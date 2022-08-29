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    你是怎样的科学家？经过@alvations
    971 讀數

    你是怎样的科学家？

    2022/08/29
    8m
    经过 @alvations 971 讀數
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    太長; 讀書

    你是怎样的科学家？作为一名技术作家，我喜欢分享机器学习中的新兴技术，并且我对语言和翻译相关技术特别感兴趣。为了庆祝提名，我以“问我任何事情”的问答形式写这篇文章。
    featured image - 你是怎样的科学家？
    #noonies2022#careers#data-science
    Liling Tan HackerNoon profile picture

    @alvations

    Liling Tan

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