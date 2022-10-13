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    如何创建世界领先的数据库经过@jackboreham
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    如何创建世界领先的数据库

    2022/10/13NaN
    经过 @jackboreham 1,081 讀數
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    太長; 讀書

    Jaxon Repp 是 HarperDB 的高级副总裁，HarperDB 是世界领先的数据库和开发平台，在性能、灵活性和易用性方面处于领先地位。 HarperDB 是为水平扩展而构建的，因此您可以通过集群实现的吞吐量没有限制。它结合了高性能的非 SQL 数据存储和 SQL 语义以及由 Fastify 提供支持的集成 API 服务器。 Repp 在 HarperDB 的角色和迄今为止的职业生涯（包括 8 家初创公司），这是一个完全不同的牵引力水平。

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