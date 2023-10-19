



大家好！



这是我每周讨论心智模型、绩效、商业和创业精神的电子邮件。





今天的时事通讯有什么内容？





本文探讨了一些真正令人着迷的悖论，让您思考。从表面上看，它们似乎完全不合逻辑，但当你深入挖掘时，你会惊讶地发现它们揭示了多少智慧。

所涵盖的悖论——比如你越追求快乐就会越不快乐，或者超级宽容如何实际上会杀死宽容——乍一看似乎很不正统。但你反思得越多，它们就越能揭示出关于生活和人性的微妙真理。

我写的是失败如何比成功教会你更多，我们如何需要个性与社会联系相结合，以及矛盾地接受自己如何促进成长和改变。这些悖论就像知识分子的禅宗公案，以一种相当令人费解（但发人深省）的方式挑战假设。





从表面上看，它们似乎完全不合逻辑——两种相互矛盾的想法。但当你深入挖掘时，他们会揭示出令人惊讶的智慧。





以我的朋友詹姆斯为例。他是一个彻头彻尾的悖论。一方面，他是一位非常成功的出庭律师，擅长为复杂的案件辩护。但在空闲时间，他在动物收容所做志愿者并饲养救援犬。





完全矛盾吧？





但在詹姆斯的例子中，这个悖论实际上是完全有道理的。法庭辩论满足了他对智力挑战的需要。照顾动物满足了他养育的一面。他性格中的悖论造就了他。





我想我们都像詹姆斯一样有内心的悖论。探索它们可以解锁新的自我认识。





悖论邀请我们超越我们通常的线性思维和二元范畴。当我们为矛盾腾出空间时，我们就开启了看待世界和自己的新方式。

所以今天，我想分享一些我最喜欢的令人费解的悖论。





就我个人而言，反思它们可以激发我的创造力，并帮助我挑战我的假设。悖论就像禅宗公案——看似无意义的谜语，却能引导你获得深刻的领悟。





希望这里深入探讨一些悖论将为我们所有人带来一些新的视角！





内容概述

享乐主义悖论

宽容的悖论

增长悖论

失败悖论

主观性悖论

确认偏差悖论

流动悖论

完美悖论

知识悖论

选择悖论

耐心悖论

个性悖论

规划悖论

接受悖论





享乐主义悖论

如果你喜欢享乐，请举手。美食、旅行、沙发上慵懒的周日……难道我们都不想最大限度地享受乐趣和享受吗？





这就是所谓的享乐主义——快乐是人生最高目标的观念。从表面上看，这是完全有道理的。谁不想幸福呢？





但这是疯狂的事情——我们越是追逐快乐，我们就越少真正享受它。狂野吧？





让我举个例子。想象一下您去夏威夷度过了一个美妙的假期。你躺在海滩上连续一周喝迈泰酒。绝对的幸福。





但是当你回到家时会发生什么？这种对比让正常的生活显得乏味。你想念阳光、大海、带着小雨伞的饮料。





太多的享乐让你对日常生活感到不满。行动中的快乐悖论。

同样的事情也适用于日常的快乐。当我们吃得太多或娱乐太多时，我们就会感到无聊。新鲜感逐渐消失。





当现实无法满足我们对快乐的期望时，我们也会感到失望。有没有计划过一个有趣的夜晚，结果却很无聊？或者买了一些奇特的新玩意儿，一周后你就不再高兴了？





过于直接地追求快乐是一场艰苦的战斗。快乐悖论表明，我们通过对比、惊喜和降低期望来间接找到幸福。更多并不总是更好。





因此，下次当您因为没有 24/7 最大限度地享受乐趣而责备自己时，请记住 -节制和谦虚可能只是通往真正享受的道路。





宽容的悖论

从理论上讲，宽容听起来相当不错。自己活，也让别人活，对吗？我会尊重你的信仰，你也尊重我的信仰。都很好。





但令人费解的是——绝对的宽容实际上会摧毁宽容。





让我举个例子。想象一个无论如何都能容忍所有信仰和行为的社会。这意味着宽容的进步人士必须容忍不宽容的偏执者。





然后偏执者开始破坏多样性和人权。但没有人阻止他们，因为“我们很宽容！”很快，偏执者就完全禁止宽容了。





由此可见无限的宽容是自我毁灭。正如哲学家卡尔·波普尔在逃离纳粹时意识到的那样——要拥有一个真正宽容的社会，我们就不能容忍不宽容。





波普尔是这样解释的：





“为了维持一个宽容的社会，社会必须不能容忍不宽容。”





