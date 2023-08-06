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    您认识供应商团队中的每个人吗？经过@galestrategies

    您认识供应商团队中的每个人吗？

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    太長; 讀書

    单点联系人模型的问题在于，您的单点联系人可能是服务提供商中唯一了解您业务的人。
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    #fund-services#fund-admin#b2b
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    by Chris Gale @galestrategies.Co-founder of Gale Strategies, a marketing and public relations firm serving technology companies and tech investors.
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