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    你在玩谁的游戏？经过@rimaeneva
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    你在玩谁的游戏？

    经过 Rima Eneva4m2024/05/05
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    太長; 讀書

    社会认可可能成为一种毒品，导致依赖外部认可并扼杀真实性。社会条件影响个人成长和对财富的追求，往往提倡顺从而不是个性。挑战规范和拥抱自我表达是摆脱这种认可陷阱并找到目标和成就感的关键。
    featured image - 你在玩谁的游戏？
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    你和我小时候都被注射了一种药物。认可、赞赏、赞扬、成功、接受、受欢迎——随便你怎么称呼它，但这种药物会让我们依赖别人，而牺牲我们真正的欲望。


    “你变成了一个机器人。你想看看人类过着什么样的机器人生活吗？听听这个。机器人来到这里，我说，‘天哪，你真漂亮！’然后机器人就起来了。我按下一个叫做‘欣赏’的按钮，它就起来了。然后我按下另一个叫做‘批评’的按钮——平躺在地上。完全控制。 <…>”- 安东尼·德·梅洛


    这是一个严厉但却真实的评价。

    社会

    各种社会机制在我们很早就被植入，并通过社会情感比如羞耻，尴尬，内疚等等。

    大多数父母都参与其中，但我们应该同情他们，因为他们从小就被社会的软件所束缚。软件是让许多人合作的唯一方法。没有它，社会还能正常运转吗？也许不能。


    我们是社会动物，被排除在群体之外会让人觉得生存受到威胁。小时候，我们依赖父母的爱，学会顺从外界的期望，以感到安全和被爱，将自己的欲望放在一边。这种情况一直持续到成年。人们实现了社会认可的里程碑，却感到不满足，觉得生活应该很好，但还是缺少了一些东西。那是因为他们最终过上了别人的生活。他们的生活依赖于社会标准的认可，以确认自己还不错。在彩虹的尽头找不到金子，这让一些人开始自我发展。其他人则无限地重复同样的程序。


    关于这个话题的附注：我听到人们抱怨社会不做 X 或 Y：不鼓励个人成长、健康发展、财务自由、独立思考等。别胡说，夏洛克——当然不鼓励。社会的生存取决于你做需要你做的事情，而不是想做的事情。这不是阴谋。你不会把牛排塞到饥饿的鬣狗面前，然后在它吃掉你的午餐时大喊不公平。如果你想要改变，就不要管这个可怜的社会（包括你的父母），努力改变自己。


    当我们没有弄清楚真实的生活对我们意味着什么时（请允许我自相矛盾地说，我认为这几乎是不可能的，真实性只是另一个营销术语，但下次再详细讨论），我们就会分期死亡。


    按照社会标准生活的另一个巨大弊端是我们变得没有爱的能力。


    服用这种药物后，你失去了爱的能力。你知道为什么吗？因为你再也看不到任何人了。”


    你非常清楚他们是否接受你，是否赞同你。你把他们看作是毒品的威胁，还是毒品的支持。


    政客通常根本不看人，他看的是选票。而且，如果你对他的选票既不构成威胁也不提供支持，他甚至不会注意到你。商人看的是大笔钱，他不看人，他看的是生意。但是，如果我们受到这种药物的影响，我们也没什么不同……你怎么能爱你甚至看不到的东西呢？” - 安东尼·德·梅洛

    商业

    这就是为什么追求财富感觉很困难，而且很少有人这样做。因为这违背常理。在大多数社会中，富有被视为坏事，无数关于财富腐败本质的谚语和刻板印象都反映了这一点。它们本质上是人们告诉自己为什么他们无法获得财务成功的故事，而实际上，这是社会机制阻止他们这样做。

    当某人（无意识地）觉得自己不应该因为部落而变得富有时，他们可能也不希望其他人成功，从而导致他们传播不鼓励追求财富的言论。随着时间的推移，这些言论根深蒂固，成为另一种形式的社会控制。社会不需要操纵，同侪压力和社会期望需要。

    我观察到，社会对商人既恨又爱。只要这个人值得喜欢，我们就会喜欢白手起家的故事（例如迈克尔乔丹）。但一般来说，没有人希望他们认识的人比自己富裕（很多），因为这会引发地位问题。如果两个人一开始的社会阶层相似，其中一个变得富裕（相对而言），另一个人就会觉得自己做错了什么。更确切地说，他们身上有问题。毕竟，他们俩的境遇相似，那么为什么他没有取得同班同学的成就？努力工作是众多可能答案之一，但重要的是为什么会出现这个问题。这是因为社会，尤其是资本主义社会，是建立在通过比较进行竞争的基础上的。别误会我的意思，我喜欢竞争，但我不喜欢比较。大多数时候，比较会扼杀真实性，从而扼杀进步。


    如果我将自己与成功人士进行比较，我可能会开始感受到💩，从而开始接受社会对“金钱是万恶之源”的论述

    我钦佩商界人士，因为他们能够不顾预装的社交软件而采取符合自身利益的行动（这一点我目前还做不到，因此我钦佩他们）。这就是为什么反社会者（没有社交情绪经验）在商业上如此成功的原因——通过社交情绪进行的社会操纵不会让他们感到困扰。


    责任与自由成正比——责任越大，自由越大。本质上，你越愿意挑战社会规范并接受社会和金融风险，你的潜在回报就越大。这就是为什么相对较少的人敢于创业——抵制社会压力是件很难的事。


    正如 Naval Ravikant 指出的那样：


    “地位就是你在社会阶层中的位置。”社会玩的是地位游戏。他们通过攻击那些玩财富创造游戏的人来获得地位。

    你在玩什么游戏？

    你在玩谁的游戏？

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