让你的大脑受伤吧？但这是有道理的。我们不必容忍仇恨或压迫。





我们可以用理性和言论自由来反击他们。但我们应该捍卫多样性和自由等价值观，反对那些攻击它们的人。





真正的宽容需要道德界限。这是一个悖论，为了保持开放的思想，我们必须抵制封闭的思想。





因此，下次有人因为“宽容”而要求你容忍不公正时，请记住 -健康的宽容需要限制。





增长悖论

您是否曾经感觉自己付出了努力却看不到结果？我也去过那里。如今，我们沉迷于眼前的收益。但真正的个人成长更像是种田，而不是即时的满足。





让我用一个例子来解释一下。 2004 年的Facebook。最初只是一个简单的大学网络。第一年后，用户数量仅为 100 万。还没有完全病毒化。





但 Facebook 的创始人正在打一场持久战。他们不断改进产品、找出商业模式并建立团队。他们早年打下了坚实的基础。





然后繁荣！指数级增长。如今 Facebook 每月有 29 亿活跃用户。这就是指数回报的力量。





正如投资者摩根·豪塞尔（Morgan Housel）所说：“很长一段时间没有任何事情发生，然后一切都会立即发生。 ”





平静期和停滞期并不是失败。他们正在为未来的升空奠定基础。就个人成长而言，一切都是为了长远考虑。





因此，通过坚持不懈的努力不断播下种子。培养你的技能。照顾你的人际关系。





总有一天，这些种子会在你最疯狂的梦想之外绽放。你永远不知道哪一个会起飞。





抵制急于求成的冲动。致力于过程，而不是结果。你的时刻将会到来。





失败悖论

如果您因为害怕失败而回避风险，请举手。





我知道我有很多（很多很多很多）次！走出我们的舒适区会让人感到害怕。





但你知道吗？失败被完全低估了。事实上，它可以成为我们成功之路上最伟大的老师。





只要问问无袋真空吸尘器的发明者詹姆斯·戴森就知道了。在其职业生涯早期，戴森创造了 5,127 个真空原型。其中 5,126 人失败了。





你可以想象？但他将每一次失败视为重要的一步。每一次错误都为他提供了更多数据来改进下一个原型。





经过数千次调整和测试，戴森最终确定了原型#5,127。





现在戴森是一个家喻户晓的名字。詹姆斯是亿万富翁。





正如他所说：“我从这 5,126 次失败中每一次都吸取了教训。 ”





失败暴露了我们的盲点和缺陷。它扩展了我们的创造力。它可以增强韧性和决心。失败是最终的个人成长工具。





所以下次当你害怕失败时，请记住戴森的 5000 次失败。将失败视为有助于变得更好的有用反馈。失败越多，学到的就越多。





主观性悖论

你的脑子里到底在想什么？你的头脑如何理解世界？

这些问题多年来一直困扰着哲学家。





让我们探讨一个想法——主观性悖论。





看，我们每个人都有两个方面：





主题——我们的内心世界、思想、感受。 “我”处于体验的中心。 物体——我们可以科学地观察和测量的身体自我。





那么我们是臣民吗？物体？两个都？？这真是令人费解。





一方面，我感觉自己像一个自由人——做出选择，并采取行动。但科学将我视为由生物学和环境塑造的一堆化学物质。





我们如何调和这些观点？谁负责——我的内在主体还是外在客体？自由意志、身份和道德问题随之出现。





这个悖论也适用于其他悖论。我们都是探索内心世界的主体。但对彼此来说，我们都是物体——需要观察和评估的物质存在。





那么决议是什么呢？也许我们需要拥抱矛盾。认识到我们既是主体又是客体，既是内在的存在又是外在的存在。





作为主体，我们可以创造个人意义和价值观。作为对象，我们可以从数据和经验中学习。我们可以尊重自己和他人的两个方面。





通过超越悖论，我们达到了更高的意识水平。不是非此即彼，而是两者兼而有之。





主观性悖论解决了！





确认偏差悖论

你如何知道这个世界上什么是真实的？我不了解你，但我非常依赖自己的观点和信念。它们塑造了我看待事物的方式。





但如果我的某些信念完全错误怎么办？这应该是一个非常可怕的想法。

这给我们带来了确认偏差悖论。





确认偏见是指我们寻找符合我们现有信念的信息，并忽略任何与我们现有信念相矛盾的信息。疯了，对吧？





就像只观看与我们的政治一致的新闻频道。或者回避有不同观点的人。我们的信念得到证实感觉很舒服。





但这自相矛盾地将我们困在自己有限的视角中。我们停止质疑、学习和更新我们的观点。





对于成长来说不太好。





我们的思想坚持熟悉的信念，以避免不适并感到理性。但这是有代价的。确认偏见封闭了我们的思想。





那么我们怎样才能摆脱这个悖论呢？一种方法是积极寻找挑战我们自己观点的反对观点。





一开始感觉不舒服，但迫使我们重新思考假设。

另一种方法是让自己接触具有不同背景和经历的不同人。





这拓展了我们的视野。





通过意识到确认偏差悖论，我们可以发现自己正在寻求自我验证的信息。并努力打破这种趋势。





我们的信念不必停滞不前。





如果我们保持开放的心态，世界上就有很多见解。





流动悖论

在做一些具有挑战性的事情时是否曾经“处于专注状态” ？无论是运动、音乐还是编程——你都会如此专注，其他一切都会消失。





心理学家 Mihaly Csikszentmihalyi 将这种心理状态称为“心流”。当您的技能能够应对挑战时，您可能会遇到这种情况。不太难，也不太容易。刚刚好。





