如何创建世界领先的数据库

Jason Repp 是 HarperDB 的高级副总裁，HarperDB 是世界领先的数据库和开发平台，在性能、灵活性和易用性方面处于领先地位。我们很高兴在我们的一个 AMA 上展示 Jaxon。 Slogging 这个由 Jack Boreham、Mónica Freitas、Jaxon Repp、Margo McCabe、Terry Jones、Jason Green、John T.、Mark Finnigan、Cris Silva、Jack swift 和 Limarc Ambalina 撰写的 Slogging 线程出现在 slogging 的官方 #amas 频道中，并已针对可读性。 杰克博勒姆 2022 年 9 月 21 日下午 2:35 嗨@channel，很高兴欢迎 HarperDB 的产品高级副总裁。 HarperDB 是一个 SQL 和 NoSQL 分布式数据库和开发平台，其创建速度比替代品快得多。 借助 HarperDB，您可以在所有部署场景（包括云、边缘、本地、点对点和多部署用例）中获得出乎意料的灵活性、性能和易用性。 你可以问他任何事情： HarperDB 与其他数据库有何不同？ 边缘/分布式计算如何改善延迟并降低成本和复杂性？ 他在 HarperDB 的角色和迄今为止的职业生涯（包括 8 家初创公司）？ HarperDB 即将发布的 4.0 版本？ 关于初创公司、数据库、应用程序/产品开发、UX、SaaS 和任何其他紧迫问题的问题 莫妮卡弗雷塔斯 2022 年 9 月 21 日下午 2:38 你好！很高兴见到你！我想从这个开始：8 STARTUPS？！哇！你能告诉我们一点吗？ 杰克博勒姆 2022 年 9 月 21 日下午 2:42 您好，很高兴与您同在。您能简单介绍一下您的背景吗？ 贾克森·雷普 2022 年 9 月 21 日下午 2:46 嗨杰克博勒姆和莫妮卡弗雷塔斯！ 我从一家数字机构的开发人员开始，但最终想找到一种我可以在客户参与范围之外喜爱和培养的产品。能够戴很多帽子，创造一种体验，并与一个小团队一起工作是我茁壮成长的地方。 在这 8 家初创公司中，我有两个“退出”，5 个“学习机会”，现在是 HarperDB，这是一个完全不同的牵引力水平。 有时我仍然可以编写代码，这让我保持清醒。 玛戈·麦凯布 2022 年 9 月 21 日下午 3:00 告诉我们更多关于 harperdb 的信息！ 贾克森·雷普 2022 年 9 月 21 日下午 3:23 HarperDB 是一个内置持久性的分布式应用程序平台。它结合了具有 SQL 语义的高性能 noSQL 数据存储和由 Fastify 提供支持的集成 API 服务器。 💜 1 杰克博勒姆 2022 年 9 月 21 日下午 3:24 谢谢 那为什么你的数据库是最快的？ 贾克森·雷普 2022 年 9 月 21 日下午 4:23 Jack Boreham HarperDB 构建在 LMDB 之上，LMDB 是一个闪电般快速的内存映射键值存储。我们可以处理 20k 写入/秒和 120k 读取/秒……但真正的优势在于我们是为水平扩展而构建的，因此您可以通过集群实现的吞吐量没有限制……当您将应用程序和数据移动得更近时对于您的用户，您消除了与位于 us-west-2 中的单一数据存储相关的延迟。 特里·琼斯 2022 年 9 月 21 日下午 3:30 创办一家初创公司是什么感觉？ 贾克森·雷普 2022 年 9 月 21 日下午 4:35 这是一次疯狂的旅程。从最初的愿景到产品市场契合，能够发明一种新的做事方式，在现实世界中进行测试，从错误猜测中学习，并找出产品本身之外的所有业务部分......我做过的最有趣和最具挑战性的事情。 我曾经在一家财富 50 强公司工作，因为我妻子怀孕了，我需要健康保险……我生命中最长的 2 年。再也不。 