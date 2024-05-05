



你和我小时候都被注射了一种药物。认可、赞赏、赞扬、成功、接受、受欢迎——随便你怎么称呼它，但这种药物会让我们依赖别人，而牺牲我们真正的欲望。





“你变成了一个机器人。你想看看人类过着什么样的机器人生活吗？听听这个。机器人来到这里，我说，‘天哪，你真漂亮！’然后机器人就起来了。我按下一个叫做‘欣赏’的按钮，它就起来了。然后我按下另一个叫做‘批评’的按钮——平躺在地上。完全控制。 <…>”- 安东尼·德·梅洛





这是一个严厉但却真实的评价。

社会

各种社会机制在我们很早就被植入，并通过 社会情感 比如羞耻，尴尬，内疚等等。

大多数父母都参与其中，但我们应该同情他们，因为他们从小就被社会的软件所束缚。软件是让许多人合作的唯一方法。没有它，社会还能正常运转吗？也许不能。





我们是社会动物，被排除在群体之外会让人觉得生存受到威胁。小时候，我们依赖父母的爱，学会顺从外界的期望，以感到安全和被爱，将自己的欲望放在一边。这种情况一直持续到成年。人们实现了社会认可的里程碑，却感到不满足，觉得生活应该很好，但还是缺少了一些东西。那是因为他们最终过上了别人的生活。他们的生活依赖于社会标准的认可，以确认自己还不错。在彩虹的尽头找不到金子，这让一些人开始自我发展。其他人则无限地重复同样的程序。





关于这个话题的附注：我听到人们抱怨社会不做 X 或 Y：不鼓励个人成长、健康发展、财务自由、独立思考等。别胡说，夏洛克——当然不鼓励。社会的生存取决于你做它需要你做的事情，而不是你想做的事情。这不是阴谋。你不会把牛排塞到饥饿的鬣狗面前，然后在它吃掉你的午餐时大喊不公平。如果你想要改变，就不要管这个可怜的社会（包括你的父母），努力改变自己。





当我们没有弄清楚真实的生活对我们意味着什么时（请允许我自相矛盾地说，我认为这几乎是不可能的，真实性只是另一个营销术语，但下次再详细讨论），我们就会分期死亡。





按照社会标准生活的另一个巨大弊端是我们变得没有爱的能力。





“服用这种药物后，你失去了爱的能力。你知道为什么吗？因为你再也看不到任何人了。”

你非常清楚他们是否接受你，是否赞同你。你把他们看作是毒品的威胁，还是毒品的支持。

政客通常根本不看人，他看的是选票。而且，如果你对他的选票既不构成威胁也不提供支持，他甚至不会注意到你。商人看的是大笔钱，他不看人，他看的是生意。但是，如果我们受到这种药物的影响，我们也没什么不同……你怎么能爱你甚至看不到的东西呢？” - 安东尼·德·梅洛

商业

这就是为什么追求财富感觉很困难，而且很少有人这样做。因为这违背常理。在大多数社会中，富有被视为坏事，无数关于财富腐败本质的谚语和刻板印象都反映了这一点。它们本质上是人们告诉自己为什么他们无法获得财务成功的故事，而实际上，这是社会机制阻止他们这样做。

当某人（无意识地）觉得自己不应该因为部落而变得富有时，他们可能也不希望其他人成功，从而导致他们传播不鼓励追求财富的言论。随着时间的推移，这些言论根深蒂固，成为另一种形式的社会控制。社会不需要操纵，同侪压力和社会期望需要。

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我观察到，社会对商人既恨又爱。只要这个人值得喜欢，我们就会喜欢白手起家的故事（例如迈克尔乔丹）。但一般来说，没有人希望他们认识的人比自己富裕（很多），因为这会引发地位问题。如果两个人一开始的社会阶层相似，其中一个变得富裕（相对而言），另一个人就会觉得自己做错了什么。更确切地说，他们身上有问题。毕竟，他们俩的境遇相似，那么为什么他没有取得同班同学的成就？努力工作是众多可能答案之一，但重要的是为什么会出现这个问题。这是因为社会，尤其是资本主义社会，是建立在通过比较进行竞争的基础上的。别误会我的意思，我喜欢竞争，但我不喜欢比较。大多数时候，比较会扼杀真实性，从而扼杀进步。





如果我将自己与成功人士进行比较，我可能会开始感受到💩，从而开始接受社会对“金钱是万恶之源”的论述

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我钦佩商界人士，因为他们能够不顾预装的社交软件而采取符合自身利益的行动（这一点我目前还做不到，因此我钦佩他们）。这就是为什么反社会者（没有社交情绪经验）在商业上如此成功的原因——通过社交情绪进行的社会操纵不会让他们感到困扰。





责任与自由成正比——责任越大，自由越大。本质上，你越愿意挑战社会规范并接受社会和金融风险，你的潜在回报就越大。这就是为什么相对较少的人敢于创业——抵制社会压力是件很难的事。





正如 Naval Ravikant 指出的那样：





“地位就是你在社会阶层中的位置。”社会玩的是地位游戏。他们通过攻击那些玩财富创造游戏的人来获得地位。

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你在玩什么游戏？

你在玩谁的游戏？