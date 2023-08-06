您认识供应商团队中的每个人吗？

通过现代平台让所有团队成员直接对您负责意味着更少的意外。 大多数营销、公共关系和销售机构都会自豪地告诉您，您将拥有一个单一联系人，他将拥有与您的关系。你几乎不会看到其他人为你工作。 从民间资本的基金管理到IT实施等其他行业也是如此。 此模型的问题在于，您的单一联系人可能是服务提供商中唯一了解您业务的人。这种情况就是为什么私人资本首席财务官在长期关系中投入了大量时间后仍保留其基金管理人的原因。这也是为什么当服务提供商的公司流失过多时，他们会更换基金管理人。 同样的情况也发生在营销和公共关系领域，但我们暂时坚持基金服务模式。我们已经在那个特定的空间看到了未来。 这里谁负责？ 您是否真的需要一位指定的倡导者和一位“令人窒息的人”来让合作伙伴团队的其他成员了解您的需求？ 在与基金服务行业的领导者交谈时，我们不禁要问，“单一联系人”是否掩盖了这样一个事实：接触您业务的其他人都是专家，他们在不深入了解您的业务运作方式的情况下进出工作。 。 领导团队是围绕一个更强大的模型构建的，在这个模型中，您拥有一个更完整、更可见的团队来帮助您，看到并知道您想要实现的目标。这促使我们反思我们自己的业务，包括过去两周我们团队的两位主要领导人都脱离了网络。 我们是否做得很好，确保我们拥有一支精通客户工作以及如何最好地支持他们的后备人员？ 每个人，一个重点人物 您的合作伙伴是否确保所有团队成员都可以与团队领导一起直接为您服务。 我不想夸大这一点。您合作伙伴团队的不同成员拥有不同水平的经验和独特的专长。回到基金管理人，这些公司经常错误地选择单一联络点来巩固对您的需求和风格的了解。 但现在，更成熟的公司倾向于让整个团队持续关注您的需求。外包团队的每个成员都会沉浸在让您在私人资本生态系统中独一无二的原因中。他们培养全面发展的私募股权专业人士，而不是专门的基金管理人。 结果是，为您服务的团队中的每一位成员都是您所熟悉的，并且熟悉您公司的文化、流程和目标。 这种方法常常让客户感到惊讶。坦率地说，感觉就像是一个真正的内部团队（我知道，这种说辞有点过头了……但当它真正发生时你就知道了）。 这就是科技可以发挥作用的地方。 亚马逊的基金服务（和专业服务）方法 在这个系统中，如果有合适的技术支持，团队成员可以通过聊天近乎实时地处理客户询问，协调整个团队以消除分散的职责以及多次会议和电子邮件。 这也意味着要允许小型团队专注于较小的客户群体。 （亚马逊已经展示了这种方法如何与杰夫·贝佐斯的“ ”。我们应该能够为你们的团队提供两份披萨。这是保持团队凝聚力、协作性和一致性的正确规模。） 两个比萨队 所有团队成员都可以安全地获取数据，从而使他们能够及时了解谁与客户交谈过、他们何时交谈、客户的最新问题或指示是什么，以及他们或其他人如何帮助该流程。 。客户团队消息灵通，不会遇到重复的问题，也不会怀疑优秀的工作在哪里。最后，您可以通过数据操作和自动化来提高每个外包团队成员的效率及其工作的智能性。完成此操作后，摩擦力就会显着减少。 这种方法还意味着您能够从活动的高峰和低谷转移到比任何传统方法更敏捷的流式工作。 我们预计其他人会尝试复制这一策略，并且我们鼓励他们这样做。