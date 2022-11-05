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    代码审查天生就有缺陷。这是解决方法经过@turbobureaucrat
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    代码审查天生就有缺陷。这是解决方法

    2022/11/05
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    经过 @turbobureaucrat 1,395 讀數
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    太長; 讀書

    如今，我们应该批判性地思考我们如何在编程中做事。我们需要将工程方法应用于我们的流程。作为软件工程师，我们对抽象类和纯函数的讨论充满信心。另一方面，当需要讨论“管理”的事情时，我们会逃跑。代码审查有一些缺陷，我们必须通过修复流程结构和愿景分歧来重新设计它。

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    featured image - 代码审查天生就有缺陷。这是解决方法
    #management#code-quality#bpmn
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