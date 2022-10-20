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    伊隆马斯克和核灾难的最坏情况经过@nebojsa.todorovic
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    伊隆马斯克和核灾难的最坏情况

    2022/10/20
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    经过 @nebojsa.todorovic 2,720 讀數
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    太長; 讀書

    世界首富能否决定2022年中期选举的结果？埃隆马斯克无法解决通货膨胀和南部边境危机。他不能让支持选择和支持生命的活动家想出一个双赢的方案，也不能让泽连斯基和普京握手微笑。然而，埃隆可能会陷入中期交火。甚至世界上所有的钱都不能保证你会如愿以偿。最高法院需要做出一项决定来更改第 230 条，并使 Elon 在 Twitter 上的 44B 美元投资变得毫无价值。
    featured image - 伊隆马斯克和核灾难的最坏情况
    #elon-musk#twitter#big-tech
    Nebojsa "Nesha" Todorovic HackerNoon profile picture

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