使用 Iceberg、Tabular 和 MinIO 构建有效的现代数据架构

现代数据环境需要一种新型的基础设施——无缝集成结构化和非结构化数据、轻松扩展并支持高效的 AI/ML 工作负载。这就是 现代数据湖 为您提供满足所有数据需求的中央枢纽。但是,构建和管理有效的数据湖可能很复杂。





这篇博文深入探讨了三种可以优化您当前方法的强大工具: 阿帕奇冰山 , 表格, 和 MinIO。以下步骤将引导您了解如何无缝结合这些服务以创建专门针对 AI/ML 工作负载优化的强大、云原生数据湖架构。

什么是表格?

Tabular 是由 Apache Iceberg 的原始创建者创建的数据平台。它旨在提供一个独立的通用存储平台,可连接到任何计算层,从而消除数据供应商锁定。此功能对于现代数据堆栈至关重要,它允许用户选择一流的计算和存储工具,而不必被迫使用特定供应商的陈旧或不匹配的工具集。





在一个 建筑学 MinIO 和 Iceberg 的结合,并可通过 Tabular 得到增强。Tabular 可用于管理和查询存储在 MinIO 中的 Iceberg 数据,从而以可扩展、高性能和云原生的方式存储和管理结构化数据。这些 Kubernetes 原生组件可以顺畅地协同工作,几乎没有任何摩擦,并相互利用彼此的能力来实现大规模执行。

为什么选择 S3FileIO 而不是 Hadoop 的 file-io?

此实现利用了 Iceberg 的 S3FileIO。出于多种原因,S3FileIO 被认为比 Hadoop 的 file-io 更好。其中一些我们已经讨论过了 别处 :





针对云存储进行了优化:Iceberg 的 S3FileIO 旨在与云原生存储配合使用。

提高吞吐量并最小化节流: Iceberg 使用 对象存储位置提供者 将文件分布在 MinIO 存储桶中的多个前缀之间,这有助于最大限度地减少限制并最大限度地提高与 S3 相关的 IO 操作的吞吐量。

严格一致性: Iceberg 一直 更新 通过消除可能影响性能的冗余一致性检查来充分利用严格一致性。

渐进式分段上传: Iceberg 的 S3FileIO 实现了 渐进式分段上传 算法,该算法在每个部分准备好后立即并行上传数据文件部分,从而减少本地磁盘使用率并提高上传速度。

校验和验证: Iceberg 允许 校验和验证 用于 S3 API 写入,以确保上传对象的完整性,可以通过设置适当的目录属性来启用该功能。

自定义标签: Iceberg 支持添加 自定义标签 使用 S3 API 在写入和删除操作期间对对象进行更改,这对于成本跟踪和管理很有用。

避免负面缓存: Iceberg 中的 FileIO 接口不需要像 Hadoop 兼容文件系统那样严格的保证,这使得它能够 避免负面缓存 否则可能会降低性能。



相比之下,在 S3FileIO 之前使用的 Hadoop S3A FileSystem 无法为云存储提供相同级别的优化。总之:不要让过去的束缚束缚您面向未来的数据湖基础设施。

先决条件

开始之前,请确保您的系统满足以下要求:

如果你是从头开始,你可以使用 Docker 桌面 安装程序适用于您的特定平台。这通常比单独下载 Docker 和 Docker Compose 更容易。通过运行以下命令来验证 Docker 是否已安装:





docker-compose --version





入门

首先,克隆或复制 Tabular 中的 YAML 文件 git 存储库 。本教程只需要 YAML。以后可以随意探索存储库的其余部分。





分解

提供的 YAML 文件是 Docker Compose 配置文件。它为多容器 Docker 应用程序定义了一组服务及其配置。在本例中,有两个服务:Spark-Iceberg 和 MinIO。让我们分解每个部分:





