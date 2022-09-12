太長; 讀書

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Meta 被爱尔兰监管机构罚款 4.02 亿美元，原因是它如何处理 Instagram 上的儿童数据； Roblox 宣布计划在其平台上引入 3D 广告；欧盟监管机构正在扩大对谷歌广告技术业务的调查；苹果正在寻求更多地关注广告；以及微软在主机游戏上销售广告的计划。