我们都去过那里：非常有礼貌地在互联网上询问一只猫在做一些古怪的滑稽动作的视频。然后……互联网停了下来，似乎在考虑这个请求。 这里有什么问题？可能是你（对不起）。它可能是您正在使用的基础架构。它可能是您的互联网提供商。让我们一起探讨一些原因和解决方案。 什么是“好”的互联网速度？ 第一步是进行所谓的速度测试。 Consumer Reports 的高级政策顾问 Jonathan Schwantes 参与了该组织的“ ”，该倡议正在收集消费者的互联网账单和速度测试结果，作为其宣传工作的一部分，他建议使用一对测试，一个来自 和另一个来自 。 争取公平互联网倡议 Ookla MLab 每种方法都使用略有不同的方法，因此 Schwantes 建议尝试两种方法以确保它们保持一致。 测试显示了两个重要结果：下载速度（您从互联网接收数据的速度）和上传速度（您将数据发送到互联网的速度），以每秒兆比特为单位。 位数据是单个信息单元，以计算机可以理解为 1 或 0 的二进制代码表示。兆位是一百万位数据。 如果速度测试表明您的下载速度为每秒 100 兆比特，那么您的连接每秒将 100,000,000 个 1 和 0 注入您的设备，并且短小猫滑稽视频 。 应该可以正常播放 然而，什么才算“好”的网速取决于你使用它的目的。 如果您有多个用户并且需要稳定的连接（想想孩子们在隔壁房间工作时在线上学），教育倡导组织 Common Sense Media 建议下载速度为 200 mbps，上传速度为 10 mbps。 相对于美国大部分地区的可用水平，这些推荐的速度可能会很高。 今年 2 月， 美国有线宽带连接的平均速度定为 146 mbps 下载和 20 mbps 上传；移动互联网的速度——63 mbps 下载和 9 mbps 上传——要慢得多。 Ookla 将 该组织的股权政策主管 Amina Fazlullah 坚持认为，稳定的视频会议连接对于虚拟学校等活动至关重要。 “一个 7 岁的孩子被打断是什么意思？” Fazlullah 说，并指出 25 mbps 的下载和 3 mbps 的上传在技术上是可行的，但可能会经常出现服务中断。 “你能等他们恢复速度多久？在这些中断之后，他们能否重回正轨？” 另一方面，Netflix 4K/超高清流媒体内容的下载速度仅为 15 mbps。 建议 您在家中可用的速度取决于可用的基础设施：您想要的数字数据流经的管道。这种基础设施似乎是无形的，但它既存在于你家的墙壁内，也存在于一系列有形的管道中，在全球范围内传输数据。 了解这些因素以及它们如何协同工作，对于了解现代互联网如何运作以及如何更快地获取猫视频至关重要。 经济放缓是来自屋内吗？ 当 Schwantes 获得慢速测试结果时，他的第一个怀疑通常是“我的路由器出了点问题”。 如果您在连接到 Wi-Fi 的设备上阅读此内容，那么您与更大互联网的第一个连接是调制解调器和无线路由器或调制解调器/无线路由器组合，将 Wi-Fi 发射到附近区域。 如果您的互联网速度很慢，首先要尝试的两件事是重新启动路由器并使您的设备更靠近路由器。就像计算机一样，路由器将信息存储在它们的内存中，有时错误会被错误地保存。 重启是摆脱蜘蛛网的一种方式。 Wi-Fi 信号传输的距离越远，信号质量就会越差。 如果距离降低了您的速度，请考虑您的选择：您的 Wi-Fi 路由器可能会提供 2.4 GHz 连接和 5 GHz 连接之间的选择； 5 GHz 在较短的距离上提供更快的速度，而 2.4 GHz 在较长的距离上提供较慢的速度。 2.4 GHz 频率也可能会因来自该地区其他无线网络的流量而拥塞，因此有时切换到 5 GHz 将为您的猫视频提供较少障碍的路径。 如果您的设备有以太网端口，您也可以直接插入路由器并完全避免 Wi-Fi 问题。 在大流行开始时，施万特斯注意到他的互联网速度变慢了。在这种情况下，问题是他。他使用的是一个有十年历史的无线路由器。他说，更换它后，他的速度显着提高。 墙的另一边发生了什么？ 最大的速度差异来自于数据在您家外直接通过管道的不同方式。 数据可以在不同类型的管道上传输——光纤、同轴电缆和铜线，甚至在无线蜂窝网络上——每一种都提供非常不同的上传和下载速度。 有时，通向您家的技术已经过时，无法支持更快的速度。 The ，这种下降对有色人种社区和贫困居民的影响更大。 AT&T、Verizon、Earthlink 和 CenturyLink 向 38 个城市的客户收取缓慢的 DSL 连接的价格，与他们对 zippy 光纤连接的价格相同。 Markup 的一项调查发现 在其中的 36 个城市中，最糟糕的交易往往流向位于收入较低、白人较少或历史上红线的社区的家庭。 