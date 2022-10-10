使用解构和内联类型可能会损害您的 TypeScript 代码库

太長; 讀書

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使用解构和内联类型会降低 TypeScript 的可读性。我想向您展示如何使用解构使其在 TypeScript 中的可读性降低。它不鼓励创建较小的辅助函数并依赖组合来构建您的主函数逻辑。当所有类型都被函数定义中的解构所束缚时，没有自然的地方可以编写文档注释。它只是大量的代码空间，并且占用了大量的代码行空间。此外，除了实现细节之外，它还关注实现细节。