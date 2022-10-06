以下表达的任何观点均为作者的个人观点，不应构成投资决策的依据，也不应被解释为从事投资交易的推荐或建议。 无论好坏，这场流行病以及随之而来的社交媒体上大量伪科学的有趣结果之一是，我们现在都沉浸在流行病学中。还记得拉平曲线、保持社交距离、封锁等吗？我敢打赌，你们中的一些人甚至可以回忆起 R0（R naught），即平均感染 COVID 的人类感染的健康人的数量。大中华区的同志们仍然活在这场噩梦中，但值得庆幸的是，世界其他地区基本上都在继续前进。政客们已经将他们的误导人才重新集中在让他们的选民投资于“俄罗斯统一”或“俄罗斯侵略”的战争上，这取决于你住在铁幕的哪一边。 人类现在正在打一场两条战线的战争。与隐形病毒的战争（我知道你的总司令可能已经告诉你 COVID 已经结束，但病毒不会遵守选举周期，并且在最后一个快速测试诊所关闭后，它们的经济影响仍会持续很长时间）；以及美国/北约与欧亚大陆/俄罗斯/中国之间未宣布的世界大战。财政和货币当局当前的政策是由他们试图减轻这两个冲突的经济影响所驱动的。 Given that all politicians – elected or not – are focused on short-term myopic policies, they typically default to printing money to solve nearly all issues.很少有问题是注入现金无法解决的，这通常使印钞成为最简单、最快捷的解决方案；它可以立即完成，无需太多讨论或深思熟虑。另一种选择——我们全球经济的长期重组——将给某些利益相关者带来巨大的痛苦，并且需要就我们文明的真实状况进行诚实的对话。这两个要求对我们短视的政治朋友来说都是行不通的，所以无论你的政府是实行资本主义、共产主义、社会主义还是法西斯主义，他们都不可避免地转向“印钱主义”来掩盖任何和所有问题. 众所周知，当你用免费的钱刺激需求时，人们就会买狗屎。当人们买太多狗屎时，价格就会上涨。这叫通货膨胀。世界上每个国家都在经历某种商品、食品和/或能源的通货膨胀。当后两个通货膨胀子集迅速增加时，曾经温顺的平民会醒来并要求采取行动。他们会在投票箱或街头表达，但无论如何，他们都会被听到。为了喂饱哭闹饥饿的孩子，你愿意做什么？ 世界主要中央银行——美联储（Fed）、中国人民银行（PBOC）、日本银行（BOJ）、欧洲中央银行（ECB）和英格兰银行（BOE）——都提供了援助。政府通过在大流行期间以某种方式、形状或形式印钞票。他们都担心随之而来的通货膨胀，并从那时起承诺（有时还会采取行动）消除法定流动性并收紧货币条件。 想象一下，内特·迪亚兹（Nate Diaz）对脸进行了回旋踢。这可能是关于当美国和少数其他国家的法定货币被撤回时金融市场的感受。受创最严重的市场是主权债务市场，债券市场的崩盘几乎是有记录以来人类金融史上最严重的一次。 与此同时，未宣布的第三次世界大战正在加剧，最近对关键天然气管道的袭击成为头条新闻（见 Nordstream I 和 II）。这种情况正在给全球经济带来压力，从系统中撤出信贷的复合金融影响是显而易见的。主要央行已经开始背弃其对抗通胀的承诺，而下一场流行病——收益率曲线控制 (YCC) 病毒——正在迅速蔓延。在足够长的时间范围内，所有中央银行都会屈服。这是每个人当前所处位置的快速记分卡。 - 最近恢复到量化宽松 (QE) 以拯救其金融系统，该系统很快将转变为 YCC - 稍后会详细介绍。 BOE - 继续他们的 YCC 政策，以拯救他们的银行系统并允许政府以可承受的利率借款。 