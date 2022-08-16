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    创建你自己的人工智能具有潜在扩散的图像生成器经过@lanolinoil
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    创建你自己的人工智能具有潜在扩散的图像生成器

    2022/08/16
    9m
    经过 @lanolinoil 3,370 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    使用 CUDA、大量磁盘空间和大量内存运行您自己的文本到图像提示。您需要一个带有支持 CUDA 的卡的 Linux 系统才能完成这项工作。潜在扩散有两种可能的图像生成技术。我们将安装并查看我们将设置的 txt-2img 和 txt2-img 模型。 RAD 模型使用图像数据库，并对其进行压缩和升级为可配置的参考。这似乎意味着它作为通用目的不太好，但可以与特定的训练集一起使用。

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    #linux#ai#image#cuda#technology
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