心流对于创造力、生产力和幸福感非常有用。谁不想要更多呢？





但心流也有一个棘手的悖论。





你看，心流既可以带来最佳表现，也可以由最佳表现引起。先有鸡还是先有蛋的情况。

一方面，当你沉浸在挑战中时，心流就会发生。这种激光聚焦自然会提高性能。





但另一方面，做得好可以让你进入心流状态！因为良好的反馈和结果会让您保持专注。





那么，流量优先还是峰值性能优先？答案是：这是一个循环。





流动可以提高绩效，流动可以提高绩效，流动可以提高绩效。

他们相互依存。





我们可以利用它来发挥我们的优势，而不是解决这个悖论。寻求流动以取得更好的表现。表现更好以保持流程持续进行。





这是一个良性循环。我们可以驾驭这种流动悖论浪潮，将我们的技能提升到一个新的水平。





完美悖论

完美主义用伟大的承诺吸引着你。但这常常让你感到焦虑、不知所措，感觉自己很失败。听起来有点熟？





这就是行动中的完美悖论。





讽刺的是，追求完美会让卓越变得不可能！





这种错误的心态从何而来？两个关键信念：





完美是可能的，也是目标。 完美是获得成功和有价值的唯一途径。





但这些信念真的有帮助吗？通常不会。





这种有毒的组合会造成持续的压力、对失败的恐惧和拖延。它让我们失去远见和快乐。





那么我们如何才能摆脱完美悖论呢？





首先，质疑那些无益的完美主义信念。我们真的需要完美无瑕才能成功或拥有自我价值吗？完美对人类来说现实吗？通常，不。





其次，拥抱不完美。进步需要错误和教训。让我们庆祝成长，而不是因挫折而自责。我们都是不完美的人。





第三，精益求精，不求完美。卓越是通过努力而提高。它正在享受成长的旅程。完美主义扼杀了卓越。





最重要的是，完美主义限制了潜力并破坏了幸福。卓越释放潜力，创造幸福。





选择权是我们的。





我们可以通过追求进步而不是完美来摆脱悖论。





知识悖论

这些天被信息淹没了吗？





从社交媒体到 24/7 新闻，数据无穷无尽。但这是一个悖论：更多的信息并不等于更多的知识。





有趣，对吧？你可能会认为有了这些数据我们就能更好地了解世界。





但正如哲学家迈克尔·波兰尼（Michael Polanyi）意识到的那样，显性学习是有局限性的。他的“波兰尼悖论”表明我们的许多知识都是直观且无法解释的。





就像骑自行车一样。我们可以做得很好，但祝你好运向某人解释物理学！

我们的隐性知识超出了我们所能表达的范围。





因此，虽然书籍和课程很有用，但也仅限于此。真正的掌握需要个人经验。正如波兰尼所说，“我们知道的比我们能说的还要多。”





