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    你的无知导致你作为领导者失败经过@vinitabansal
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    你的无知导致你作为领导者失败

    2022/08/04
    6m
    经过 @vinitabansal 1,767 讀數
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    太長; 讀書

    将团队推向地面的领导者与将团队推向高峰的领导者之间的区别不在于知识、能力或能力，而在于他们成功的动力和渴望。让他们与众不同的是自信的谦逊。自信的谦逊是对领导者做出正确决定的能力的信心，同时承认他们需要别人做正确的决定。无知的领导者与影响团队生产力和绩效的真正问题脱节。他们从不花时间将员工理解为人类，将员工理解为第一人类。
    featured image - 你的无知导致你作为领导者失败
    #leadership#leadership-skills
    Vinita Bansal HackerNoon profile picture

    @vinitabansal

    Vinita Bansal

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