1.Spark-Iceberg 服务:





spark-iceberg: image: tabulario/spark-iceberg container_name: spark-iceberg build: spark/ networks: iceberg_net: depends_on: - rest - minio volumes: - ./warehouse:/home/iceberg/warehouse - ./notebooks:/home/iceberg/notebooks/notebooks environment: - AWS_ACCESS_KEY_ID=admin - AWS_SECRET_ACCESS_KEY=password - AWS_REGION=us-east-1 ports: - 8888:8888 - 8080:8080 - 10000:10000 - 10001:10001 rest: image: tabulario/iceberg-rest container_name: iceberg-rest networks: iceberg_net: ports: - 8181:8181 environment: - AWS_ACCESS_KEY_ID=admin - AWS_SECRET_ACCESS_KEY=password - AWS_REGION=us-east-1 - CATALOG_WAREHOUSE=s3://warehouse/ - CATALOG_IO__IMPL=org.apache.iceberg.aws.s3.S3FileIO - CATALOG_S3_ENDPOINT=http://minio:9000









image:指定用于 spark-iceberg 服务的 Docker 镜像。在本例中,它使用 tabulario/spark-iceberg:latest 镜像。

depending_on:指定spark-iceberg服务依赖于rest和minio服务。

container_name:为容器分配一个特定的名称(spark-iceberg)。

环境:设置容器的环境变量,包括 Spark 和 AWS 凭证。

volumes:将本地目录(./warehouse 和 ./notebooks)作为卷挂载到容器内。

端口:将容器端口映射到主机端口以访问 Spark UI 和其他服务。





2. Minio服务:





minio: image: minio/minio container_name: minio environment: - MINIO_ROOT_USER=admin - MINIO_ROOT_PASSWORD=password - MINIO_DOMAIN=minio networks: iceberg_net: aliases: - warehouse.minio ports: - 9001:9001 - 9000:9000 command: ["server", "/data", "--console-address", ":9001"]





image:指定 MinIO 服务的 Docker 镜像。

container_name:为容器分配一个特定的名称(MinIO)。

环境:设置用于配置 MinIO 的环境变量,包括 root 用户凭据。

端口:将容器端口映射到主机端口以访问 MinIO UI。

command:指定启动MinIO服务器的命令,并附带具体参数。





MinIO 服务的另一个方面是 麦克 ,MinIO的命令行工具。





mc: depends_on: - minio image: minio/mc container_name: mc networks: iceberg_net: environment: - AWS_ACCESS_KEY_ID=admin - AWS_SECRET_ACCESS_KEY=password - AWS_REGION=us-east-1 entrypoint: > /bin/sh -c " until (/usr/bin/mc config host add minio http://minio:9000 admin password) do echo '...waiting...' && sleep 1; done; /usr/bin/mc rm -r --force minio/warehouse; /usr/bin/mc mb minio/warehouse; /usr/bin/mc policy set public minio/warehouse; tail -f /dev/null "





depending_on:指定 mc 服务依赖于 MinIO 服务。

image:指定 mc 服务的 Docker 镜像。

container_name:为容器分配一个特定的名称(mc)。

环境:设置用于配置 MinIO 客户端的环境变量。

entrypoint:定义容器的入口点命令,包括 MinIO 客户端的设置步骤。





/usr/bin/mc rm -r --force minio/warehouse; /usr/bin/mc mb minio/warehouse; /usr/bin/mc policy set public minio/warehouse; tail -f /dev/null "









这一系列命令主要执行以下任务:





从 MinIO 服务器中删除现有的仓库目录及其内容。

创建一个名为 warehouse 的新存储桶。

设置仓库bucket的访问策略为公开。



此 Docker Compose 文件编排了包含 Spark、PostgreSQL 和 MinIO 服务的多容器环境。它设置了运行服务所需的依赖项、环境变量和命令。这些服务协同工作,使用 Spark 和 Iceberg 以 MinIO 作为对象存储后端创建了一个数据处理开发环境。

启动

在终端窗口中,进入存储库中的 tabular-spark-setup 目录并运行以下命令:





docker-compose up





使用凭证 admin:password 登录 MinIO http://127.0.0.1:9001 可以看到仓库 bucket 已经创建。









所有容器启动并运行后,您可以通过导航至 http://localhost:8888 来访问 Jupyter Notebook 服务器









运行其中一个示例笔记本并返回 MinIO http://127.0.0.1:9001 以查看已填充数据的仓库。





构建您的现代数据湖