日本央行 ——继续印钞购买欧盟弱势成员国的债券，但已承诺很快开始量化紧缩（QT）——稍后也会详细介绍。 欧洲央行 - 重启印钞机，为银行系统提供流动性，以支撑下跌的住宅房地产市场。 PBOC ——继续加息，并通过 QT 缩减资产负债表。 美联储 80% 的全球最重要的中央银行已经倒闭，并正在从事某种形式的印钞活动。只有美联储在金融市场的血腥屠杀面前坚定不移，决心看穿其平息通胀的无望努力，而通胀至少是它的部分责任——这是几十年来可怕的经济政策的高潮，并伴随着世界大战的到来最佳。 在所有类型的印钞中，对法定货币的价值——乃至社会——最具灾难性的是 YCC。这是因为它本质上要求中央银行试图固定数万亿美元债券市场的价格。参与 YCC 的中央银行实质上是在承诺无限扩大其资产负债表，以使特定的利率指标不会超过中央银行设定的不自然上限。市场总是获胜，而市场通过对整个人类文明造成毁灭性的通货膨胀而获胜。 日本央行的 YCC 政策是历史最长的。英国央行实际上刚刚加入了他们的行列，而我本周论文的主题是欧洲央行也不甘落后。欧洲央行向 YCC 采取行动将意味着大多数（60%）主要央行将参与这项可怕的政策。我什至可以说这个数字实际上是 80%，因为中国人民银行是在中国金融体系内运作的。中国人经常以一定数量的经济活动为目标，并将提供达到这一数字所需的任何数量的信贷。 边注 : 从技术上讲，英国央行承诺将在未来 13 周内实施 650 亿英镑的债券价格固定操作。但是，我怀疑这不会是我们最后一次看到京东方的 YCC。一旦你在市场面前认输，你就会无限期地陷入困境。既然 BOE 已经宣布将要求以高价购买你的 Gilt，为什么你他妈的不把你所有的 Gilt 都卖掉呢？市场参与者利用这一政策只会将银行进一步推入它自己挖的洞——所以我认为可以肯定地假设京东方将重新启动这一计划，因此我会将他们视为 YCC 阵营. 英国央行的突然逆转——从一家决心通过提高利率和 QT 来抑制通胀的银行到在短短几个交易日内无限量购买英国金边债券——为我预计欧洲央行将如何被拖累的一个很好的蓝图尖叫着实施类似的政策。剧透警报：这一切都建立在美联储的大老爹最终屈服于 YCC 病毒并加入其同胞的行列中。 Threadneedle St，伦敦 EC2R 8AH，英国 顺便说一句，在我们进入京东方最近的弱点之前：我最近在聊天室中将英国王室称为“戴冠的卡戴珊家族”，这让我发笑。王室获得的如此多的关注让我感到难过。如果英国政客对他们的政策和已故女王对待苏塞克斯公爵夫人梅根的态度一样热衷于他们的政策，也许他们就无法摆脱能源和经济童话。 重回正轨——为了应对新冠疫情，英国央行做了所有优秀央行在面临危机时都会做的事情：他们印制了 dat 。为了给你一点历史的视角，这里有一张图表，显示了自 18 世纪成立以来，京东方的总资产占 GDP 的百分比。 monay 在过去的三个世纪里，英国经历了一些糟糕的事情。大流行病、帝国战争、内战、世界大战等。但即使考虑到所有这些，您也可以看到，京东方最近的一轮印钞是有史以来最具侵略性的！ 英国央行总资产占 GDP 的百分比（白色）与英国消费者价格指数（黄色） 回到现在，这是通货膨胀对银行历史上最激进的货币宽松政策的反应——有一点滞后。查尔斯国王希望上面的金线是他随时间变化的受欢迎程度，但不——这只是他臣民苦难的表现。 英国央行比其同行更早地认识到，必须对其印钞引发的失控通胀采取一些措施。该银行甚至在其 2022 年 8 月的报告中预测，通胀率将在年底前升至 13% 以上的高位，然后在 2023 年和 2024 年大幅缩减。 为了改善这种情况，英国央行是第一个开始缩减资产负债表并提高政策利率的主要央行。 英国央行的第一次加息是在 2021 年 12 月。请记住，当时 JayPow 甚至没有考虑加息（直到 2022 年 3 月，他才和他在 Threadneedle Street 的朋友们一起参加派对）。 