莫妮卡弗雷塔斯 2022 年 9 月 21 日下午 5:28 您如何描述您在 HarperDB 的角色？ 贾克森·雷普 2022 年 9 月 21 日下午 6:18 Mónica Freitas，我是产品、营销和交付的负责人，所以我身兼数职。归根结底，这归结为忠实于我们作为开发人员自己的使命——让构建和部署可扩展的软件变得更加容易。分布式数据是一个具有挑战性的问题，但如果你做对了，你就会为我们的客户带来更好的经济效益，并为他们的用户带来更好的体验。因此，虽然我们的工程团队解决了跨全球网络协调数据的真正困难机制，但我使用客户反馈和个人经验来弄清楚产品本身将如何在不增加开发人员复杂性的情况下实现所有魔力。 🔥 1 约翰 T. 2022 年 9 月 21 日下午 5:30 你好！创业时最大的挑战是什么？ 贾克森·雷普 2022 年 9 月 21 日下午 6:25 John T. 最大的两个挑战是组建团队和寻找适合市场的产品。 我很幸运能与我认识的一些最聪明的人一起解决这个问题——当你知道你的团队完全有能力在最少的监督下交付产品所需的任何东西时，这是一种了不起的感觉。毕竟我们没有那么多人。 寻找适合市场的产品是另一回事。与您的想法或原型一样好，当现实世界的反馈开始告诉您您的一些猜测是错误的时，您必须保持弹性。初创公司不适合那些不能接受市场反馈和转型的人……在过去的 5 年里，我们有很多学习的机会，它只会让产品变得更好……但如果您最喜欢的新功能最终会被丢弃。 马克·芬尼根 2022 年 9 月 21 日下午 5:34 很高兴见到你。您如何通俗地解释 HarperDB？ 贾克森·雷普 2022 年 9 月 21 日下午 6:28 Mark Finnigan，我们是一个内置用户可配置 API 服务器的数据库，并且能够将您需要的尽可能多的节点连接在一起，以尽快将数据交付给最终用户，无论他们身在何处。 克里斯·席尔瓦 2022 年 9 月 21 日下午 5:38 你好，你的主要目标受众是谁？ 贾克森·雷普 2022 年 9 月 21 日下午 6:36 Cris Silva，目前，我们针对两种主要客户类型：大型网络提供商（Verizon、Akamai、Google 等），它们可以从将数据移动到边缘以提高客户应用程序的性能中受益。将数据移动到边缘可以减少延迟，因此它是一个立竿见影的赢家，而且很容易销售。 另一组是遇到扩展问题的 SMB/小型企业，特别是与垂直扩展单体数据存储和/或 API/无服务器部署相关的指数成本。我们的模型旨在通过水平扩展提供线性的成本与容量比率——如果一个节点可以以每月 100 美元的价格处理 10k 用户，那么 2 个节点可以以每月 200 美元的价格处理 20k 用户。 HarperDB 旨在成为您将需要的第一个也是最后一个应用程序平台，而不是在您获得牵引力后立即将您的 v1 数据库换成功能更强大的东西。 杰克博勒姆 2022 年 9 月 22 日上午 8:13 当你意识到你需要改变方向时，你提到的那些猜测是什么？ Jaxon Repp 2022 年 9 月 22 日下午 5:00 Jack Boreham 我们知道我们想使用分布式架构来解决吞吐量问题，但是用户如何与我们的产品交互以提供、配置和部署它是基于我们的经验。然后，当您将其推向市场时，您会遇到需要更大灵活性的组织政策和战略关系。 一个很好的例子是备份和恢复。我们的解决方案是快照式的，但许多企业正在使用需要不同操作的基础架构级工具，以便与这些系统创建和恢复备份的方式保持一致。 另一个是我们的自定义函数功能，它是我们独立的 Fastify 服务器，可让您构建自己的 lambdas。这甚至在最初的产品中都没有，但我们找到了一个大客户，他们需要分布式数据库来靠近他们庞大的无服务器足迹……我们想，“嗯，没有比内置它更近的了，所以让我们这样做吧。” 莫妮卡弗雷塔斯 2022 年 9 月 22 日下午 1:09 HarperDB 最大的里程碑是什么？还是你最自豪的那些人？ 