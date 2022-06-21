如何破坏企业免疫系统

2022 年，颠覆性初创公司正在通过使用新技术、新流程，有时甚至是新的商业模式来改变游戏规则，从而攻击现有企业。自 2000 年代初以来，萨利姆·伊斯梅尔 (Salim Ismail) 一直以连续创业者的身份建立颠覆性的数字公司。他还是一位企业家、天使投资人、作家、演说家和技术战略家，也是奇点大学的创始执行董事。我们每隔几十年就会有一次这样的突破，但现在我们有 20 个同时击中我们所有人。

在过去的几年里，有很多关于免疫系统的讨论——事实证明，方式不止一种。

最近，我了解到“企业免疫系统”；这种现象可以保护公司免于失败，但同时也阻碍了创新。每个主要行业都在发生颠覆，而那些成功的是那些了解这种免疫反应的行业。

我从 Salim Ismail 那里了解到这个引人入胜的话题。他只是当今在世的最前沿的企业家和战略家之一。 Salim 一直与奇点大学合作，帮助雅虎等公司在当今瞬息万变的世界中进行创新和发展。

也许您身处一个颠覆和创新迫在眉睫的行业，但您不太清楚如何实现最终突破。或者，也许您正在创业，并希望尽一切可能保持领先地位。这份时事通讯是给你的。我们将讨论古腾堡时刻、ExO 以及 2022 年创新所需的条件。

让我们潜入吧！

我们生活在古腾堡时代

约翰内斯·古腾堡；你可能知道他是第一台机械印刷机的发明者。当时，任何书面和印刷作品都是罕见的。 （难怪，因为任何印刷都需要非常辛苦地手工完成。）

古腾堡所做的，在任何意义上都是革命性的。能够以完美的副本批量打印书籍吗？不是机会。但古腾堡做到了——尽管这需要时间才能实现，但他也引发了我们今天所知的大众媒体的开端。

在二十一世纪，我们看到这些古腾堡时刻发生在我们身边。 iPod 彻底改变了音乐消费。特斯拉颠覆了汽车行业。 Airbnb 为普通房主提供了成为酒店经营者的机会。

所有这些创新的共同点是，它们通过攻击其潜在的商业模式来扰乱一个行业。更简单的是，他们改变了我们做事的方式。这就是我们今天在商业世界中所看到的。

当前的气候

2022 年，颠覆性初创公司正在通过使用新技术、新流程，有时甚至是新的商业模式来改变游戏规则，从而攻击现有企业。

萨利姆·伊斯梅尔（Salim Ismail）对这种模式了如指掌——也许比大多数人都清楚——在我们最近的采访中听到他谈论这个话题是一种荣幸。

“15世纪的印刷机？从根本上改变了世界。太阳能从根本上改变了世界。人工智能彻底改变了世界。我们每隔几十年就会有一次这样的突破，但现在我们有 20 个同时击中我们所有人。这正在全球范围内炸毁我们的行业。”

自 2000 年代初以来，萨利姆一直以连续创业者的身份建立颠覆性的数字公司。他还是一位连续创业者、天使投资人、作家、演讲者和技术战略家，也是奇点大学的创始执行董事和指数组织的主要作者。

换句话说——他知道他在说什么。我非常渴望听到他关于如何突破企业免疫系统的见解。

企业豁免：我们的保护和我们的垮台

正如我们所建立的那样，这个世界充满了我们从未见过的创新和颠覆——但不要被硅谷的神秘或埃隆马斯克的魅力所迷惑。这不是现状，而且不会持续很长时间。

为什么？因为每个组织内部都存在一个免疫系统。

“大公司有免疫系统。我们的机构，如教育、新闻和医疗保健，有自己的免疫系统。学术界有自己的免疫系统，最糟糕的可能是宗教——如果你不遵守这种关系，那些会杀了你的人，”萨利姆解释道。

就像我们的身体一样，公司也有办法抵御威胁以保护整体。虽然这种免疫系统对任何组织的健康都非常重要，但它也可能是它的垮台。

对于成熟的公司来说，“威胁”是指任何被认为会改变、危险或可能对母舰造成伤害的事物。例如，公司通过缩减规模和重组来应对经济冲突。它保护了公司的核心并将风险降至最低。

但就像我们的生物免疫系统一样，企业免疫不会区分“好”威胁和“坏”威胁。它攻击他们所有人。

“你会听到一些表明免疫反应的事情，”萨利姆说。 “我们做不到。这不是优先事项。我们没有为此做好准备。它永远不会起作用。对某事说不的所有正常理由。”