英国政策制定者和他们在发达国家的大多数兄弟一样，相信能源童话。也就是说，发达国家——基本上与碳氢化合物的使用同步增长——可以在以 0 结束的一年（2050 年）之前完全避开这些碳氢化合物，用于能量密度较低的风能和太阳能。英国在北海有煤炭、石油，还有可能被困的页岩油——但这些独立的能源来源被搁置一旁，英国的能源进口账单越来越大。 第三次世界大战目前是一场经济战争，导致能源市场出现分裂，这已经并将继续高度通货膨胀。一个既追求其历史上最激进的印钞又必须进口能源的国家根本无法逃脱通货膨胀的魔爪。 上图清楚地表明，能源膨胀是造成平民整体痛苦的重要原因。 英国正遭受双重打击：不仅英国央行必须从系统中取消信贷以减少需求，而且由于第三次世界大战的通胀因素，能源价格也必须上涨。这不是经济增长的秘诀。 鲍里斯·约翰逊终于得到了报应，这并不是因为他在唐宁街 10 号的封锁期间的颠簸和磨蹭——他最终被他的国家糟糕的经济表现打败了。特拉斯总理和她那一群快乐的傻瓜进来了，准备部署任何政府的久经考验的良药：为每个人准备好东西。 上周，她公布了一项新预算，其中包含肯定会刺激经济的措施。对于富人，她降低了企业和个人的税率。对于穷人，她打算发放代金券以支付增加的能源费用。太好啦！玛格丽特·撒切尔（Margret Thatcher）穿了一套新裤子。 用我的朋友 Jim Bianco 的话来说，“Truss 预算的问题在于它会奏效。”通过工作，他的意思是在通货膨胀率超过 10% 的时候，它将刺激活动。债券市场会强烈希望特拉斯承诺提高税收和削减政府支出（又称紧缩），但两者都没有出现在特拉斯的预算中。于是，债市一发不可收拾。 这是一张 30 年期国债收益率图表。如您所见，在 Truss 宣布她的预算后的几天里，收益率飙升至历史最高水平。请记住——金边债券市场是世界上持续时间最长的债券市场，所以我们谈论的是几百年的历史。 可以说，Gilt 市场推出了一些 Cardi B 并展示了谁是老板。 在这件事发生之前，据称英国央行超级骗子致力于对抗通胀。值得称赞的是，他们实际上是在提高短期利率并缩小资产负债表的规模。但是，收益率的快速上升可能会在一夜之间摧毁整个高杠杆的英国金融体系——迫使它们改变方向。 我不会详细介绍，但对英国银行系统的系统性威胁源于监管机构允许养老基金参与的会计噱头。本质上，英国养老基金被允许在利率市场上使用杠杆衍生品以匹配他们的负债。衍生品需要保证金，当您做空利率且利率上升时，您必须交出更多保证金。养老基金没有钱（他们把所有的钱都花在挑选 stonks 和卖方银行家可以塞给他们的任何其他东西上），而历史性的利率飙升会导致他们在一夜之间破产。英国《 》很好地描述了在京东方密切关注下发生的诡计。 金融时报 因此，为了避免金融灾难，英国央行在一个早上就放弃了所有的辛勤工作，立即开始无限量购买长期金边债券，以压低价格。 这是“我永远不会与中央银行作对”的另一个教训。上图是当前运行的 30 年金边债券。 9 月 28 日，在京东方重新打开印钞机后，该债券上涨了 30%。百分之三十他妈的！对于发达市场的主权债券来说，这是前所未闻的日常举措。您可能认为您投资于一家中国房地产开发商的离岸美元债券——但不，这只是国王陛下的政府义务。 向民众分发好东西以帮助他们对抗当前可怕的经济形势的政治需求首先进入了金融现实。鉴于——与所有现代经济体一样——英国金融体系以债务为基础且杠杆率很高，央行做了它应该做的事情：保护金融体系免受资产价格通缩的影响。请记住这一点：尽管现在很糟糕，但通货膨胀并不是他们的第一要务。京东方的例子再清楚不过了。在几个小时内，他们放弃了近一年的审慎货币政策以拯救金融体系。而在这个过程中，他们迎来了终局之战（YCC）。 