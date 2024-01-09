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    代币工程——构建可持续去中心化经济的蓝图经过@idrees535
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    代币工程——构建可持续去中心化经济的蓝图

    2024/01/09
    11m
    经过 @idrees535 567 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    通过全面的指南深入了解代币工程的世界，了解去中心化加密经济系统的复杂性。本文分解了基本阶段——系统需求分析、系统分析和系统设计——提供实用的见解、工具和专家观点。了解代币工程在构建可持续数字经济中的重要性。
    featured image - 代币工程——构建可持续去中心化经济的蓝图
    tech-stories #token-engineering #token-economy
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    @idrees535

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    ML Engineer Working in Token Engineering Domain focused on Engineering Decentralized Intelligent Systems

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