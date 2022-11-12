“你做的越坏，我就越难追你”

太長; 讀書 Arash Homampour 是当今最成功的“大卫与歌利亚”诉讼律师之一。 他接手其他律师不会碰的案子，而且他不会在战斗中退缩。 他毕生致力于为小人物而战——被大公司冤枉的人或医疗事故的受害者。 他建立了一个巨大的实践，并谈到了为什么他能够在许多其他人失败的地方坚持下去。

“我的职业是律师。我被派到这个地球上是为了识别并追究不法行为者的责任，让他们为自己的所作所为付出代价，让世界成为一个更安全的空间。你做的越恶，造成的负面影响越大，我就越要追究你，追究你的责任。”

发冷。

那就是 Arash Homampour，当今最成功的“大卫与歌利亚”诉讼律师之一。他为弱者挺身而出。在我们对成功故事播客的采访中，他已经为他的客户赚取了 50 亿美元的和解金。

Arash 的话充满了激情，这就是我们今天要讨论的内容——将工作日的自己带到办公室或让整个充满激情的自己之间的区别。这是职业和召唤之间的区别。

卑微的开始

Arash Homampour 是一名肩负使命的律师。

他毕生致力于为小人物而战——被大公司冤枉的人或医疗事故的受害者。他接手其他律师不会碰的案子，而且他不会在战斗中退缩。

结果，他成为了该国最成功的诉讼律师之一。那么，这一切是从哪里开始的呢？他是不是你典型的私立男学生，有大口袋和更大的权利感？不——不完全是。

“我认为这始于成为移民父母的孩子。我在西洛杉矶长大，我们很穷；我的有钱朋友会去滑雪度假，去高档餐厅。我从没去过高档餐厅。因此，我对极限以及生活应该如何运作的看法是开放式的。它给了我成长的机会，让我变得比我想象的还要强大。”

有趣的是，在特权的环境下成长可能在某些方面如此自由，但在其他方面却如此受限。阿拉什在没有同龄人奢侈生活的情况下长大，但他的想象力也不受限制地长大。他可以梦想远大，因为他不知道什么是不可能的。

这些因素的结合——自己是一个失败者，拥有无限的可能性，以及强烈的正义感——在阿拉什播下了为失败者而战的强烈热情的种子。

迅速崛起

当你想到一位非常成功的律师时，你很可能会附上多年缓慢而艰苦的训练、鞠躬和刮擦，也许还有几年在采取任何行动之前坐在场边。

Arash 不是这样——他不是在玩游戏。在尽快获得学位后，他在法庭上准备采取行动。

“我立即开始审理案件。我会处理任何有很大好处的棘手案件，因为这些案件他们不会解决。事实上，我所有的重大胜利都是在被告不仅低估而且可能通过提供零和解或提供一些名义金额来侮辱我的情况下取得的。”

Arash 的目标是成为无声者的代言人。一个可以面对恐吓公司和巨额资金并为他的客户伸张正义的人。

第一个大案是车祸事件；丰塔纳市拒绝在儿童经常光顾的地区修建人行道，这样做间接导致一名年轻女孩被急转弯的汽车撞死。假设丰塔纳惹错了人。

“他们保险公司的理算员说，‘你的客户只是一些西班牙裔女孩。你认为陪审团会奖励她什么？当他说出这两句话时，就好像上帝在我体内放了一根避雷针，然后说：“我们将向你展示将要发生的事情。”所以他们提出零来解决这个案子。我得到了 3800 万美元。”

Arash 为失败者而战的热情已经转化为成功——而他对保险理算员的冷酷无情感到的愤怒只会火上浇油。

从那以后，Arash 接手了更多大大小小的案件。客户知道他不怕为他们应得的东西而竭尽全力。

积极与消极的激情

Arash 在我们的采访中解释说，他的成功不仅仅来自于热情或活力——它来自于拥有积极的人生观并利用他的技能造福于更大的利益。

“我所做的确实是一种职业。这不是生意——我不看我能赚多少钱。这真的只是我能产生多大的影响？我能追究做错事的人多少责任？”

事实上，你可能会对一些非常消极的事情充满热情——比如报复，或者在某件事上做到最好只是为了证明某人是错的。阿拉什选择积极地集中他的热情。

“我善良、有爱心、慷慨。我知道我的失败，我拥抱我的弱点。我接受以自我为导向的倾向。我总是试图杀死自我。我一直在努力从爱和善良中走出来。”

