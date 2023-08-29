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    使用 Hudi 和 MinIO 开发流数据湖经过@minio
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    使用 Hudi 和 MinIO 开发流数据湖

    2023/08/29
    14m
    经过 @minio 6,827 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    Apache Hudi 是第一个数据湖开放表格式，在流式架构中值得考虑。使用 MinIO 进行 Hudi 存储为多云数据湖和分析铺平了道路。
    featured image - 使用 Hudi 和 MinIO 开发流数据湖
    #data-science #minio #apache-hudi
    MinIO HackerNoon profile picture

    @minio

    MinIO

    MinIO is a high-performance, cloud-native object store that runs anywhere (public cloud, private cloud, colo, onprem).

    Credibility

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