最新科技：Instagram因儿童数据隐私被罚款数百万

技术领域总是有新事物，而且很难跟上。无论您是精明的早期采用者，还是只是想赶上时代，以下是您应该了解的最新技术。 Cloudflare 阻止有争议的在线论坛 Kiwi Farms 以人肉搜索和骚扰而闻名的在线论坛 Kiwi Farms 已 。 被 Cloudflare 屏蔽 Cloudflare 是一家大型互联网基础设施公司，为数百万个网站提供服务。阻止 Kiwi Farms 的决定对该公司来说是一个罕见的举动。此举是在该网站的活动家和受害者发起的一场运动之后发生的。 Cloudflare 在一份声明中表示，这是“对人类生命的迫在眉睫的威胁”。 Kiwi Farms 多年来一直是一个有争议的论坛网站。该网站以 doxxing 闻名，这是一种在线发布某人个人信息的做法。该网站还被指控骚扰和网络欺凌。他们的主要目标是跨性别女性，但他们也骚扰其他群体，包括残疾人。 爱尔兰监管机构因儿童数据隐私对 Instagram 罚款 4.05 亿欧元 爱尔兰监管机构因违反欧盟数据隐私规则对 。这家社交媒体公司被指控未能保护 18 岁以下儿童的数据。 Instagram 罚款 4.05 亿欧元 爱尔兰数据保护委员会 (DPC) 指控 Instagram 涉及儿童数据，包括电话号码和电子邮件。这是 DPC 对母公司 Meta Inc 的第三次罚款。据 Meta 官员称，该调查是基于 Instagram 的旧设置，该设置在一年前进行了更改。 Instagram表示将对这一决定提出上诉。 iPhone 14 系列和其他苹果设备将于 9 月 7 日发布 科技巨头 ，预计将推出 iPhone 14 系列、新的 AirPod 机型和其他设备。 苹果公司将在 9 月 7 日举办一场活动 iPhone 14 系列预计将包括四款支持 5G 的新机型。其他传闻的功能包括新设计、改进的相机和升级的处理器。 在 Far Out 活动中，预计苹果还将推出新款 AirPods Pro 2 及其期待已久的 Apple Watch Series 8。这是苹果粉丝一年中最受炒作的活动之一。 新出口规则限制美国芯片制造商向中国销售 包括 AMD 和 Nvidia 在内的美国顶级芯片制造商受到美国 的限制，无法向中国销售。新规则旨在防止先进技术落入中国军方之手。 新出口规则 新规则出台之际，美中之间的紧张局势继续升温。根据此规则，芯片制造商将需要新的许可证才能向中国和俄罗斯实体销售产品。美国政府担心中国可能会利用美国的技术来建立其军事情报产品。 新规很可能对全球芯片市场产生重大影响。中国是美国芯片制造商的主要客户，新规定可能会损害他们的业务。消息传出，英伟达的股价已经下跌了 6.6% 和 3.7% 的 AMD。