在我们搬到欧洲大陆之前（如果你住在欧洲以外的大陆，请原谅我，但说实话——你只是与文化无关）让我们玩“中央银行家说最糟糕的事情”。 这就是京东方在崩溃前吐槽的东西： 金融时报， 2021 年 10 月 17 日 “英格兰银行行长周日警告说，它‘ ’遏制通胀压力，并没有试图与金融市场的走势相矛盾，这些走势已经计入了美联储在年底前首次加息的预期。年” 将不得不采取行动 州长安德鲁·贝利 (Andrew Bailey) 的讲话 7月19日 2022 年，“让我非常清楚， 。这是我们的工作，也是我们将要做的。” 我们对 2% 通胀目标的承诺没有如果或但是 MPC的官方货币政策公告， 2022 年 8 月 4 日 , “ 。” MPC 将在其职权范围内采取必要行动，在中期内将通胀率可持续地恢复到 2% 的目标 九月演讲 凯瑟琳·曼， 货币政策委员会成员，2022 年 9 月 5 日 “ ，可能随后是持有或逆转，优于渐进主义方法，因为这样做 。” 快速而有力的货币紧缩 更有可能促进通胀预期在恢复通胀方面发挥的作用中期内可持续增长至 2% 当他们的金融系统在交易时段几乎崩溃时，他们是这样说的： 9月28日 英格兰银行金融政策委员会指出 对英国金融稳定构成风险。它建议采取行动，并欢迎世行以金融稳定为由，在金边市场紧急进行临时和有针对性的购买计划。 ，金边债券市场功能失调 嗯……显然价格下跌时功能失调，但价格上涨时功能正常。在这种情况下，我可以称我的加密投资组合功能失调并获得 BOE 救助吗？ 现在让我们继续讨论欧盟和欧洲央行。欧洲央行正在努力与通胀打好战，但由于许多与英国央行相同的原因，它也将很快屈服于 YCC 病毒。 欧洲央行大厦, Sonnemannstraße 20, 60314 法兰克福, 德国 从经济上讲，欧盟中唯一重要的两个国家是法国和德国。现代欧洲历史的全部目标一直是阻止德国和俄罗斯联手。从地缘政治的角度来看，德国人的制造能力与廉价的俄罗斯商品相结合，可能会成为改变游戏规则的力量。 欧盟是一种诡计——法国为压制德国而采取的政治策略，德国人只是因为对二战的愧疚而同意这样做。美国与法国有共同利益，也潜伏在阴影中，随时准备阻止德国和俄罗斯建立任何真正的联盟。一个软弱的欧盟非常符合美国的政治利益。必须不惜一切代价阻止欧亚大陆的统一。 （我在这里解释了菲利克斯爸爸的意思，因为我觉得直接引用他最近一封信的大部分内容可能会让我打屁股。） 与生活中的一切一样，解开德国的能源政策是了解德国经济为什么从根本上搞砸的最佳方式，以及为什么这意味着整个欧盟的厄运。德国——欧盟唯一的真正经济引擎——由于缺乏负担得起的能源而变得无能为力，结果，欧盟陷入萧条。在这种经济萎靡不振的情况下，“工会”面临分裂的严重风险。为了让欧洲央行保持欧盟的完整，它可能不得不放弃任何缩减资产负债表的计划，并迅速转向彻底的 YCC，以拯救欧盟这个邪恶的政治联盟。 法国，值得称赞的是——我发现很少有地缘政治事情值得法国称赞——实际上做了明智的事情，并全力投入核能。大约 70% 的发电是核能发电（来源：国际原子能机构）。因此，他们的制造基地可以承受俄罗斯天然气流动的停止。另一方面，德国不能。 我的儿子 Zoltan 制作了这张出色的图片，详细说明了德国在廉价俄罗斯天然气被从工业经济中移除时是多么糟糕。 价值 270 亿美元的俄罗斯天然气为德国近 2 万亿美元的经济产出提供动力——有效能源杠杆率接近 75 倍。德国公众被蒙骗相信他们的政客所购买的相同能源童话，因此，他们压倒性地允许绿党在过去几十年中破坏任何建立运作良好的核能生态系统的努力。因此，与法国不同，Nordstream I 和 II 管道的破坏让德国几乎别无选择，只能通过超级油轮进口昂贵的美国和卡塔尔液化天然气 (LNG)。 主流媒体吹捧美国人向欧洲输送廉价天然气的无限能力。但是，天然气之所以便宜，只是因为美国不是西方世界的摇摆生产国。