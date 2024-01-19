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    以令人兴奋的 ZKFair 计划迎接未来经过@lumoz

    以令人兴奋的 ZKFair 计划迎接未来

    2024/01/19 新歷史
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    ZH
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    太長; 讀書

    我们真诚地分享 ZKFair 迄今为止的历程，并及时向社区通报我们未来的计划。
    featured image - 以令人兴奋的 ZKFair 计划迎接未来
    web3 #lumoz #zkfair #mainnet #zkf-tokens
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    Lumoz(formerly Opside), a decentralized ZK-RaaS (ZK-Rollup-as-a-Service) network featuring ZKP mining.

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