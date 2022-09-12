互联网正在变成一个反乌托邦，所有人都在乎的只是向你推销东西🪙。互联网不再是创造力 🎨、知识 🧑🎓 和希望 🌅 的堡垒，而是变得越来越集中，成为科技巨头提取数据和跟踪历史记录的一种手段，从而帮助企业增加销售额 💲。如果你认为他们在这方面做得很好，那你就大错特错了。 👑 元 刚刚， — WhatsApp 的所有者， ， 和 — 因在 Instagram 上处理儿童数据不当而陷入大麻烦，导致用户的电话号码和/或电子邮件地址在互联网上发布，这违反了欧盟的数据隐私法。领导对 Instagram 数据行为进行调查的爱尔兰数据隐私监管机构征收了 据路透社报道，该公司因此受到影响。 元 Instagram Facebook 4.02亿美元罚款 Meta 的创始人兼首席执行官马克扎克伯格——在 HackerNoon 被亲切地称为亿万富翁扎克——是 关于 Instagram 的 ，尤其是针对青少年，而科技举报人弗朗西斯·豪根（Frances Haugen）表示，这家社交媒体巨头尚未 . 还在否认 对整个社会的负面影响 吸取教训 尽管如此，Meta 的 Facebook 连续第三周占据排名榜首，在 HackerNoon 的排名中保持第一 . 科技公司排名 🎅 罗布洛克斯 如果您认为互联网上的广告还不够糟糕，请等到您听到成年人的脑洞大开之后 想出了。公司正着力于 在一项旨在帮助以年轻人为中心的游戏平台摆脱销售虚拟货币（称为“Robux”）的新举措中，转而通过向 13 岁及以上的用户展示“沉浸式广告”来赚钱。 罗布乐思 3D 广告 作为 ，Roblox 的核心受众年龄越来越大，公司不能再乘风破浪了 维持生计。相反，该公司正试图与观众一起“成长”，并强调其 上周五，包括年龄限制、更多广告以及使其收入来源多样化的方法。 边缘 笔记 大流行时期的增长 对未来的展望 本周排名第二的 Roblox 纵观其历史。当你制作一个针对儿童的平台时，总会有滥用的空间。作为 在过去的互联网上，在线游戏平台一直是恋童癖者的温床，只是那些想要 . 与争议调情 著名的 无数次 培养年轻观众 🔍 谷歌 万物数据跟踪和广告销售之父本周排名第三。在 Google 查找有关 Google 的新闻总是很奇怪，因为它将自我冲浪提升到了一个全新的水平。 上 要知道谷歌的广告业务到底有多大，看看它在 2020 年销售广告的 1470 亿美元——比世界上任何其他公司都多， .不过，欧盟的监管机构正在与欧盟委员会合作 上周关于这家搜索巨头是否拥有 超过竞争对手和广告商。 据路透社报道 扩大调查范围 不公平的优势 🍎 苹果 信不信由你，曾经有一段时间 想法 有点 .多年来，该公司是一家 数字广告是如何完成的。现在，这似乎就是它所关心的一切。 苹果 出于广告目的跟踪用户数据 太侵扰 评论家 虽然它没有特别提到广告 ，据说该公司计划 您在 iPhone 和 iPad 上看到的广告数量。 上周三的展示活动 扩张 作为 ，这家硅谷公司可能走上了垄断其产品广告的道路。就在去年，该公司对其隐私规则进行了更改，这使得 Meta、Snap 和 Twitter（也就是通常的嫌疑人）难以向 Apple 用户展示个性化广告，从而导致行业损失数十亿美元收入损失。 我们之前提到过 苹果本周排名第四。 🖥️ 微软 爱西米： 想要 游戏行业和 在未来的 Xbox 游戏中。 微软 独占 向您展示广告 该公司本周排名第五。 这是一个包装！感谢阅读 Tech Company Brief Issue #15！如果您想了解哪些科技公司在公众意识中的起起落落，请随意往下看 .下周见。 这里 和平！ ☮️