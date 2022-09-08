Search icon
Start Writing
see notifications
Notifications
see more
    以太坊路线图——从合并到挥霍经过@moderneremite
    783 讀數

    以太坊路线图——从合并到挥霍

    2022/09/08
    20m
    经过 @moderneremite 783 讀數
    tldt arrow
    ZH
    Read on Terminal Reader
    Read this story w/o Javascript

    太長; 讀書

    合并是一个巨大的事件，然而，它是以太坊的五个主要升级中的第一个。该项目将多次发展，以变得更快、更高效，并在此过程中留下历史超载。然而，正如 Vitalik 曾经说过的那样，即使在前两次升级之后，以太坊作为一个生态系统也可能会蓬勃发展数十年。让我们将升级的五个阶段分解为易于理解的隐喻部分。

    People Mentioned

    Mention Thumbnail
    Mention Thumbnail

    Companies Mentioned

    Mention Thumbnail
    Mention Thumbnail

    Coins Mentioned

    Mention Thumbnail
    Mention Thumbnail
    featured image - 以太坊路线图——从合并到挥霍
    #ethereum#ethereum-merge#ETH#eth2
    Modern Eremite HackerNoon profile picture

    @moderneremite

    Modern Eremite

    Credibility

    react to story with heart
    Modern Eremite HackerNoon profile picture
    by Modern Eremite @moderneremite.Crypto researcher | Writer | Quality over Quantity | 8x Top Story on HackerNoon
    Medium
    Oasis Protocol - Web3

    Join the Privacy4Web3 Hackathon by Oasis Network

    相關故事

    Article Thumbnail
    新变化“X”与App Store、Google Play发生冲突
    Published at Aug 24, 2023 by sheharyarkhan #tech-stories
    Article Thumbnail
    Opside Pre-alpha 测试网回顾：88 名矿工、17K 验证者、45 万用户、13.6M TX，我们一起创造了它
    Published at Aug 24, 2023 by opside #cryptocurrency
    Article Thumbnail
    效率最大化：在流程主导型业务中利用人工智能
    Published at Aug 25, 2023 by bramatwhale #artificial-intelligence
    Article Thumbnail
    谷歌、微软和亚马逊的 10 个失败的初创产品示例
    Published at Aug 24, 2023 by pauldhaliwal #failed-product-examples
    L O A D I N G
    . . . comments & more!
    Hackernoon hq - po box 2206, edwards, colorado 81632, usa