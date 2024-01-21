重温怀旧之情：使用 HTML5 的 Canvas API 和 JavaScript 重新创建贪吃蛇游戏

如果您从未玩过著名的 ，请举手！ 贪吃蛇游戏 我这么说，但我想现在的新一代可能从来没有听说过这个游戏，考虑到当今计算机和网络提供的可能性，它可能看起来有点过时。 然而，曾经有一段时间，贪吃蛇游戏是所有手机用户都花大量时间玩的游戏。是的，当时我们谈论的不是智能手机，而是电话。 俗话说，那是一个美好的时光，诺基亚通过其移动设备普及了这款游戏，这也是一个标杆。如今，诺基亚在移动世界和贪吃蛇游戏中的统治地位已不复存在。 对于那些怀念这款游戏的人（我必须承认，我也是其中之一），本教程将教您如何在网络上重新创建它。为此，我将使用 HTML5 的 Canvas API 和 JavaScript。 这也是学习如何使用 Javascript 中的类以及如何为网页游戏创建有效的游戏循环的机会。 为我们的贪吃蛇游戏创建网页 首先，我们将创建一个网页，使我们能够玩我们将在本教程中开发的贪吃蛇游戏。您很快就会发现该网页没有任何困难。两个 div，一个用于页面标题，另一个用于显示蛇将移动的区域。 为此，我将添加一些 ，通过对这些 div 应用固定宽度来将它们居中： CSS https://gist.github.com/ssaurel/52d2a7ffd8b417fb48e27ae86237487f?embedable=true Snake类的设计 正如我在本教程的简介中所解释的，我将使用专用的 Snake 类来对游戏进行建模。这也将使您了解如何在 JavaScript 中操作类。 我们的蛇将具有以下属性： 和 分别表示板的宽度和高度尺寸。 bw bh 和 代表电路板可用的单元格数量。 nbx nby 和 表示蛇元素的宽度和高度大小。 eltw elth 和 代表蛇的位移向量。 dirx diry 和 为蛇元素的宽度和高度添加一个小边距，以便玩家可以看到每个蛇元素之间的分界线。 marginx marginy 、 、 、 存储给定时刻移动箭头的状态。 keyup keydown keyleft keyright 存储游戏开始时移动蛇所需的每秒帧数。 startftps 在构造函数的最后，调用 init 方法来在游戏开始时初始化蛇。当要开始新游戏时，只需再次调用该init方法即可。 这为我们的 Snake 类提供了以下代码： https://gist.github.com/ssaurel/719918967c6bc4d5a0bde7252fdfc617?embedable=true 在 init 方法中，您可以定义其他蛇属性，例如指向其头部的指针和指向其尾部的指针。 elements 数组将存储给定时刻蛇的所有元素。 Points 属性用于存储当前游戏的点数，而 Level 属性用于定义累积多少点数以提高游戏的 FPS。 fps 越高，蛇移动的速度越快。 由于 fps 属性表示每秒的帧数，因此我们需要一个 fpsinterval 属性，其值为 1 秒（或 1,000 毫秒）除以所需的 fps 数的结果。 贪吃蛇游戏的原理 贪吃蛇游戏的原理很简单：你必须使用四个方向箭头引导蛇，使其吃掉棋盘上出现的最大数量的苹果。每吃一个苹果，蛇就会增长一个元素。随着蛇的成长，你会发现很难避免触摸自己的尾巴。如果你不这样做，你就输了，分数将从零重新开始。当然，每吃一个苹果，你就得一分。 值得指出的是，我们要实现的 Snake 版本是触摸棋盘边缘不会让你输的版本。它只会让你翻到另一边。诺基亚就是以这种方式实现了贪吃蛇游戏的第二个版本。 由于蛇必须吃一个苹果，我们需要以随机的方式在棋盘上显示这个苹果，注意不要直接在蛇的元素上生成苹果。 这为我们的 Snake 类提供了以下generatefood方法： https://gist.github.com/ssaurel/01123c58385dfb7b2a43ca4d186eb0fd?embedable=true 蛇在屏幕上的渲染 我们的 Snake 类正在进行中，现在我们需要创建一个在屏幕上渲染蛇的方法。我们还需要显示玩家在给定时间的点数，最后显示要吃的苹果。苹果的位置存储在 Snake 类的 food 属性中。 为了在屏幕上渲染蛇，我使用了 HTML5 的 Canvas API。 我将使用此 API 的绘图基元来绘制代表蛇的各种元素以及要吃的苹果的矩形。我将为苹果和蛇应用不同的颜色，以便玩家可以区分它们。 这为我们的 Snake 类的绘制方法提供了以下代码： https://gist.github.com/ssaurel/a1381047c4849f76f38a99db5730231d?embedable=true 移动蛇 现在我们有了一条可以在屏幕上显示的蛇。