在公司的早期，这是一件好事。这就是公司成长和成功的方式。

然而，随着这些公司的成熟，它们可能会变得不那么灵活和官僚化。旨在保护组织免受伤害的免疫系统可能会开始使其窒息。颠覆性的想法——那些“疯狂”的员工带来的想法——被取消了。风险被最小化，增长也是如此。

“有办法解决这个问题，”萨利姆告诉我。 “我们已经找到了大公司可以适应的方法。但总体上很少见。而且我们现在有了改造大公司的方法，但大多数人实际上并不相信，因为他们就是看不到你是怎么做到的。”

为什么我们需要创新？

显然，世界上的苹果和亚马逊并不是唯一成功的公司。你不需要为了生存而进行创新。但是想想破坏的后果，以及它如何影响小家伙。

亚马逊彻底改变了图书行业。现在唯一能真正与亚马逊竞争的公司是世界上的巴诺书店，它们被迫关闭了数百家商店。现在，如果你是独立作家，你在哪里卖书？你不能对抗亚马逊。

优步扰乱了出租车行业，在此过程中从出租车公司手中夺走了数百万美元。苹果并摧毁了 CD 行业； Netflix 已经让数千家 DVD 商店倒闭。

所以你不需要成为苹果或亚马逊，这是真的——但你确实需要跟上。如果你是“大人物”之一，你需要在每一个清醒的时刻都提前思考。

萨利姆是大思想的倡导者。这是他职业生涯的大部分内容。

“这很简单：随着外部世界变得更加动荡，你的适应能力将推动市场价值。我们可以用六种方式来证明这一点。所以现在最大的挑战变成了，你如何让一家大公司变得更加敏捷？”

这是一个挑战，好吧——你唯一真正的解决方案是避开你公司的免疫系统。

苹果改变世界的颠覆战略

在我谈论 Salim 建立一家创新和成功公司的行之有效的方法之前，我想分享我们采访中最引人入胜的收获之一。

众所周知，苹果是有史以来最成功的公司之一。但是是什么让他们如此呢？十年又十年，这家公司如何不断地处于改变世界的颠覆的摇摆不定的边缘？根据 Salim 的说法，它是这样工作的：

从本质上讲，Apple 的组织繁琐而挑剔。

“我认为苹果的核心创新是组织。因为他们所做的，与世界上其他任何人不同，它会组建一个真正具有破坏性的小团队。它将把那个团队带到公司的边缘。他们会对那个团队说：‘去颠覆另一个行业。’”

这让我大开眼界。让他们如此成功的不仅仅是苹果创造的产品，还有他们的组织战略。他们系统地——并且有意地——派人出去寻找他们的下一件大事。极好的。

Apple 的颠覆性团队打破常规。

“这就是苹果的运作方式。他们有一个团队组合，调查汽车、支付、零售手表、教育的未来——你能想到的。当他们认为一个行业或产品领域已经准备好进行颠覆时，他们就会进入并颠覆它，然后他们会非常积极地迭代他们的产品。”

因此，Apple 不仅仅关注最新的手机技术，甚至是消费电子产品。他们着眼于交通、医疗保健和教育的未来——所有行业都面临颠覆。他们同时注视着一切。

最后，Apple 保持沉默。

“当一个想法突然奏效时，他们会将其折回母舰，折回 iTunes 平台。没有人知道这件事——否则他们会优雅地失败。”

你会认为，凭借这种具有前瞻性的商业模式，Apple 会向全世界吹嘘它的成功。但他们不是。事实上，它们是如此的神秘，以至于大多数人在它发布之前都不知道他们在做什么。他们将事情保密，直到他们绝对确定成功。

“他们本质上是突破性想法的孵化器，以设计和技术平台为强项。但关键的创新是组织性的。不仅没有其他人这样做，甚至没有人注意到这就是他们所做的一切。”

我觉得从我与萨利姆谈话的一小部分中可以学到很多东西。成为行业领导者并不是要“睁大眼睛”。这是关于积极寻找新的想法，甚至还没有梦想过的想法，并将它们大规模推向市场。

扰乱你的行业（尽管有免疫系统）

创新就是无情地组织起来，在事情准备好之前一直保密，并且有勇气看到你的想法——即使每个人都告诉你你疯了。

但是如何在不触发免疫反应的情况下做到这一点呢？这是我真正想知道的。萨利姆满脑子都是。

“我们一直专注于改造遗留组织的工具集，我们已经破解了它。它在起作用。”

在此之前我忘记提及的是，Salim 的全部工作都是基于帮助组织避开其公司的自然免疫反应。就像企业界的抗生素一样，他在Open ExO的团队是冲击部队，可以帮助您将变革引入甚至是最根深蒂固和僵化的企业。

