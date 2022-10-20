伊隆马斯克和核灾难的最坏情况

每一代人都有自己的科技英雄，其中包括更多超级（虚构）和不那么常规（现实生活）的英雄。对于 和 来说，那个英雄无疑是埃隆马斯克。对于我的 X 一代，也就是“被遗忘”和/或“迷失”的一代，那就是 Kim Dotcom。 千禧一代 Z 世代 这两个杰出而有争议的人有什么共同点？好吧，首先，他们是 Twitter 好友。 Elon “Lekker” Musk 和 Kim “Kiwi” Dotcom 你可以一直取悦一部分人，有时候也可以取悦所有人，但你不可能一直取悦所有人。 ——约翰·利德盖特 因此，在美好的一天，Kim Dotcom 对 Elon 的“沉睡”的 Starlink 卫星感到不舒服。顺便说一句，Tasmin Archer 的一首很棒的歌。在 YouTube 上寻找它。 埃隆在回复中进入了完整的“mea culpa”模式： 然后，我们发布了一系列关于爱、人性、世界和平的推文，以及其他每个环球小姐参赛者都心知肚明的常识。 爱在空中，但明显低于“神风敢死队”和互联网卫星。 公平就是公平，Kim Dotcom 也有很多事情要做。乌克兰人可能有一天会原谅 ，但 ，这比死亡和税收更确定。金的一线希望是，他生活在世界上 。 埃隆的和平“建议” 好莱坞不会让金从他们的版权手中溜走 对亿万富翁最友好的世界末日掩体 有朋友的 Kim Dotcom 是件好事，即使它只是在 Twitter 上。 在核灾难的最坏情况下， 基本的生存前提是及时到达新西兰的天启地堡，你知道的。但是，那是另一回事了。 就在我们离开 的创始人之前，不要与 MAGA 混淆，在彼得杰克逊的霍比特人（LOTR 和霍比特人三部曲拍摄地点）的陪伴下享受，让我们不要忘记提到金作为 ，再次不要与 MAGA 运动相混淆。为什么这甚至是一回事？好吧，大笔资金、大科技和政治注定或注定要以这种或另一种方式交叉。 MEGA 独立候选人的政治“选拔”和与 MANA 运动 政治“错误转向”的“诅咒” 埃隆马斯克必须无所不在吗？没有其他的说法，这是一个合理的问题。每当有一个事件引起全世界的关注时，概率并不高，但可以肯定的是，埃隆会在那里，参与其中。我不是在谈论乌克兰的战争。你还记得 吗？埃隆身后肯定有争议的苦涩滋味。这就是它或他的方式。在他自己的辩护中，他完全有权说，坏宣传的道路是用善意铺成的。 被困的泰国青年足球队 上面的樱桃是由拉里·T·伯德（Larry T Bird）送来的。从 来看，Twitter 的收购是一笔交易。所以，我们可以自由地向房间里的大象讲话。埃隆正在 为中期选举增添趣味，这就是计划。不，我不这么认为。为什么如此严肃？我看到的是“蝙蝠侠开始”，而不是 Twitter 是如何结束的。 锁定的员工股票账户 推特上带回特朗普， 并制定一些关于泳池区的新规则…… 此外，我不会根据推文来判断某人的性格或个性。 “除了是世界上最富有的人之外，埃隆马斯克似乎还表现出表演型人格障碍的症状。HPD，正如它在精神病学中所熟知的那样，存在于人格障碍的‘B群’花园中，并且与自恋有关，寻求注意力的行为和操纵。HPDers 往往是迷人和活泼的，经常接近轻浮和兴奋，” 。 Politico 的 Jack Shafer 写道 为什么这么私人？我只看到布鲁斯韦恩和克拉克肯特在“正义联盟”的最后一幕中。 我不是第一个也不是最后一个将埃隆马斯克与布鲁斯韦恩进行比较的人，但那些将特朗普与克拉克肯特进行比较的人应该咨询我引用的 Politico 的专栏作家。这张照片有什么问题？没有什么。 带我们去火星的人不得不担心他接下来要发什么推文，因为他可能会被停职。来吧！严重地？ 但是，目前的 Twitter 员工会发生什么？ 假设为了这个故事，我有一个在 Twitter 工作的朋友。他在向我征求他应该离开还是留下的建议。 我想说，如果你只是因为不喜欢埃隆这个人而想离开，那么你将犯下一个错误，你很可能会后悔。但是，如果你想离开是因为你认为 Elon 对整个 Twitter 的事情太过分了，那么你是对的。你在 Twitter 工作；你知道它的来龙去脉。在这种情况下，我理解并支持你。 我有来自世界各地的客户。我与他们中的一些人分享了我们国家和国家动荡和残酷的历史。但这与商业有什么关系？没有什么！ 无论环境如何，您都是专业人士，还是不顾“议程”的活动家？ 你空闲的时候都干什么;这是你的事。你的工作场所应该是神圣的。在工作中没有政治、意识形态、偏见和类似的空间。 Twitter Don't Cry - 期中考试有一条更大的鱼要炸 世界首富能否决定2022年中期选举的结果？没有！顺便说一句，乔丹·皮尔（Jordan Peele）的一部很棒的电影。您可以询问 Kim Dotcom 在哪里可以免费观看，但我不建议您这样做。 埃隆马斯克无法解决通货膨胀和南部边境危机。他不能让支持选择和支持生命的活动家提出双赢的方案，也不能让泽连斯基和普京握手微笑。然而，埃隆可能会陷入中期交火。更糟糕的是，他可能会变成一棵树，让我们无法看到科技森林着火了。 “最高法院将审理两起可能改变《通信规范法》第 230 条的案件。 Slate 的资深作家 Mark Joseph Stern 告诉“Nightcap”的 Jon Sarlin 为什么大型科技和社交媒体公司称这是“对其存在的根本威胁”。 https://edition.cnn.com/videos/business/2022/10/06/nightcap-supreme-court-section-230-clip-orig-nb.cnn?embedable=true 当你面临“生存威胁”时，你就不是你自己了。这意味着大型科技公司可能而且将会变得非常有偏见。埃隆马斯克，不管有没有 Twitter，都可以做到“政治中立”，但 YouTube 和 Facebook 做不到。 “特别是在 以包括对政治保守派的粗制滥造的保障措施的时候。”这意味着大型科技公司必须更加慷慨地向民主党捐款，因为“ ，因此从长远来看，法院可能没有最后决定权。” 许多共和党人希望重写第 230 条 国会议员经常考虑对第 230 条进行立法修改 简单明了，当你决定是否应该根据埃隆马斯克的“规则”发布推文时，你可能会失去作为内容创建者的豁免权，因为“第 230 条的保护对于 为用户提供 - “ 网站发布者和应用程序服务 正如你所看到的，即使世界上所有的钱都不能保证你会如愿以偿。需要最高法院做出一项决定来更改第 230 条并使 Elon 在 Twitter 上的 44B 美元投资一文不值。 埃隆·马斯克（Elon Musk）无论向左还是向右，做某事或什么都不做，都会被诅咒，但如果您在今年的 上以您的投票支持我的年度黑客贡献者提名，您就不会比期中长。 Noonies https://www.noonies.tech/2022/internet-heroes/2022-hackernoon-contributor-of-the-year-elon-musk?embedable=true