光纤电缆由一个超薄玻璃芯组成，周围有一层反射涂层，该涂层以光脉冲的形式传输信息，其速度相当于光穿过玻璃的速度。 今天最快的互联网连接被称为“光纤到户”，因为光缆从您居住的地方开始，一直延伸到它们加入构成互联网的更大的光纤管迷宫的地方。 （也有称为“光纤到节点”或“光纤到路边”的系统，其中光纤运行到您附近某处的连接集线器，然后信号在其余部分移动到较慢的线路。） 如果互联网是一条道路，那么光纤就像一条高速公路，每个方向有五个车道，限速 75 英里/小时。并非美国的每个人都可以访问光纤互联网。 根据光纤宽带协会 1 月份发布的一项研究， 的美国家庭拥有这种选择。 只有不到一半 在光谱的另一端，铜线就像一条单车道，你不能超过 25。 Fiber Expressway 不仅可以比 Copper Lane 更快地让您回家，而且它还可以处理更多的流量而不会出现拥塞，这很重要，因为您的数据与使用相同 ISP 的邻居通过相同的管道传输。 在不得不关闭非光纤设备之前，您可以在光纤上停留的时间越长，您的连接速度就越快。 什么是铜线？ DSL 代表数字用户线路，它在电话公司用于传统电话服务的相同铜线（即所谓的固定电话）上运行，尽管频率范围更高，不需要像拨号一样占用电话线服务可以。 （ 。） 孩子们，问问你的父母 电话线是用来传输语音的，不需要大量数据，所以它们往往是s-l-o-w。 DSL 速度取决于它们与连接到互联网主干的光纤连接的距离。它们需要经常提升以将数据推送到更远的距离。 中间是有线互联网，它通常比光纤慢，但可以提供相对较高的速度。 铜线就像一条单车道的路，你不能超过25。 电缆互联网通过同轴电缆在铜导体上传输信号，铜导体被塑料和金属涂层包围，以屏蔽干扰（对 DSL 的改进）。 由于同轴电缆最初是为传输数据密集型视频和音频信息的有线电视而开发的，因此它们可以传输大量数据。由于有线电视传统上是一种单向广播媒体，因此有线连接的下载速度通常比上传速度快。 住宅宽带市场的一个相对较新的进入者是固定无线。顾名思义，这种类型的连接不涉及直接进入您家的管道。 获得固定的无线连接通常需要安装一个接收器来接收蜂窝服务，然后将其转换为 Wi-Fi。固定无线家庭服务 ，但一些服务宣传的速度可以让有线连接物有所值。 并非在全国范围内普遍可用 对于远程位置，ISP 无法在互联网的光纤骨干网和您的家庭之间安装任何类型的有线连接，卫星互联网，它允许将数据传输到卫星，然后传送到您住所的天线，是一种选择。 卫星互联网通常不如光纤或有线互联网快。 Ookla 发现 SpaceX 的 Starlink（美国最快的卫星互联网）的平均速度约为 100 mbps 下载和 13 mbps 上传。 我可以切换到不同的提供商并获得更快的互联网吗？ 你当然可以试一试！然而，美国宽带市场缺乏竞争可能会让这变得棘手。 “美国互联网服务市场仅由四家公司主导：AT&T、Charter、Comcast 和 Verizon，”开放技术研究所 2020 年版关于美国宽带市场与其他国家宽带市场状况的连接成本 中写道。发达国家。 报告 该报告的作者之一克莱尔帕克说：“在大多数城市，只有两个供应商，而且有大片地址只有一个供应商。” 当地自力更生研究所 2020 年的 发现，8330 万美国人只能从单一提供商处购买宽带互联网。 一份报告 PSA：如果您的家庭收入低于 ，您可能有资格参加由 2021 年基础设施法案创建的 (ACP)，并为互联网服务提供每月 30 美元的补贴。 这些准则 平价连接计划 对于居住在部落土地上的人们，该补贴增加到 75 美元。如果您已经为您的受抚养人在学校、 、 、 或许多其他公共福利计划中注册了免费和减价午餐，那么您 。 补充营养援助计划 医疗补助 补充保障收入 很可能符合资格 （但要快点：地方自力更生研究所的一项分析表明，如果不补充，国会为 ACP 分配的资金池 。） 可能会在 2024 年用完 许多 ISP 已经创建了 ，这将使符合 ACP 资格的家庭在结合政府福利的情况下有效地免费获得每月的互联网服务。 自己的低成本互联网计划 即使您负担得起您的互联网账单，您仍然可以货比三家，看看您是否可以获得更快和/或更便宜的服务。 要检查您的选项，请将您的地址输入 ，以查看哪些 ISP 为您的地址提供服务。 FCC 的国家宽带地图 列出的每个地址可用的内容并不总是准确的，因此在查看您的搜索结果后，请访问每个 ISP 的网站，搜索您的地址并查看他们为您提供的价格和速度。 也许，只是也许，你可以得到一个升级，让你的猫视频更快。 更新 这个故事已经更新，包括 The Markup 的调查结果。 作者： 亚伦·桑金 也在 发布 这里 照片由 在 上拍摄 Pascal van de Vendel Unsplash