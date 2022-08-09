产品经理如何培养结构化思维？

“构建这个功能”，“这个集成在哪里？”，“我们的竞争对手正在做，为什么我们不做？”等等等等等等。更糟糕的是，所有这些请求可能来自 10 个不同的平台。 作为产品经理，您的日子充满了来自内部和外部利益相关者的不断请求。当您已经在制定当前的路线图和当天喝第五杯咖啡时，您可能很难对所有这些永无止境的传入请求进行思考。我的意思是，拜托，我们毕竟还是人。 在这一切之中，我们应该解决手头的问题，通过了解产品中的真正问题来看待大局，并评估问题/机会是否值得解决。但是，我们如何在不让它成为令人生畏的经历的情况下完成所有这一切呢？ 这就是结构化思维来拯救的地方！让我们看看一些最佳实践，以确保作为 PM 进行结构化思考： 1.更好地优先考虑时间 根据 Jasper Curry 的说法，产品经理经常遭受决策疲劳。为什么？仅仅是因为我们 90% 的工作都是为了做出正确的决定。要构建哪个功能？什么时候建？ … 和更多。这就是为什么我们做出的每一个决定都不要过于激进。 资源： Jasper Curry 的产品管理中的结构化思维 在做出决定之前，请牢记以下几点： 如果一个决定是可逆的，不要想太多也没关系。杰夫·贝索斯 (Jeff Bezos) 也以使用这种技术来做出决定而著称。他说：“许多决定都是可逆的、双向的。这些决定可以使用轻量级的过程”。 想想最坏的情况。如果错误决定的后果是有限的，那么最好不要在这上面花太多时间。 例如，让我们决定将“注册”链接更改为按钮。现在，即使这个决定的后果是负面的，也很容易被撤销。这意味着您不必浪费太多时间考虑这一点。 另一方面，让我们决定更改公司徽标。首先，执行需要大量资源，对公司的影响可能很大。就像优步改变了它的标志，没有人能认出这个应用程序一样。像这样的决定应该考虑得当。 资源： Brandon Chu 作为产品经理做出正确的决定 2. 遵循三个 C Google 的 PM 的 Madhur Chadha 使用三个 C 即：Creation、Curation 和 Consumption 在他的 PM 旅程中保持井井有条。任何问题都可以被隔离到这些桶中。 例如，如果你想改进 WhatsApp 作为一个平台，你会怎么做？ 这些是您可能想要做的一些事情来改进 WhatsApp： 创建： – 如何让更多人加入 WhatsApp – 如何让更多人使用 WhatsApp Pay 策展将包括如何实现创建中的步骤。 - 打开/关闭蓝勾聊天选项 策展： – 加密消息 – 与其他支付应用程序集成 – 更多表情符号、贴纸和 GIF – WhatsApp 中的自定义贴纸和 GIF 消费将是您的用户如何使用这些功能和不同的分销渠道。 消费： – 企业支付、手机充值等 – 不同的设备和表面 - 群聊和广播 这是一种简单而有效的方法，可以分解需要做什么以及需要如何完成，这样您就可以将注意力集中在需要的地方，而不会感到不知所措。 资源： Madhur Chadha 构建你的思想 3. 框定问题 在盲目深入问题之前，产品经理必须明白，提出问题比找到解决方案更重要。您可能会从您的角度提出有关问题的问题，但问题的解决方案应该适合您所有客户的用例，这仅意味着您需要有不同的问题框架才能从不同的角度理解它。我们如何做到这一点？ 向不同的跨职能利益相关者解释问题或问题的概述，而不是要求他们提出解决方案，而是要求他们提出有关该问题的不同问题。 例如：早在 2008 年，YouTube 是仅次于 Google 的第二大搜索引擎。很快就意识到用户正在搜索 YouTube 上不存在的内容。所以，问题是：“如果用户搜索某些东西，而我们知道我们没有最好的结果，我们是否应该“链接”到第三方网站？”