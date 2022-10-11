使用 ADB Idea 插件加速 Android 应用程序开发

在这篇文章中，我想告诉你一个有用的插件 ADB Idea。我每天都使用它，但我注意到其他人很少在工作中使用它。 与亚行理念合作 该插件默认关闭。 添加后会出现工具栏： 这个插件所做的就是替换标准的 ADB 命令。例如， 类似于 终端命令。 ADB Idea 的优势在于，最常用的命令都放在了工具栏中，您不必一直记住它们。 ADB Kill App ADB shell am kill 启动应用程序。单击 命令，并验证应用程序是否已关闭并从最近使用的堆栈中消失。 ADB Kill App 您可以进行更多优化。由于命令存在于面板中，您可以为它们分配键盘快捷键，就像其他任何命令一样，这也将加快 开发速度。 让我们进入 Keymap 设置： 在搜索框中，键入 ADB，您将看到必要的命令。找到前面描述的 并为其分配一个组合键，例如 。单击确定。关闭菜单，启动应用程序，然后按 。我们将确保应用程序已关闭。 ADB Kill App Option+K Option+K 创建 ADB 快速列表 有很多有用的 adb 命令。因此，我们冒着填满所有组合键的风险。解决这个问题的方法是创建一个快速列表。 让我们转到首选项 > 外观和行为 > 快速列表： 创建一个新的快速列表（第 1 点）。给它一个名字（第 2 点）。用我们需要的命令填充它（第 3 点）。 转到 Keymap，找到 Quick Lists，然后找到我们创建的 adb 并为其分配一个组合键。就我而言，它是 。让我们按确定： 再次启动应用程序并按 和快速 4. 确保应用程序已关闭。 Option+F2 Option+F2 您可以在此处阅读有关该插件的更多信息： ://plugins.jetbrains.com/plugin/7380-adb-idea https https://github.com/pbreault/adb-idea 结论 如您所见，一个小的 ADB Idea 插件可以大大加快开发速度。您无需在终端中键入长命令并记住它们。您可以在命令上设置键盘快捷键并将它们输入到 。根据我的经验，ADB Idea 有一些缺点： 快速列表中 更新 Android Studio 时，插件并不总是有时间快速更新，有时不再兼容。 有时插件会停止附加到应用程序进程。 不可能创建自定义更复杂的命令。然而，尽管存在所有这些缺点，ADB Idea 仍然大大加快了应用程序的开发速度。