代币工程——构建可持续去中心化经济的蓝图

这本综合指南是深入了解复杂且跨学科的代币工程领域的重要资源，以系统设计和复杂系统工程为基础。本文概述了开发去中心化加密经济系统的关键阶段——系统需求分析、系统分析和系统设计。该指南还将这些阶段与系统工程和基于代币的生态系统创建中的既定框架保持一致。此外，它还提供了每个阶段的任务、技能和可交付成果的详细分类。读者不仅将深入了解为什么代币工程对于可持续数字经济至关重要，而且还将获得对塑造这一动态领域的流程、工具和专家的实际见解。 内容概述 介绍 什么是代币工程？ 代币工程流程 系统需求分析 系统分析 系统设计 概括 值得关注的公司 在线社区 工具 GitHub 培训班 其他资源 介绍 2022 年，我开始了代币工程之旅，拥有机电一体化和机器人工程背景。在过去的两年里，我收集了一些资源，我相信这些资源可以指导其他人探索这个新兴领域。这项研究受到了该领域几位关键人物的重大影响。理解 概念框架很大程度上借鉴了 的开创性贡献，它将代币工程定义为系统设计和复杂系统工程学科。 通过 TE Academy 平台和她的举措在推进代币工程领域发挥了关键作用，其中包括组织研究会议、EthCC Barcamp 等活动、研究小组、课程和资助，同时还组建了一个由专家和学者组成的全球社区。该领域的爱好者。 、 和 是其他关键人物，他们的宝贵研究通过强调代币工程对 web3 生态系统创新和发展的中心地位，在定义和建立这个新兴领域方面发挥了关键作用。认识到该领域的复杂性和跨学科性质以及主题的复杂性和多样性，我在整篇文章中包含了各种资源链接，以便读者更深入地理解特定概念。 加密经济系统的 Michael Zargham Angela Kreitenweis Krzysztof Paruch Trent McConaghy Achim Struve 博士 什么是代币工程？ 定义 通证工程是基于通证的复杂经济系统的设计、验证和优化 为什么代币工程很重要 代币工程不仅仅是创造 ；这是一门严格的学科，需要采用全面的方法来设计去中心化系统。正如传统系统需要精心规划、分析和设计一样，代币生态系统也需要严格的构思和实现过程。无论您是收集需求还是部署 每个阶段都发挥着关键作用，以确保去中心化系统不仅在技术上健全，而且在经济上可行且具有社会影响力。当我们深入研究每个阶段的细微差别时，您会发现代币工程不仅仅是一项技术努力，而且是创建可持续数字经济的综合方法。 数字资产 智能合约， 在区块链支持的去中心化和分布式经济系统的当代景观中，我们将深入研究代币工程领域，将其作为去中心化生态系统发展的重要组成部分，通过系统设计的框架来看待它，并将其定位为一个专门的子集复杂系统工程。 代币工程流程 在本文中，我们将在产品开发生命周期的三个标准阶段的框架内描述代币工程流程的范围。该代币工程流程与系统工程中的既定框架紧密结合，也与 Outlier Ventures 紧密结合，其中包括发现、设计和部署阶段。我们将概述每个阶段所需的技能、预期的交付成果和基本工具，以提供对该领域的全面了解。 基于代币的生态系统创建的结构化框架 系统需求分析 系统分析 系统设计 系统需求分析 系统需求分析是我们记录系统需求的第一阶段。在这里，我们定义系统应该实现的目标。在继续推进之前，利益相关者通常会同意这些要求。这为后续分析、设计和开发阶段奠定了基础，并为所有利益相关者提供了参考。 系统需求分析阶段进一步分为以下子步骤/阶段： 系统需求收集 需求分析 系统需求收集 在此步骤中，从利益相关者那里收集高级需求和约束（记录/口头）。重点是了解利益相关者期望系统实现什么目标。这可能包括功能性和非功能性需求，例如功能、性能、安全性和合规性。 过程 主要侧重于识别和详细说明系统必须具备的特性和功能。此阶段通常涉及利益相关者访谈、用例定义以及功能和非功能需求的文档。它回答诸如“系统应该做什么？”之类的问题。和“有什么限制？” 进行利益相关者访谈以收集需求和期望。 记录用户故事或用例。 确定功能性和非功能性需求（例如，安全性、可扩展性）。 