贾克森·雷普 2022 年 9 月 22 日下午 5:04 Mónica Freitas，我想说的是我们的自定义函数功能。现在看起来很明显，但是分布式计算的复杂性足以让不熟悉这个概念的客户感到困惑，所以我们可以做的任何事情来简化它周围的基础设施都会获得巨大的回报我们创造了“Collapsing the Stack”这个短语，我认为这反映了我们专注于开发人员体验的所有方式。 它应该可以工作。 所以这就是我们每天关注的重点。 🔥 2 约翰 T. 2022 年 9 月 22 日下午 1:12 这些都是非常重要的方面，但并不容易放在一起。如何打造完美的团队？在选择可以帮助您发展和发展您的想法的人时，您会密切关注哪些因素？我认为这是任何创业公司成功的关键方面 贾克森·雷普 2022 年 9 月 22 日下午 5:10 约翰 T. 你是对的。具有讽刺意味的是，除了我们知道可以胜任我们被聘用的工作的人之外，该组织并没有关于聘用谁的真正明确的政策。但在此过程中，我们了解到，对于每一个 10 倍开发人员，您通常都需要有个性的人来管理他们以取得成功。 我们都在一起工作，我们都有不同的技能。 HarperDB 的每个人都参加了 Meyers Briggs 性格测试，表现最好的团队是性格类型以 J 结尾的每个人都与性格类型以 P 结尾的人配对。这个例子对我们有用，但可能不适用于每个人，但是，当您了解我们的小宇宙以及我们如何在如此少的人试图完成如此大的事情的情况下取得成功时，它会非常有帮助。 克里斯·席尔瓦 2022 年 9 月 22 日下午 1:15 那太棒了！我对小企业部分特别感兴趣。小公司采用您的产品有什么好处？您是否注意到这些企业中的任何特定挑战或共同需求？ 贾克森·雷普 2022 年 9 月 22 日下午 5:14 Cris Silva 小公司一直是一个有趣的销售目标。他们通常会带着正在经历成长痛苦的产品来找我们，并正在寻找一种不会超出预算的更具可扩展性的解决方案。我们认为，关键在于让开发人员在管理层尝试自上而下实施我们之前了解并爱护我们。 较小的公司对他们的开发人员更加信任，如果这些开发人员没有听说过我们，它会导致比我们的自助服务平台通常可以自行克服的更多阻力......此时我们正在出售它咨询和专业服务，这不是我们的长期战略。 杰克斯威夫特 2022 年 9 月 22 日下午 4:30 你能举出使用过 HarperDB 的公司的例子吗？ 杰克博勒姆 2022 年 9 月 23 日，上午 8 点 48 分 您如何看待 HarperDB 适合元节？ 贾克森·雷普 2022 年 9 月 26 日下午 5:52 Jack Boreham，我认为 Metaverse 感觉像是分布式系统的理想用例……随着它越来越受欢迎，需要将大量元数据提供给全球分布的用户群……并且存在或通信等事物的最终一致性是非常适合我们的平台。也就是说，还有很多事情要弄清楚……这当然是一个值得关注的有趣空间。 莫妮卡弗雷塔斯 2022 年 9 月 23 日，下午 1:30 这是一个很棒的功能。在新客户完全理解您的平台之前，您会说学习曲线需要多长时间？ Jaxon Repp 2022 年 9 月 26 日，下午 6:00 Mónica Freitas 边缘计算通过将应用程序和数据移动到更靠近用户的位置来减少延迟。使用 AWS Lambda 等无服务器技术将 API 移动到更靠近用户的位置可以减少连接到 API 所需的时间，但如果该 API 必须往返于 us-west-1，那么延迟就会重新回到桌面上。悉尼或西贡。 分布式系统通过沿线性成本曲线（水平规模）增加容量来降低成本，而不必为遵循指数成本曲线的集中式集群（垂直扩展）增加资源。 通过抽象出节点之间的一些连接逻辑来降低复杂性，这是我们花费大量时间的事情。我们喜欢认为我们正在开发一个平台，该平台将改变人们对分布式系统的思考方式——或者实际上不必思考——。 