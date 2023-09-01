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    使用 Holyheld 借记卡体验 Web3 银行业务经过@stasis
    560 讀數

    使用 Holyheld 借记卡体验 Web3 银行业务

    2023/09/01
    2m
    经过 @stasis 560 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    您是否一直在寻找可直接连接到您的自助钱包的借记卡？一张带有 IBAN 且还支持欧元的卡？ Holyheld 和 STASIS 之间的合作使这成为可能。
    featured image - 使用 Holyheld 借记卡体验 Web3 银行业务
    finance #fintech #web3 #holyheld-debit-card
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    STASIS/EURS

    European fintech company that issues the most transparent euro-backed stablecoin - EURS.

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