如果发生这种情况——这将导致美国国内的天然气价格上涨——民众将鼓动停止进口，这样他们就不会为家里供暖支付更多费用。 在这种情况下，德国商品的价格会高得多（如果它们可以生产的话）。我们已经可以看到德国生产者价格上涨的影响，根据 8 月份的数据，德国生产者价格同比上涨了 46%。因此，德国经常账户正迅速趋向于零，随后不久将进入负值区域。 德国生产者价格指数同比变化百分比 德国经常账户 这很重要的原因是一个叫做 TARGET2 的奇怪结构。让我们从马的嘴里听听这个节拍到底是什么： TARGET2 是欧元体系拥有和运营的实时总结算 (RTGS) 系统。中央银行和商业银行可以向 TARGET2 提交欧元支付指令，在那里它们以中央银行货币（即在中央银行账户中持有的货币）进行处理和结算。 资源： 欧洲央行 如果您不沉迷于经济教条，让我尝试用我的白话解释这一点。 上图是欧盟内部成员之间的贷方和借方图表。这是目标 2。因为德国是欧洲的强国，并且与其他成员国有贸易顺差，所以它是“欠”的钱。想想希腊人用借据购买 G-wagons。 （顺便说一句，我最近看到了 G-wagon 皮卡车 IRL——真是太他妈坏了）。 如果欧盟每个国家都有自己的法定货币，那么上图会告诉你，德国马克应该比意大利里拉强。它还告诉你，如果欧洲其他国家不得不从欧盟以外的国家购买商品，那么欧元将是一种疲软得多的货币。在其他联邦与省/州的政治设置中，不平衡通过较小的政治单位之间的贷方和借方来消除。这是可能的，因为这些系统通常既是金融联盟又是财政联盟。但欧盟是纯金融的，因此中央不能强迫外围解决它们之间的不平衡。 迄今为止，希腊人从来不需要购买福特或起亚而不是宝马——但如果德国因能源短缺而不得不关闭其汽车制造厂怎么办？ 意大利人从德国而不是中国购买氨气，相处得很好——但如果巴斯夫由于缺乏负担得起的天然气而不得不关闭其路德维希港工厂怎么办？ 我怀疑你开始看到这里的问题...... 欧盟国家通常欠德国的所有债务将突然转而欠美国、中国、韩国、日本等外国生产商。而且由于这些国家不是为了政治而结成一个不经济的联盟，他们将需要像美元这样的“硬”法定货币，而不是欧元已经成为的卫生纸（或者我猜是卫生塑料）。 对于一个受过凯恩斯经济学教育的政治家来说，当你买不起商品的市场价格时，有一个非常简单的解决方案。作为政府，您可以发行债务并强制生产继续。债务用于弥补企业负担能力与国际能源市场价格之间的成本差异。 由于对魏玛共和国恶性通货膨胀的制度记忆，德国人在货币政策方面非常保守。唯一阻止欧洲央行进一步挥霍的就是德国央行。但如果没有廉价能源，德国将不得不尝试通过打印来解决问题。就像其他所有国家一样，他们将发行更多债券来支付财政转移支付。 随着外滩供应量的增加，价格将下降。这对整个欧盟来说都是一个问题，因为如果没有德国的货币纪律，欧元很早就成为一种垃圾货币，类似于任何其他进口能源和食品的新兴市场，其劳动力在全球市场上没有竞争力。 所有其他欧盟国家债券的定价都是相对于外滩而言的。事实上，欧洲央行的印钞业务专门用于将疲弱的欧盟成员国债券与德国国债的利差保持在合理水平。如果外滩下跌，每个人都会下跌。 与英国类似，寻求连任的德国政客可能会导致外滩抛售。他们将承诺为行业和个人提供好东西，以减轻缺乏廉价俄罗斯天然气对经济的影响，而债券投资者（可以理解）将一无所获。就像在英国长期金边市场一样，长期外滩将被熏制。随着德债收益率飙升，欧洲央行将面临大量高杠杆金融参与者，如果他们以更高的德债收益率推销其固定收益衍生品账簿，他们将立即资不抵债。 一些好东西的例子 4 da 人：德国已承诺花费 €200B 帮助消费者和企业应对能源价格，包括 促进 可再生能源生产。 女士们和病菌，这就是欧洲央行将如何以及为何立即放弃 QT，转向权宜之计的 QE 计划以使外滩和所有其他欧盟债券市场正常化，并最终在市场吐出各种债券时转入 YCC落入克里斯蒂娜·拉加德充满爱意的手中。