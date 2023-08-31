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    使用 EthSign Next 进入 Web3 签名新时代经过@ethsign

    使用 EthSign Next 进入 Web3 签名新时代

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    太長; 讀書

    EthSign Next 是一个基于 Arweave 的与 Web3 链无关的安全文档签名协议。这是一年多经验教训的结晶，并带来了整个技术堆栈的彻底改革。比特币、EVM、TON 和 Solana 用户之间签署跨链协议正在成为现实。
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    web3 #web3 #dapps #esignature #ethsign
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