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    Nintendo Switch 上的 Omori 严重需要触发警告经过@Limarc
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    Nintendo Switch 上的 Omori 严重需要触发警告

    2022/10/30
    6m
    经过 @Limarc 28,780 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    在完整玩完游戏后，我认为游戏需要在封面（实体副本）和任天堂 eShop 游戏描述的顶部有一个明显的触发警告。 为了保护美丽的大森封面艺术，我至少会主张一个小型警告，提示买家阅读封底上的完整警告。 大森是一个可以引发焦虑的游戏，我亲身知道。 我认为人们需要小心的原因实际上是首先让游戏如此出色的方面：颠覆期望。
    featured image - Nintendo Switch 上的 Omori 严重需要触发警告
    #gaming#nintendo-switch#rpg
    Limarc Ambalina HackerNoon profile picture

    @Limarc

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