我敢打赌她的手也很柔软。 随着德国经济自爆，30年期外滩市场已经开始受到关注。看看从 2021 年开始的收益率急剧上升。 当前 30 年期国债收益率 让我们播放“欧洲央行说最糟糕的事情”： “ 。”—— 我们做出了今天的决定，并预计将进一步加息，因为通胀仍然太高，而且很可能在很长一段时间内保持在我们的目标之上 克里斯蒂娜·拉加德，欧洲央行新闻发布会，9 月 8 日 “管理委员会随时准备在其职责范围内调整其所有工具，以确保通胀在中期内稳定在 2% 的目标。”- 欧洲央行货币决策 , 7 月 21 日 “高通胀对我们所有人来说都是一个重大挑战。管理委员会将确保通胀在中期内回到我们 2% 的目标。” 欧洲央行新闻发布会 , 6 月 9 日 那是之前，我迫不及待地想读到之后。我想，与英国央行类似，欧洲央行将引用债务市场的市场失灵作为他们放弃如此迅速收缩资产负债表并再次恢复量化宽松计划的原因。 百分之八十 我喜欢我的 YCC，就像我喜欢我的黑巧克力一样——80% 及以上。一旦你变黑，你就永远不会回去；）。 全球 80% 的主要中央银行要么正在实施量化宽松政策，要么正在走向彻底的 YCC，这足以克服鲍威尔爵士在可替代风险资产价格方面的强硬态度吗？ 黄金和加密货币是可替代的全球风险资产。无论您在纽约、伦敦、法兰克福、东京还是上海，金条都是金条，中本聪也是如此。 随着越来越多的欧元、日元、人民币和英镑被印刷，在某些时候人们将开始将他们的储蓄从这些货币转移到美元或其他价值存储中。这意味着只要美联储继续加息和缩表，美元将继续走强。但是，黄金/欧元和比特币/日元也可能获得强劲的买盘。 鉴于黄金和加密市场的规模远小于将要印刷的数万亿法定货币，以非美元货币计算，这些资产将会升值。现在，因为从交易的角度来看，我们关心全球价格或美元价格，所以这些流量只在一个特定情况下很重要。如果 BTC/EUR 价格升值快于 EUR/USD 下跌，则存在套利。下面是它的工作原理： 一位以美元为基础的投资者注意到以欧元计价的 BTC 的高价。 该投资者借入美元，然后将其出售而不是购买 BTC。 然后他们卖出 BTC 与买入欧元。 然后他们卖出欧元，买入美元。 投资者偿还美元贷款，剩下的就是他们的利润。 这种三角外汇仲裁将推动 BTC 的全球 / 美元价格与 BTC 的欧元、日元、人民币和英镑价格上涨保持一致。 随着非美联储中央银行对印钞任务的认真对待，即使美联储继续 QT——我认为他们在 2023 年初能够做到的时间不会更长——像黄金这样的小型价值储存比特币仍有可能上涨。 “亚瑟，这只是更多的副本，”你可能会反驳。 对此，我说：耐心。此过程不会立即进行。我讨论的经济和政治强制功能不会在一夜之间发生。但是，从英国央行的例子中可以清楚地看出，一旦政客们启动了安抚选民所需的政策，债券市场将一无所获。数十年来糟糕的能源政策决策没有立即解决方案。因此，印钞将是唯一的政治权宜之计。一旦债券市场看到即将发生的事情，随着越来越多的刺激性预算，收益率将会上升，过度杠杆化的以法定债务为基础的金融体系将迅速崩溃——随后同样迅速出现货币救助。 美国在食物、燃料和人员方面自给自足。中国、欧洲、日本和英国就没那么幸运了。如果愿意，美国可以自给自足。因此，美联储能够优先考虑国内对通胀的政治担忧，而不是为世界（及其大多数盟友）提供源源不断的美元。美元的持续流动使世界其他地区可以印制他们的货币，并且仍然可以以美元计价购买能源。这是一个相对的游戏，如果最强的玩家走自己的路，其他人都会受苦。 我正在努力创建一个 GDP 加权指数，以绘制这五家中央银行印制的货币数量图表。当它准备好时，我会分享它，以及它的变化率。这将为我们提供一种直观地跟踪 80% 印钞超过美联储收紧政策的点的方法。