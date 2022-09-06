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    最新科技：Instagram因儿童数据隐私被罚款数百万经过@monnetbat
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    最新科技：Instagram因儿童数据隐私被罚款数百万

    2022/09/06
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    经过 @monnetbat 739 讀數
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    太長; 讀書

    Cloudflare 阻止了有争议的论坛 Kiwi Farms，这是一个以人肉搜索和骚扰而闻名的在线论坛。 Instagram 因违反欧盟数据隐私规则而被罚款 4.05 亿欧元。苹果预计将于 9 月 7 日推出 iPhone 14 系列和 AirPods Pro 2。美国的芯片制造商根据新的美国出口规则限制向中国销售。新规则旨在防止先进技术落入中国军方之手。新的芯片制造商将需要新的许可证才能向中国和俄罗斯实体销售产品。

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