让我们来看看他在边缘进行创新的关键原则。我保证，你会感到惊讶；我当然是。

第 1 课：母舰没有被编程为接受威胁。

换句话说，有这么多伟大的想法被否决、嘲笑和浪费是有原因的。高风险环境中的领导者不准备冒险或冒险。尤其是在“疯狂”的新概念上。

“大型组织首先需要意识到他们遇到了麻烦，才能真正走上这条道路。这就像一个病人首先分享他们患有癌症；他们不想知道，也没有准备好知道。而且你必须唤醒他们。”

第 2 课：当您进行创新时，请在边缘进行创新。

“这里的关键概念是：不要在母舰上进行颠覆性创新。您在组织的边缘进行，指向相邻的空间。真的很重要。”

Salim 指示他的客户组织做的是创建一家外部创业公司；一个完全在母公司外部运作的创意“孵化器”，但仍与其相关联。这允许更大程度的自由，也意味着失败（或成功）不会归咎于母舰。

这是萨利姆在其他公司看到并直接煽动的事情。

“几年前，谷歌的拉里佩奇来找我说，‘我应该在谷歌建立一个孵化器吗？’我说，‘不要——你会有免疫系统反应。但是做类似的事情。指向相邻区域。

“你会看到结果是谷歌 X，他们在母舰中拥有核心信息处理能力，他们使用硬件（谷歌汽车、谷歌眼镜隐形眼镜）进入相邻领域。”

第 3 课：雇佣那些疯狂的人，并利用他们为你谋取利益。

大多数公司都有它们；沮丧的梦想家，充满了想法，一旦被说出就会被关闭。事实上，这些人往往对现状最沮丧，也最有可能尝试改变事情。

“每家公司都有大约 5% 的人完全疯了——超级聪明，非常忠诚，但超级难以管理。你永远不知道你是要解雇他们，还是他们无论如何都会辞职。就是这些。抓住它们，把它们放在边缘。”

对我来说，这是一个非常聪明的举动。如果您有远见卓识的人采取行动并改变您的业务进程，为什么不利用这种热情来发挥自己的优势呢？

“如果您要在边缘建立一个新的 CO，您最好从外部招聘。因为任何来自内部的人，只要有任何深度的经验，对未来都是毫无用处的。你需要一个尽可能年轻、尽可能疯狂的人。”

第 4 课：远离政治，培养创新文化。

用萨利姆的话来说，渐进式颠覆最适合核心，颠覆性创新最适合边缘。当你在酝酿新想法时，请将它们分开 - 或者冒着母舰政治关闭它们的风险。

“在雅虎，我的孵化器面临的挑战之一是公司不断发布我正在做的事情。雅虎的所有其他团队都说，‘嘿，我们正在这样做。他为什么要这样做？你建立了可怕的内部政治。”

为了解决这个问题，Salim 和他的团队一直在进行为期 10 周的敏捷冲刺，旨在绕过这种响应并在组织内营造一种接受的文化。

“我们现在已经与大公司合作了 60 次，平均投资回报率接近 70 倍——因为它加速了公司的内部新陈代谢，让他们接受颠覆性创新。因此，如果有人在边缘做了一些古怪的事情，他们会说，“哇，这很有趣。”他们让它渗透到组织的各个层面。”

在创新和颠覆是您开启这座城市的关键之时，拥有一本让您的想法通过企业免疫系统获得灵感的剧本比以往任何时候都更加重要。

“很明显，我们偶然发现了未来 10 年的组织模式。到本世纪末，世界上的每个组织，无论是大公司、初创企业、非营利组织、影响力项目，甚至是政府部门，都将以这种方式组织——因为这样会更好。”

总结想法：它真的有效吗？

结束对萨利姆的采访后，我对商业的未来感到非常兴奋。像 Salim 这样的人，以及像 ExoWorks 和 Open ExO 这样的公司，将会改变业务的运作方式。

到目前为止，萨利姆发现，通过使用他的 10 周计划，增长潜力成倍增加。

“之前，我们发现当有人在公司内部有一个好主意时，他们可能会在 5% 或 10% 的时间里获得资金。在你完成这个过程之后，他们 95% 的时间都会获得资金，因为公司现在从文化上知道需要接受颠覆，而不是关闭。”

这真是令人毛骨悚然的东西。如果您想从我对 Salim Ismail 的采访中了解更多信息，您可以在此处找到完整的剧集。我强烈建议您听一听——尤其是当您准备好突破公司的免疫反应并开始看到一些重大增长时。

谢谢阅读！直到下一次。