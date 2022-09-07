使用 AI 进行欺诈检测

太長; 讀書

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网络犯罪现在给世界造成了 6000 亿美元的损失，占全球 GDP 的 0.8%。 McAfee 和战略与国际研究中心 (CSIS) 揭示了网络犯罪现在让全世界付出了代价。许多事件涉及诈骗、欺诈和其他人为驱动的活动，而不是高科技黑客或特洛伊木马。问题是，如何对抗这种事情？它可以在人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 的帮助下实现。人工智能和机器学习工具的看不见的好处使它们成为欺诈检测的理想选择。