激情永远战胜欺骗

我在采访中发现非常有趣的一件事是听 Arash 谈论他在法庭上观察到的行为。

“当你把一个进化的人带到法庭上，让他们坐在你典型的辩护律师旁边时，他们往往表现不佳，因为他们没有进化。它们是一维的。他们很生气。他们喝了 Kool Aid，认为每个人都是骗子和假货。他们倾向于使用诡计、诡计或欺骗来赢得案件。”

他所说的“进化”指的是真实、透明且与自己的情感保持联系的人。像阿拉什这样的人，他不惧怕脆弱，并在法庭上展示自己的本色。在他旁边，愤怒和报复的律师看起来像脾气暴躁的孩子。

“当你用一整套技巧进行防守时，它就是骗人的。这样不好。这很卑鄙，很邪恶。当你有一个进化的人，他不仅可以让陪审团相信什么是正义的，而且可以揭穿和揭露辩方的谎言和欺骗时，这是不匹配的。我唯一输的一次是我是否应该输，因为事实证明陪审员对我不利。”

这是一个有趣的现象——在一个人们如此迅速地伪装自己的世界里，那些对工作真诚和热情的人往往最闪耀。

“这适用于任何空间、任何地方、任何职业。如果你是一个进化的、本质上好的人——你热爱你所做的，你对你所做的充满热情——你会比你的竞争对手做得更好。”

真实性如何？

激情是伟大的，但如果没有真实性，它就会给人留下不真实和不真诚的印象。 Arash 是一个既热情又真诚的人的完美典范——他真正关心正义，这在他的工作中得到了体现。

“与众不同和脱颖而出是件好事；走自己的路。做你自己。所以我一直都有那种方法。”

但不仅如此。 Arash 确保他的行为方式和他做出的决定反映了他真实的自我；想要给予和帮助他人的自我，而不是被愤怒或贪婪驱使的自我。

“现在我正在做价值 20 到 6000 万的案件。我正在努力过渡到处理价值 1 亿到 10 亿的案件——不是因为我想要更多的钱，而是因为我想从这种不法行为中赚取尽可能多的钱，以回馈社会并改变世界。”

非常棒的使命宣言，对吧？他对服务他人的承诺以及他的反消费主义生活方式给我留下了深刻的印象。

“我得到了这个机会，可以做我喜欢的事情赚很多钱。而对于我来说，如果我用它来为自己和东西买一堆垃圾，如果我的存在就是为了消费，那就太恶心了。我想用这笔钱产生最大的影响并帮助其他人。”

与自我作斗争

我们都明白了；时不时冒出来的傲慢自大提醒我们，我们是房间里最好、最特别的人。如果你能识别它，你就已经在控制它的路上了。 Arash 解释说，如果你想过上真实的生活，这绝对是至关重要的。

“一旦你开始获得成功，你就会开始相信炒作。你开始相信“我应得的，我应得的，我努力工作，应该努力工作。”如果你被赋予了一种才能，而且你在这方面取得了成功，你就不能把它浪费在基于个人自我的事件上。”

如此真实。您将很难找到任何与成功擦肩而过并保持不变的人；很容易陷入财富和地位的陷阱。但是如果你想保持真实，你必须控制你的自我并确保你的行为反映你的真实价值观。

“任何时候你用自己获得的东西来定义幸福，你永远不会幸福。幸福就是当你为他人服务时。当它在你的大脑中响起时，你就会意识到你帮助的人越多，你的生活就会越快乐。”

进化的重要性

在整个采访过程中，Arash 不断提到他已经“进化”的事实。这意味着什么？我们都可以达到进化的状态，还是少数人？

根据Learning Mind的说法，进化的人会表现出十个明显的迹象：

他们努力超越社会规范和期望。 他们将自己的目标建立在个人价值观而非社会标准之上。 他们对所有的事情都心存感激。 他们从事与他们的热情相符的工作。 他们知道激励他们的事情。 他们控制自己的情绪。 当事情偏离正轨时，他们会停下来反思。 他们将失败视为成长的机会。 他们深深地欣赏冥想的艺术。 他们激发出他人最好的一面。

有人想到了吗？我想到了我个人生活中的一些人——是的，我绝对会把他们描述为进化的。这是我想大多数人都愿意为之奋斗的东西。

由于这十个特征都在我们的控制之下，我想说我们完全有能力进化并过上真实的、目标明确的生活。没有人是天生进化的。这是一个过程，就像我们在自然界中看到的达尔文进化论一样。

Arash 的故事以及他如何利用自己的热情为弱势群体伸张正义，给了我莫大的启发。他是你可以既成功又真实的活生生的证据；激情和价值观是充实生活和事业的绝佳驱动力。

在此处查看完整的播客，一如既往，感谢阅读！