莫妮卡弗雷塔斯 2022 年 9 月 23 日下午 1:31 此外，边缘计算和分布式计算如何改善延迟并降低成本和复杂性？ 贾克森·雷普 2022 年 9 月 26 日下午 5:54 Mónica Freitas HarperDB 的学习曲线非常快。基本的 NodeJS 知识是自定义函数开发所需的全部，但在此之前，想象一下文档存储与 MongoDB 一样易于使用，并具有内置的 http API 与之交互。添加我们基于 Web 的工作室，让您无需安装任何东西即可查看和查询数据，这确实是最好的开发人员体验。 约翰 T. 2022 年 9 月 23 日下午 1:42 有趣的方法👏 至少，这是一个有趣的团队组建策略。你的团队目前有多大？您打算如何扩展 HarperDB？ 克里斯·席尔瓦 2022 年 9 月 23 日下午 1:44 所以你希望有一个完全独立的平台，没有咨询位？ 贾克森·雷普 2022 年 9 月 26 日下午 6:02 克里斯席尔瓦 理想情况下，是的。我喜欢遵循 Zappos 模式。他们的首席执行官有句名言：“如果有人拨打 800 有问题，我们就失败了，应该尽我们所能来完善我们的流程，这样就没有人拨打那个号码了。” 我们努力做到这一点，以便任何人都可以在不阅读文档的情况下部署 HarperDB。 马克·芬尼根 2022 年 9 月 23 日下午 1:44 您如何与数据领域的当前竞争对手区分开来？ 贾克森·雷普 2022 年 9 月 26 日下午 6:05 Mark Finnigan 我们认为我们拥有最好的开发人员体验，我们的速度通常更快，并且我们做出了一些核心设计决策来降低总拥有成本，例如默认索引所有内容，从而减少需要 DBA 来优化您的查询。 不过，那里有很多玩家，所以我们承认每个人都有自己最好的功能……我们只是打赌，简单性比大多数人认为的要重要得多。 Limarc Ambalina 2022 年 9 月 25 日下午 2:00 嘿，感谢您在 Slogging 上加入我们！ 2022 年 9 月 25 日下午 2:02 我希望我不会太晚！ 你说：“我曾经在一家财富 50 强公司工作，因为我妻子怀孕了，我需要健康保险……我生命中最长的 2 年。再也不会了。” 你不喜欢企业界的哪些方面？你发现在大公司的职业生涯与你在初创公司的职位最不同的是什么？ 我的问题是关于初创公司与公司的。 贾克森·雷普 2022 年 9 月 25 日下午 2:13 嗨 Limarc Ambalina……我很遗憾未能回答最后几个问题，但我只想说，很高兴有机会讨论分布式计算架构的好处以及我们让开发人员轻松实现它的目标。 不过，要回答你的问题，我喜欢小公司的即时性。 HarperDB Studio (https://studio.harperdb.io) 是我在一个周末构建的版本 1。我们的口号是“简单而不牺牲”，当我们努力抽象出分布式系统的复杂性时，我和我的同事每天都可以定义实现这一目标的抽象。 在我的公司演出中，我等了 8 个月才配置一个 SQL Server 来支持一个应用程序，该应用程序每年在 AWS 上为公司节省 5MM 美元，但因为我们有一个“有竞争力的”云产品，我不得不提供它在内部...... 8 个月后，我很确定我需要在“竞争激烈”的地方工作，这就是我认为的意思。 杰克博勒姆 2022 年 9 月 27 日上午 9:29 感谢您抽出宝贵时间与我们聊天。你想给我们的读者最后的想法吗？如果人们想了解更多信息，他们如何找到你们？ 贾克森·雷普 2022 年 9 月 27 日下午 1:23 杰克博勒姆，也谢谢你！ 我最后的想法是：规模化的表现总是一种平衡。数据库如此，公司亦如此。您所能做的就是找到适合您和您的团队的系统和流程，并随着您的成长不断优化它们。它并不总是容易或有趣，但它并不一定像我们中的一些人那么难……毕竟，人类是一个分布式系统，我们对信息越透明，我们就越倾向于是。 在 https://harperdb.io 上创建一个免费实例，并构建改变世界的东西。