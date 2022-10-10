但首先，让我引用一个

HackerNoon 一直是人们可以分享他们的知识并同时建立他们的写作档案的地方。我们所做的一切都是为了让这种体验更轻松、更好。这就是为什么我们非常高兴推出我们的最新功能：我们的内置报价制作器！ 这个怎么运作 我们已使该过程尽可能简单。以下是它的工作原理： 突出显示您想要引用的 HackerNoon 文章中的任何段落。 一旦你这样做，就会弹出两个图标。右边的将简单地复制文本。左边的是报价创建者。 单击它，它将创建一个图像。 然后它将为您提供三个选项：将其下载为图像，在 Facebook 上分享（很快，Linkedin 和 Twitter！），或将其保存到您的个人资料中。 有了它，可以在任何社交媒体平台上分享的报价。 为什么读者应该使用它 好的，所以您将报价保存为图像。这很酷，但有什么用？好吧，亲爱的读者，你可以用它做很多事情。 正如我们之前所说，我们都在分享知识。你有没有遇到过一段内容丰富或很好，以至于你知道其他人也必须阅读的段落？ 好吧，把那个坏男孩变成一个引用并分享它！在 Facebook、Twitter 或 Instagram 上与您的朋友分享一段让您印象深刻的有趣文章。这是一种简单快捷的方式来告知他们您知道他们关心的主题或您知道他们应该开始关心的主题。 为什么作家应该使用它 如果你对自己写的一篇文章感到特别自豪，那么引用它并将其添加到你的 HackerNoon 个人资料中可能是个好主意。继续添加更多，它可能是您工作的展示。人们可以向下滚动您的个人资料，快速查看您的精彩写作，然后决定是阅读您的完整文章还是订阅您的文章。 但是这个功能在其他网站上也很有用；不仅仅是 HackerNoon。 如果您是一位喜欢在 LinkedIn 上分享故事的作家，那就太好了；继续这样做。然而，用这些绿色的大引号来美化你的页面。 他们是立即引起注意的人，他们让读者快速了解他们可以从完整故事中获得什么。如果他们喜欢他们阅读的段落（我们相信他们会喜欢，因为你们都是有才华的作家），他们肯定会点击您的文章。 引文制作器对读者和作者来说都是一个有用的工具，我们迫不及待地想看看 HackerNoon 社区发布了哪些令人惊叹的引文！分享已在使用此功能的报价？标记我们@HackerNoon 以获得被推荐的机会！