这一切都很好，但我们需要添加对蛇运动的支持。如上所述，蛇沿着坐标向量（dirx，diry）移动。因此，每次我们调用我将在此处定义的 move 方法时，蛇都会移动相同的量。 在这个 move 方法中，我们检查蛇头的坐标是否与要吃的苹果的坐标相对应。如果是这样，那么蛇刚刚吃掉了苹果。玩家得分，但更重要的是，我们需要采取四项行动： 将一个元素添加到蛇的元素中。该元素成为新的尾部。 通过调用generatefood生成一个新的苹果。 为玩家添加一个点。 如果玩家通过了一个关卡，那么我们会更新每秒显示的帧数以加快蛇的移动速度。 尽管如此，在 move 方法中，我们需要检查玩家是否犯了用头接触蛇元素的错误。如果这样的话，比赛就输了，我们重新开始！为此，我们调用上面介绍的 Snake 类的 init 方法。 现在，我们需要通过实际移动蛇来完成 move 方法。为此，我们将 dirx 和 diry 添加到蛇的头部坐标中。这给了我们一个新的头来添加。您还会注意到，移动蛇是通过每次移除尾巴并添加新头来智能地完成的。这避免了必须更新所有蛇元素的位置。 最后记得更新新头。顺便说一句，您还会注意到，当蛇的头部穿过棋盘边界时，我们让它移动到棋盘的另一侧。这适用于宽度和长度。 这为我们提供了以下 move 方法的代码： https://gist.github.com/ssaurel/857a654c2b6dd065a15bfdb5751cdcab?embedable=true 我们的贪吃蛇游戏的 GameLoop 我们的蛇可以显示在屏幕上。我们的 Snake 可以通过调用它的 move 方法来移动。我们缺少什么？ 我们缺少游戏 GameLoop 的实现！ 如果没有这个 GameLoop（它会定期调用 move 和 draw 方法），Snake 将无法移动。接下来，我们将向您展示如何在 JavaScript 中以正确的方式实现 GameLoop，让浏览器在认为合适时调用它，以免阻塞游戏网页的渲染线程。 为此，我们将使用标准 JavaScript 对象窗口的 requestAnimationFrame 方法。然后，浏览器将调整其可以支持的最大 fps 以适应将使用网页的计算机或智能手机。 在我们的 gameloop 方法中，我们将浏览器支持的 fps 数量与我们想要移动蛇的 fps 数量去相关。仅当我们处于之前定义的 fps 范围内时，我们才会调用 move 和 draw 方法。 根据上、下、左、右四个方向键的状态来更新蛇的运动矢量的坐标很重要。 最后，我们调用 GameLoop，将选择最佳时机的任务委托给浏览器。这为我们提供了以下 GameLoop 代码： https://gist.github.com/ssaurel/ef5abcd238e63cacd906a039b7647eaf?embedable=true 处理用户与 Snake 的交互 为了使蛇能够根据玩家按下的方向键移动，我们使用 keydown 和 keyup 事件。对于每个事件，我们将调用 Snake 类的一个方法。从逻辑上讲，对于 keydown 事件，这将是按下；对于 keyup 事件，这将是按下。 我们根据玩家使用这些键执行的操作来更新链接的 Snake 类属性的值。正如您所看到的，我们不会通过直接更新蛇的位置来阻止游戏。相反，我们更新 gameloop 方法中的状态，该方法会定期调用。 组装各种 Snake 组件 为了完成这个贪吃蛇游戏，我们需要组装各种元素。我们通过 ID 检索 Canvas 对象。然后，我们获得链接到该 Canvas 的 2D 上下文。应用所需的尺寸。我们创建一个 Snake 对象，将各种期望值作为参数传递，包括板上的单元格数量。 添加 keydown 和 keyup 事件的事件侦听器。 最后，剩下要做的就是调用一次 Snake 的游戏循环来开始游戏。这为我们提供了以下使用 Canvas API 和地狱般的 HTML5/JavaScript Web 对制作的著名贪吃蛇游戏的完整代码： https://gist.github.com/ssaurel/e01731169b9f0dca1a3fb19ba6e8f3a2?embedable=true 我们的贪吃蛇游戏在行动 我们的 Snake 完成了，是时候在 Web 浏览器中测试它，看看 Snake 魔法是否再次发挥作用，就像诺基亚粗暴地统治移动世界时那样： 从这个贪吃蛇游戏中，您可以想象出几种可能的增强功能。例如，您可以在蛇每次吃苹果时添加声音。您可以使用 HTML5 的 Web Storage API 来存储玩家的本地高分。这样，当玩家打破最高分时，您可以显示一条祝贺消息。可能性是无限的，在编程中，你唯一的限制就是你的想象力。 在 YouTube 上观看本教程 还可以在 YouTube 上的 SSaurel 频道上观看本教程： https://www.youtube.com/watch?v=0uSfTEq2JMo&embedable=true 也发布 。 在这里