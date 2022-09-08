以太坊路线图——从合并到挥霍

太長; 讀書

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合并是一个巨大的事件，然而，它是以太坊的五个主要升级中的第一个。该项目将多次发展，以变得更快、更高效，并在此过程中留下历史超载。然而，正如 Vitalik 曾经说过的那样，即使在前两次升级之后，以太坊作为一个生态系统也可能会蓬勃发展数十年。让我们将升级的五个阶段分解为易于理解的隐喻部分。