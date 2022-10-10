使用解构和内联类型可能会损害您的 TypeScript 代码库

最近我看到 Jamie Kyle 关于使用解构、默认参数和内联类型的推文： https://twitter.com/buildsghost/status/1577030375158607872?s=20&t=0qa78fG7TzsSdxrsM1sCvg?embedable=true 我最近在日常工作中看到的那条推文和一些 React 组件启发了我写这篇博文。我想向你展示使用解构和内联类型如何降低 TypeScript 的可读性！ TypeScript 函数定义是什么样的？ 在 JavaScript 和 TypeScript 中，您可以使用 关键字或 lambda/arrow 函数来定义函数。两种方式都有效，但也有区别。让我们看一下简单的 函数。实现逻辑与我们无关。 function sendMessage // sendMessage function written using `function` keyword function sendMessage(message: string) { // function logic } // same sendMessage written as arrow function const sendMessage = (message: string) => { // function logic }; 当函数定义非常简单时，函数接受一些不同类型的参数。如果它们是字符串或数字之类的原语，那么一切都是可读的。 假设您想将一些附加信息与您的消息内容一起传递给 函数。 sendMessage function sendMessage(message: { content: string; senderId: string; replyTo?: string; }) { // you can assess content using `message.content` here } 如您所见，TypeScript 允许您为要传递的 对象编写内联类型定义，而无需使用 或 关键字指定类型。 message type interface 让我们添加解构。当您将大型 对象传递给您的函数时，TypeScript 允许拆分传递的参数以减少多次重复 变量的代码样板。 message message function sendMessage({ content, senderId, replyTo, }: { content: string; senderId: string; replyTo?: string; }) { // you have access to `content` directly } 为什么我认为这是一个坏主意以及如何使它变得更好？ 这可能看起来是个好主意，毕竟你不需要写那么多次 ，对吧？事实证明这并不是那么好。让我们谈谈我认为它是反模式的 5 个原因。 message 1. 你不确定你的数据来自哪里 当您阅读函数体时，您会看到 您必须仔细检查以确保该函数来自何处。它是作为参数传递还是在函数的某处计算？ senderId 2. 很难写文档 当所有类型都被函数定义中的解构所束缚时，没有自然的地方可以编写文档注释。您可以在每个类型字段之间写注释，但这会使整个函数定义更长。它积极地阻止您编写您传递的数据的快速摘要。 3. 很难将数据向前传递 当您的数据被解构时，如果您想将其向前传递，则需要再次将其结构化为一个新对象。这不鼓励创建较小的辅助函数并依赖组合来构建您的主函数逻辑。 4. 你不能在这个函数之外重用参数类型 如果在编写主函数逻辑时需要在辅助函数中重用函数参数，则必须重复键入同一组类型。这使得根本不编写类型变得更容易。 5.它只需要很多空间 面对现实吧。这只是占用大量屏幕空间的大量代码行。此外，它侧重于实现细节——您传递给函数的参数的内部类型，这在您查看该函数时大部分时间并不相关。 只需为它创建一个类型 提取类型并将其放在函数的正上方使其更具可读性。有一个文档注释的地方，您可以在其他一些辅助函数中重用该类型，并在需要时在一个地方更改类型定义。 /** * Message to send using XYZ API */ export type MessageToSend = { /** * Markdown string of the user's message */ content: string; /** * Id of the sender user */ senderId: string; /** * Other message ID if this is a reply */ replyTo?: string; }; function sendMessage(message: MessageToSend) { // function logic } function getUserIdsToNotify(message: MessaageToSend) { // function logic } 资源 查找我在研究此博客文章时使用的资源列表： https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/variable-declarations.html#object-destructuring