这意味着我们也无法完全教授默契技能。想象一下尝试教某人具有同理心或创造力！你可以指导他们，但必须掌握一些技能。





这里的悖论是，我们学得越多，我们就越意识到我们的无知有多深。知识揭示了它自己的界限。





因此，下次当您对事实和数据感到不知所措时，请记住：智慧不仅仅是信息。专注于展现你的直觉天赋，而不是分析更多数据。





保持谦虚和好奇。知识悖论是我们的老师——知道更多并不等于理解更多。





选择悖论

选项，选项，选项。

这些天我们很幸运有很多选择。需要新手机吗？这里有 50 个型号可供选择。无法决定晚餐？数百家餐厅等待您的光临。更多的选择似乎是一件好事，对吧？





好吧，等等。太多的选择可能会适得其反，让我们痛苦不堪。惊讶吗？让我解释一下选择悖论。





每个决定都需要权衡。我们权衡利弊，比较特点，并预测遗憾。这种比较购物耗尽了我们的精神带宽。





我们也期望更多的选择会让我们更快乐。但很多时候，我们最终会过度分析和事后批评自己。我选的是完美的吗？我应该选择别的东西吗？

在没有意识到的情况下，额外的选择给我们带来了负担。它们会导致决策疲劳、沮丧和不满。我们的大脑只能处理这么多的复杂性。





因此，虽然有一些选择是好的，但太多的选择就会变得瘫痪。我们认为会让我们快乐的事情却可能适得其反。





下次当你在选项之间做出决定时不知所措时，请记住选择悖论。考虑将您的选择限制为一些优质选项。





你的思想和幸福会感谢你。





耐心悖论

在我们快节奏的世界里，耐心似乎已经过时了。我们希望一切尽快——成功、结果、目标。拖延就等于失败，对吗？





但如果耐心是秘密武器而不是弱点呢？从长远来看，如果它能让你变得更好更快怎么办？





耐心意味着冷静、有目的地坚持斗争。尽管遇到挫折或批评，它仍然保持专注。耐心是一种选择，而不是被动等待。





它将挑战视为改进的机会。它利用反馈来变得更聪明。它将失败视为前进的一步。





有了耐心，我们的练习就会更加有效。我们更公开地进行实验。我们高效地迭代。耐心开启成长。





我知道，我知道——说起来容易做起来难，但我们内心都有耐心。





下次当你因“缓慢”的进展而感到沮丧时，请记住耐心悖论。





抵制短期思维。将奋斗重新定义为通向精通的道路。





耐心可以挖掘我们更深的潜力。进步需要时间、努力和目标。但耐心的道路通向最有价值的目的地。





所以喘口气。相信这个过程。拥抱旅程。





个性悖论

我们喜欢颂扬社会中勇敢的个人——不合群的人、富有创造力的人、打破规则的人。





做真实的自己是有力量的！





但问题在于：我们的个性并不是孤立出现的。它是通过社交互动（一种非常非个人主义的互动）而出现的。





想一想。我们如何发现自己独特的才能和兴趣？通过尝试新的活动并获得他人的反馈。





我们如何发展我们的价值观和个性？通过让自己接触不同的文化和观点。





我们如何找到目标并追逐远大的梦想？借助社会提供的支持、资源和网络。





甚至我们的认同感也来自于将自己与他人进行比较。我们的差异确实造就了我们。





因此，虽然个性看似绝对独立，但它实际上依赖于社会沉浸。我们通过合作而不是孤立而绽放。





下次当你想要打破常规时，请记住：没有社会，个性就不可能存在。我们通过分歧和归属感蓬勃发展。





个性悖论揭示了一个微妙的事实——自我定义需要互动。我们的热情和目标通过社区得以释放。





因此，走出去，与周围的世界接触吧。这就是自我发现的开始。





规划悖论

规划看起来很负责吧？制定战略目标、分配任务、预测挑战。听起来合乎逻辑且必要。





但如果计划可能适得其反并限制我们的潜力怎么办？





事情是这样发生的：





规划假设我们可以预测未来。我们认为我们确切地知道自己想要什么以及事情将如何发展。但现实是混乱且不确定的。





我们的计划因我们未预见到的障碍而脱轨。我们需要抓住新机遇。优先事项发生变化，假设崩溃。





僵化的规划会造成盲目性。我们执着于一种方法并抵制路线修正。适应性受到影响。





过度计划甚至会让我们拖延！所有这些前期工作都变得势不可挡且令人生畏。分析瘫痪了。





因此，规划的回报是递减的。它提供了清晰度，但如果我们不小心的话，可能会产生僵硬的狭隘视野。





矛盾的是，计划是必要的，但还不够。通过智能目标设定和项目映射奠定基础。但要为惊喜、成长和重新想象留出空间。





平衡结构与灵活性。





计划起指导作用，但不起到控制作用。通过拥抱不确定性，我们可以释放更大的潜力和机会。





接受悖论

接受自己和你的处境听起来很被动，对吧？只是让自己接受现状、缺陷等等。





但明白这一点——接受实际上是积极改变的关键。





当我们不加评判或羞耻地接受自己时，最奇怪的事情就会发生——我们变得更有动力去成长。





如何？因为接受可以平息告诉我们“我不够好”的负面声音。它减轻了扭曲我们思想的压力。





接受让我们摆脱完美主义。我们可以承担风险，从失败中学习，并保持好奇心。

这不是被动的放弃，而是承认现实，这样我们才能与之合作。接受为行动创造了空间。





有了接受，挑战就变成了机遇。反馈成为指导。挫折成为教训。





我们对不完美的人类作品感到满意。这种安慰推动我们前进。





所以下次当你想严厉批评自己时，停下来。相反，请深吸一口气，接受自我。它将以令人惊讶的方式促进您的个人成长。





接受并不意味着放弃。这意味着拥抱自己，这样我们才能成为最好的自己。





无论如何，逆向心理模型一天就够了。我知道这是一篇很长的文章，但是当我进入这个兔子洞时……有太多好的内容无法不讨论。





我可能还可以再做 50 个，但我会再留一周！





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