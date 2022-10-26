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    互联网速度慢的原因经过@TheMarkup
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    互联网速度慢的原因

    2022/10/26
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    经过 @TheMarkup 1,525 讀數
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    太長; 讀書

    什么是“良好”的互联网速度取决于您使用它的目的。 Common Sense Media 建议下载速度为 200 mbps，上传速度为 10 mbps。 Netflix 建议 4K/超高清流媒体内容的下载速度为 15 mbs。 Wi-Fi 是您连接到更大互联网的第一个连接，是您的调制解调器和无线路由器或调制解调器/无线路由器组合向附近区域发出信号。如果您的速度很慢，请重新启动您的设备并将其靠近计算机，有时错误会被错误地保存。

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