在测试程序时可以使用的其他几个命令。
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    #python#debugging#programming
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