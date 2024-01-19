以令人兴奋的 ZKFair 计划迎接未来

ZKFair主网上线已经近一个月了。我们非常高兴与大家分享 ZKFair 本月取得的成绩：主网上线并运行顺利，Gas 费空投已顺利结束，ZKFair 的 TVL 飙升至 3.24 亿美元，ZKF 代币在 10 多个交易所上线某一天，Gas费利润分红启动，ZKF质押总额突破26亿，Gas费利润的75%已分给3W+ZKF质押者，.zkf域名服务即将上线…… 繁荣的背后，很多人对ZKFair的未来前景感到好奇。在这里，我们真诚地分享 ZKFair 迄今为止的历程，并及时向社区通报我们未来的计划。 100%公平上线，直面ZK竞赛中的不公平和PUA 正如我们在之前的文章中多次提到的，ZK生态目前面临着估值过高、普通用户参与度不足、进入门槛高、被VC垄断等挑战。用户参与通常会受到 PUA（拉高抛售）策略的影响。因此，ZKFair的诞生旨在创建一个公平且完全社区驱动的ZK L2网络。 我们采用了 100% 公平的启动模式，其中 25% 的代币空投给过去两个月与 Polygon zkEVM、ZKSpace、zkSync、Linea、Scroll 等网络进行过互动的用户以及 Lumoz 忠诚积分持有者。剩余75%的代币通过Gas费空投分发给ZKFair社区。 幸运的是，我们经受住了市场的考验，为ZKFair的后续发展积累了早期用户和初始资金。在此，我们特别感谢那些认可ZKFair并积极倡导和推广的社区成员！ ZKFair 的峰值 TVL 为 3.24 亿美元，目前在 L2 排行榜上排名第 9 位 伴随Gas费空投活动，ZKFair的链上TVL实现了历史性突破。 12月26日，我们宣布Gas费空投正式结束，链上TVL达到1.23亿美元。活动总参与人数超过20万人，消耗的gas总量超过1亿USDC。 此后，链上TVL持续飙升。根据 L2Beat 数据，ZKFair 的链上 TVL 达到了 3.24 亿美元的峰值，尽管此后略有回落，但仍以 2.7 亿美元的 TVL 超越 Linea，稳居 L2 排行榜第 9 位。 ZKF代币一天内上线Bybit、Gate、Bitget等10+交易所 ZKF代币总供应量为100亿枚，其中25亿枚公平空投给L2社区用户，其余75亿枚通过Gas费空投分配。 2024 年 1 月 1 日，用户可以领取他们的 ZKF 代币。 1月11日，我们主动销毁了无人认领的1.3亿枚ZKF代币，并承诺未来不再铸造任何额外的ZKF代币。 1月5日，我们的官方代币ZKF上线Bybit、Kucoin、Bitget、Gate、HTX、MEXC、BitMart等10余家交易所。这不仅为ZKFair提供了更多的渠道和用户，也显着增强了ZKFair在市场上的认可度和流动性。 L2 Gas费利润分成上线，4W+ZKF质押者获得USDC奖励 1月10日，我们正式上线ZKF锁仓功能。目前，ZKF 代币已质押超过 26 亿枚，占代币总供应量的 26%。唯一质押地址数量已超过40,000个。这些用户将根据相应规则分享总利润的75%，其余25%将分配给DApp开发者。作为业内第一个实行Gas费利润分成的L2网络，我们的技术团队不断优化Stake页面的功能，为用户提供更好的产品体验。 目前，所有ZKF质押者都可以通过ZKFair官网的Stake页面实时查看个人收益。 关于未来：100亿美元的目标不是幻想 过去两周，我们参加了各大交易所的Space活动，也多次被问到我们未来的发展计划。在此，我们要再次强调，未来还有很多事情有待完成和实现。 100亿美元的目标不仅仅是一个幻想，而是一个经过深思熟虑且切实可行的目标。具体计划如下： 不断增加的质押量以及已经发放的USDC奖励，体现了社区对L2 Gas费用分红模式的强烈认可。这是一个重要的里程碑，引领 ZKFair 进一步加强社区参与。 首先，我们的 Stake 功能刚刚推出。 目前，我们的技术团队正在积极努力，将在适当的时候上线。 此外，ZKFair未来还将支持BTC L2资产的跨链整合。 目前已有100多个项目申请加入ZKFair生态。最近有一些令人兴奋的消息出现：ZKFair宣布与SPACE ID合作推出.zkf域名服务，并且该服务的白名单活动已经开始。领先的 NFT 项目 Element 也宣布在 ZKFair 成功部署，目前正在筹备联合发行 NFT。 最后，建立链上生态系统仍然是我们的首要任务。 此外，我们正在积极与已经在ZKFair上部署或表示有兴趣部署的项目进行接洽，共同讨论Fair模式的可行性。 ZKFair已上线Fair Launchpad应用，优质项目将有机会以100% Fair Launch和低估的估值完成早期上线。这些项目将为ZKF生态系统赋能，从而为所有ZKF用户带来更多收益。 我们还积极与各个有前景领域的项目进行沟通，例如人工智能基础设施、人工智能代理、游戏、基本 DeFi 协议、Depin、比特币 Ordinals、比特币 Layer2、ZK 应用程序和 web3 支持的消费应用程序。为了确保安全，我们的官方团队会在项目准入之前进行代码合约审核。对于优质项目，我们将提供早期支持和帮助。我们相信社区将见证更加多元化、更加繁荣的ZKFair生态。 对于新的L2，我们深刻地明白，过去的一切都只是前奏。 未来，我们将始终秉持“没有用户，我们什么都不是”的最初信念。我们将与每一位社区用户的力量共同努力，完成一个大家认为不可能的梦想。 关于ZKFair： 第一个基于Polygon CDK、Celestia DA和Lumoz RaaS的社区ZK-Rollup，100%代币空投。没有投资者，没有储备，没有预挖，全是社区。 https: 网站： //zkfair.io/