以太坊 Staking 如何创造一个 100 亿美元的庞氏骗局

太長; 讀書 以太坊合并发生了。用户得到的 gas 稍微便宜一点，每天创建的区块数量也有小幅增加，同时还有迫在眉睫的审查问题和普遍存在的去中心化问题。下一步是什么？ 事实上，新的以太坊质押存在一个更危险的问题。在本文中，我们将讨论历史上最大的庞氏骗局之一。这些大型的、世界知名的、由 VC 支持的验证器为任何想要通过抵押 ETH 获利的人提供了双赢的条件。但在现实中，投资者身处一个随时会倒塌的超过100亿美元的金融金字塔中。

以太坊合并发生了。用户得到的 gas 稍微便宜一点，每天创建的区块数量也有小幅增加，同时还有迫在眉睫的审查问题和普遍存在的去中心化。下一步是什么？

事实上，新的以太坊质押存在一个更危险的问题。在本文中，我们将讨论历史上最大的庞氏骗局之一。这些大型的、世界知名的、由 VC 支持的验证器为任何想要通过抵押 ETH 获利的人提供了双赢的条件。但在现实中，投资者身处一个随时会倒塌的超过100亿美元的金融金字塔中。





权益证明限制导致灾难

Proof-of-Stake 算法假定验证者投票的“权重”取决于投入的代币数量。锁定资金的多少决定了节点的奖励。要成为以太坊验证者，您需要在存款合约上存入 32 ETH。很多人不知道的是，一旦你抵押了你的 ETH，你将无法在上海更新之前提取你的代币，目前尚未确定。因此，用户根本无法取回他们抵押的代币。这种情况允许大型验证者组织一个目前还没有人谈论的庞氏骗局。

怎么了？

考虑到以太坊对生产区块的验证者有 32 ETH 的质押要求，很多人根本无力分配这样的质押金额。因此，对于那些没有这么多 ETH 的人来说，大型协议——验证器聚合器，提供委托几乎任何数量的 ETH 并从中获得一定比例的收益。我们正在谈论像 Lido、Rocket Pool、Stake Wise、StaFi、Ankr Staking 等网站。此外，当将以太坊委托给这些协议时，他们将其兑换成各种代币，例如 sETH、stETH、rETH、rETH2 等。例如，Lido 协议放弃其 stETH 代币以换取您的 ETH，您不能在 Lido 本身或其他类似网站上将其换回 ETH。基本上，通过在上述协议上进行交换并将你的 ETH 抵押，你将永远失去你的 ETH，作为回报，你将获得一个无法在你获得它的地方交换的代币。为什么？

Lido 发行的抵押 ETH 由 ETH 抵押存款以 1:1 的比例支持。但问题是该代币在 Curve 等各种去中心化平台上交易，其中 stETH 占 397,000 stETH 流动性储备的 68%。









因此，并不是每个人都能将他们的 stETH 换回 ETH。目前，在Curve Finance 池的示例中，我们可以看到对于 397,256 stETH，只有 184,185 ETH。这意味着如果有人想用 stETH 兑换等值的 100,000 ETH，那么池中的 ETH 剩余数量将是 869,140 stETH，仅需 84,000 ETH。它具有巨大的价格影响。







仅 stETH 就有超过 120,000 名持有者，只有 40% 的人能够拿回他们所有的钱，这是最乐观的预测。更不用说连锁反应很快就会到来。









根据 Dune 的说法，Curve 上的 stETH/ETH 失衡已经达到了惊人的 70%/30%。





例如，2022 年 6 月，stETH 从通常的 0.99 ETH 价格下跌 -7.6% 至 0.92 ETH，并引发恐慌性抛售。这种下跌与 TERRA USD 的轰动下跌脱钩有关。





后来，速度稳定下来，但事情可能会有所不同，并开始像 Terra 那样的连锁反应。

以下是 Lido 自己写的关于使用 stETH 的风险的内容：



会发生什么？



根据 Nansen 的说法，超过 70% 的 stETH 是在 14.25 美元的 ETH 价格上方购买的，这意味着只有 18% 的 stETH 参与者处于盈利区间，现在这个数字略高，但情况并没有改善。这意味着大多数流动性不足的参与者可能会退出他们的市场头寸并开始抛售浪潮，就像 Terra 协议一样。这种情况肯定会随着上海更新的发布而出现，但它可能会更早发生，在当前的宏观经济形势下，任何事件都可能引发 stETH、sETH、rETH 利率与原生 ETH 的脱钩，从而导致恐慌资产出售和 100 亿美元庞氏骗局的崩溃以及大约 10 万投资者的资金损失。





结论



stETH 目前提供每年 5.5% 的收益率，具有上述所有巨大风险。与此同时，借贷协议，例如 Iron Bank 协议，可以将你的原生 ETH 以每年 4.03% 的利率放置，几乎没有风险，也没有问题。

来自 AnalytEx.today 的数据



您可以随时提取和出售代币，您只需要监控使用率即可。 1.5%的风险回报是否值得由投资者决定，但大多数人不明白，这1.5%的背后是另一个随时可能崩溃的庞氏骗局。





不是财务建议。



