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    使用 FlanT5 和 Replicate 训练您自己的类似 ChatGPT 的 LLM经过@shanglun
    5,319 讀數

    使用 FlanT5 和 Replicate 训练您自己的类似 ChatGPT 的 LLM

    2023/09/03
    10m
    经过 @shanglun 5,319 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    我们训练一名开源法学硕士来区分威廉·莎士比亚和安东·契诃夫。基于 ChatGPT 的小型、经济高效但强大的竞争对手的自然语言分类器概念验证。
    featured image - 使用 FlanT5 和 Replicate 训练您自己的类似 ChatGPT 的 LLM
    #ai #machine-learning #llm #chatgpt
    Shanglun Wang HackerNoon profile picture

    @shanglun

    Shanglun Wang

    Quant, technologist, occasional economist, cat lover, and tango organizer.

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