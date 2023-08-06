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    你对概率的理解可能是错误的经过@atk
    4,435 讀數

    你对概率的理解可能是错误的

    2023/08/06
    4m
    经过 @atk 4,435 讀數
    tldt arrow
    ZH
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    太長; 讀書

    概率具有三种不同的定义或框架。使用这些定义处理相同的问题可能会产生不同的（且有效的）答案。为了证明这一点，我们假设硬币是公平的。这意味着获得正面的可能性与获得反面的可能性相同。经典框架仅在结果可能性相同时才起作用。
    featured image - 你对概率的理解可能是错误的
    #data-science#probability#math
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    @atk

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