一半的公司建议在搜索的内容中添加第三方链接，而另一半则反对，认为如果它们将流量从网站上驱走，就很难在本地获得内容许可。 与其将问题定义为“我们是否应该添加第三方链接”，而是创建了一个替代框架，即“一致性与全面性”之间的选择。他们研究了许多公司，发现客户喜欢一致性胜过全面性，并同意在这个问题上也同样如此。他们决定不添加第三方链接。不在 YouTube 之外进行链接成为他们的核心原则之一，并制定了一系列其他艰难的决定。例如，他们取消了创作者从不同设备中选择内容的能力，并删除了所有第三方嵌入式播放器。 资源： 解决问题的艺术 另一个挑战是，对于同一个问题有这么多问题，很难找到每个问题的解决方案。这样做的另一个技巧是，从您收集的问题列表中，选择最重要的 2 个问题，其答案将有效地解决问题。这将使您能够专注并深入思考真正重要的问题。现在找到这些问题的解决方案。您经常会发现这两个问题的解决方案也可以回答其他问题。 4.专注于那个问题陈述 “如果我有一个小时来解决一个问题，我会花 55 分钟思考这个问题，然后花 5 分钟思考解决方案。”艾尔伯特爱因斯坦。 问题陈述可帮助您专注于手头的关键问题，但在这样做的同时，我们也很想包括潜在的解决方案。避免这样做很重要，因为我们的想法不是找到解决方案，而是设身处地为目标用户着想，从他们的角度思考问题。 这是一个简单的公式，可以用来找到您的问题陈述： 标准配方： （用移情语言描述一个人）需要一种方法来（需求是动词）因为（描述你对利益相关者的了解和他/她的需求） 例如：来自 XYZ & co 的 Patty 喜欢使用我们的产品管理平台，她需要将一些选定的客户反馈导出到 Excel 表格中，以便她可以将其发送给工程团队，以讨论相同功能的不同用例。 资源： 产品管理工具包 5.面试，面试，面试 这可能会很耗时——在对您的用户最方便的时候安排采访，从繁忙的日程中抽出时间与他们交谈，但没有人能比您的用户自己更好地为您提供用户的观点。这就是为什么这是一项绝对必要的投资。 您不能仅仅假设您的用户使用您的产品/功能来完成特定任务而不进行验证。例如，您可能正在构建产品，以便您的用户可以完成任务 A、B 和 C，但用户可能希望使用您的产品来完成任务 D。 资源： 艾伦·克莱门特要做的工作 5-whys 技术是由丰田工业的创始人、日本实业家 Sakichi Toyoda 开发的。通过反复问“为什么”5 次，你会发现很多，并找到问题的核心根源。在你的用户告诉你问题的描述之后，问问你自己为什么。既然你对“为什么”有了答案，再问“为什么”。继续这样做，直到你对最后一个“为什么”的回答解释了问题的根本原因。 资源： Thaisa Fernandes 的五个为什么技术 一些日常焦点技巧 这些是一些 PM 每天都虔诚地遵循的一些技巧和窍门，以便为自己留出一些时间来完成工作。无论您的一天看起来多么预先安排，PM 都可以轻松地进入最后一分钟的会议和讨论，没有空间专注于优先任务。 每日亮点：选择一项您每天需要完成的重要任务。无论您有多忙，以及您参加多少计划外的会议，您的目标都是在您当天下线之前完成这项任务。 2 分钟/5 分钟任务：任务板上的任何您认为不会超过 5 分钟的任务，根本不应该出现在您的任务板上。这仅仅意味着这些任务应该在您参加当天的第一次电话会议之前完成。例如：跟进会议、安排会议、发送电子邮件等小任务。 日历阻塞：每天阻塞一小时，这样您就可以不间断地集中精力完成工作。拒绝您的团队在此期间与您安排的任何会议。 认识 ：您的首选产品管理工具 Zeda.io 完成所有这些任务可能是一种令人生畏的体验，尤其是当您的任务板上有 100 件事情时，利益相关者在不同平台上反复提供反馈，您的工程团队想知道他们应该做什么，等等。 Zeda.io 是一款多合一的 工具，可帮助您整理所有日常 PM 斗争，将所有利益相关者及其要求集中在一个地方，并帮助您完美地确定路线图！最好的部分？无需信用卡，您今天就可以开始为期一个月的免费试用！ 产品管理