Nintendo Switch 上的 Omori 严重需要触发警告

提起任天堂，你首先想到的是什么？大多数人会说 、大金刚，甚至可能是神奇宝贝。所有这些特许经营权的共同点是它们都适合家庭。父母几乎可以从这些特许经营权中购买任何标题，而无需事先注意或阅读它们。由于 Switch 拥有大量来自第三方开发者的游戏库（尤其是在 eShop 上），家长们需要更加小心。 超级马里奥 的 Omori 是一款特别需要在正面标签上显示触发警告的游戏。 Omocat Switch 拥有任天堂历史上 M 评级最多的游戏 任天堂被认为是适合家庭使用的游戏机，父母仍然必须谨慎行事，但不必担心在任天堂游戏机上玩的游戏中会出现自杀等主题。 在公司的大部分历史中，M 级甚至 T 级的头衔都很少见。我认为自己是一个铁杆游戏玩家，即使我也很难在 Gameboy、Nintendo DS 或 Nintendo Wii 上想出任何成熟的游戏。 然而， 的发布从字面上改变了公司的游戏规则。对于以前的游戏机，任天堂几乎依靠第一方独家游戏来推动销售。 Nintendo Switch 火焰之纹章、超级马里奥和神奇宝贝系列只能在任天堂游戏机上播放是有原因的。 有了 Switch，这一切都改变了。 任天堂游戏例外第三方开发者支持，允许在平台上发布诸如天际、德军总部、刺客信条等大型 AAA 级游戏。 这对于年轻的成人和成人游戏玩家来说非常棒，但对于孩子们来说，我真的希望父母对他们的孩子正在玩的游戏保持谨慎，尤其是在 eShop 上可访问的庞大游戏库（成熟游戏）中。 Nintendo Switch 上的大森是什么？ 概述和情节（无剧透） Omori 是一款心理恐怖角色扮演游戏，讲述了一群年轻的孩子在幻想世界中寻找失散的朋友的故事。游戏不断将玩家从存在于主角脑海中的幻想世界转移到游戏主角似乎正在经历创伤和心理健康问题的现实世界。在典型的 JRPG 风格中，玩家将进行战斗，击败怪物并完成任务。 大森 Switch 发售日 大森于 在 Nintendo Switch 上发布。但是，它最初于 2020 年 12 月 25 日在 PC 上发布。 2022 年 6 月 17 日 为什么 Omori on Switch 需要触发警告 在完整玩完游戏后，我认为游戏需要在封面（实体副本）和任天堂 eShop 游戏描述的顶部有一个明显的触发警告。 为了保护美丽的大森封面艺术，我至少会主张一个小型警告，提示买家阅读封底上的完整警告。 ，我亲身知道。 大森是一个可以引发焦虑的游戏 我认为人们需要小心的原因实际上是首先让游戏如此出色的方面：颠覆期望。 单单是美术风格和消息传递，就让它看起来像是一场关于友谊的有趣、多彩的 RPG 冒险！ 看上面的图片。 游戏的开始本身就很容易陷入这个陷阱。 一旦你认为你理解了游戏的基调，它就会发生巨大的变化。它从一个在某个古怪奇幻世界中随遇而安的冒险变成了一个关于严重创伤、幻觉、抑郁甚至更糟的故事。 （ 剧透警告） 让我解释一个小小的游戏机制（如果你不想要 SPOILERS，请跳过本段的其余部分）。游戏中有一个点，你被困在一个房间或区域中，你真的不知道如何出去。绝望中，您打开菜单并注意到有一个您以前没有看到的新选项。该选项只是说“STAB”。当您单击它时，游戏会询问您是否要刺伤自己，您必须这样做才能进行。 如果你认为我为这篇文章的目的而夸大其词， 剧透到此结束 。所以，请相信我，我没有夸大其词。 那是多么黑暗 像 人口一样，我在生活中的某些时候（尤其是在飞机上）经历过焦虑，但我绝不是担心玩电子游戏会焦虑的人。话虽如此，我的焦虑肯定是在玩这个游戏时触发的。 33% 的美国 在玩那个游戏时，我知道这个像素艺术只是在游戏屏幕上播放的动画。我知道像生化危机 7 这样的 AAA 级游戏中有更可怕和更血腥的图形。 ，正是因为美术风格、音乐、介绍和角色，都与游戏的黑暗完全相反。 大森之所以如此火爆 在天真无邪到超黑暗主题和意象之间不断翻转，有时会让你的情绪四处飘荡，并能触发你。 这是我认真对待的事情，请在玩这款游戏时非常小心。如果你是一个容易出现严重焦虑、抑郁或自杀念头的人，最好远离它。 为了您的心理健康， 这是一个了不起的游戏，不要误会我的意思。我敢说 但是作为经历过惊恐发作的人，没有任何游戏值得牺牲你的心理健康来玩。当你的精神状态更好时，也许会回到它，如果你感到不安，就把它放下。 这是我这辈子玩过的最好的 RPG 游戏之一。 但它真的需要触发警告吗？ 请注意，本文的标题表示 上的 Omori 需要触发警告。 Switch 我没有说它需要一个用于 Steam、PS4 或 Xbox ONE（尽管我们也可以为此争论）。 主要原因是这些平台往往拥有更成熟的游戏玩家。尤其是在 PC 上，大多数人会对其进行一些研究，或者只是阅读产品页面上的 Steam 评论并意识到这将是一个黑暗的游戏。 由于平台上年轻游戏玩家的数量， 上的游戏。 我特别担心 Switch eShop 页面上绝对有零暗示、警告或图像，以显示这款游戏将变得多么黑暗。 从游戏的正面和背面艺术来看，没有证据表明游戏非常黑暗的主题和情节点。 让他们感到害怕。 对于年幼的孩子来说，如果他们碰巧接触到这个游戏，故事本身就会 Nintendo Switch 游戏预告片中的大森 https://www.youtube.com/watch?v=hVJXZR5ahYA?embedable=true 即使是上面的游戏预告片也让这看起来像是一款类似于 的和平游戏。 星露谷物语 虽然颠覆期望是这款游戏的强大之处，但我认为不值得冒险引发任何人的心理健康问题，更不用说儿童了。而且 。以下是上述预告片的前 2 条评论： 我不是唯一一个有这种感觉的人 我确实理解这个话题的争议性，所以我很高兴在下面的评论中听到你对此的看法。事实上， 请随时在下面的评论中烤我。 它需要触发警告，但这是我玩过的最好的游戏之一 为了结束这篇文章，我想说我 反对电子游戏的审查制度。我不在这列火车上，这篇文章根本不是关于那个的。 主要 我认为Omori根本不应该改变。正如我上面所说，这是我一生中玩过的最好的游戏之一。 但是，父母要注意：不要为您的孩子购买此游戏……除非您的孩子已成年并且没有任何严重的心理健康问题。