成分 功能需求（系统必须具备的功能） 非功能性需求（性能、安全性、遵守反洗钱 (AML) 法等法律法规等） 性能要求 系统技术要求 规格 用例或用户故事（描述系统如何使用的场景） 需求分析 在最初收集系统需求之后，需求分析的第二个子步骤/阶段专门关注通过剖析、验证和确定这些需求的优先级来检查和细化项目的需求，同时记录系统的功能和非功能需求。目的是确保要求是具体的、可衡量的、可实现的、相关的和有时限的（SMART）。这涉及澄清、优先排序和验证活动。 细化的需求成为系统分析和系统设计的基础。此步骤确保需求明确、完整并与项目目标保持一致。它确保所有利益相关者都能相互理解系统应该实现的目标。 需求分析可能会回答：“什么样的质押奖励会激励网络参与？” 成分 虽然系统需求分析通常从从利益相关者那里收集初始需求开始，但需求分析部分会通过以下方式更深入地审查这些需求的清晰度、完整性、可行性和相关性： 确保收集的需求与项目的目标和利益相关者的需求保持一致。 验证： ：决定哪些需求是必须具备的，哪些是可有可无的。 优先级 将高级要求分解为更详细的规范。 澄清： 识别并解决不同利益相关者的冲突需求。 冲突解决： 需求分析过程的输出通常是需求规范文档的更新且更详细的版本，其中现在包括优先级、澄清和验证的需求。 技能/技巧 需求工程 用例建模、用户故事映射和功能优先级 机制设计与博弈论 沟通和利益相关者管理 对区块链和 Web3 概念的基本了解 在代币生态系统或区块链项目的背景下，阶段可能涉及机制设计和博弈论。这些方法有助于设计激励结构、治理模型以及对去中心化系统至关重要的其他功能。这里的重点是应该建立哪些机制才能使系统按预期运行。 产出/可交付成果 概述系统应该做什么的详细文档，通常包括模型或线框图。 需求规范文档： 它包括初始需求收集和更详细的需求分析。它概述了系统的预期功能。需求规范文档重点关注“什么”——系统应该实现什么，但没有详细说明它将如何实现。 例子 假设我们正在构建一个 Metaverse 协议，允许用户在虚拟世界中拥有、交易和交互数字资产。 要求可能包括： 用户拥有的数字资产（NFT）。 交易资产的市场。 用于社交互动的虚拟空间。 社区决策的治理机制。 与其他 Metaverse 协议的互操作性。 低延迟和高性能。 在系统需求分析中，我们记录了元界协议必须满足的这些特性和标准，并适当审查和完善这些需求。此阶段为系统应实现的目标奠定了基础并作为指南 系统分析 一旦我们知道系统应该做什么，我们就会继续分析如何完成它以及可能会出现哪些挑战。此步骤涉及可行性研究、风险管理、压力测试、经济建模，有时还涉及验证关键假设的初始原型。这一阶段的发现可以细化甚至改变原来的需求。系统分析还涉及评估现有的类似系统并了解用户需求、系统限制和潜在瓶颈等各个方面。它通常包括分析项目在技术和经济方面的可行性。它涉及检查与现有生态系统整合的影响或创建新系统的潜力。 这一阶段，特别是在代币生态系统等复杂系统中，涉及 以验证需求分析阶段设计的机制的可行性和鲁棒性，以验证有关需求分析阶段的假设。系统的行为、用户激励和经济可行性。这些方法旨在预测系统在不同条件下的表现。 数学规范、差分规范、状态空间表示、基于代理的建模和系统动力学建模， 系统分析可能会回答：“质押机制能否承受极端的市场波动，代理人在这种情况下将如何表现？” 系统分析旨在了解如何最好地实现与实现这些特性和功能相关的要求和技术挑战。此阶段涉及模拟、建模和其他形式的验证，以了解系统如何满足定义的要求。它回答了诸如“这在技术上可行吗？”之类的问题。以及“潜在的风险是什么？” 任务 可行性研究：技术、经济和运营可行性。 初步建模以验证假设或了解系统行为。 风险评估：识别潜在的瓶颈、限制或安全风险。 建模和模拟：用于行为建模和用户激励设计，以验证假设并了解系统行为。 技能/技术 数学建模（数学规范、 ） 微分规范 状态空间表示 统计建模 系统动力学 和基于代理的模拟 产出/可交付成果 可行性报告：记录与项目相关的可行性和风险 更新的要求：根据分析对初始要求进行修改或细化 机构和系统的数学和微分规范 数学（状态空间表示）和统计模型 模拟（基于代理和系统动力学） 例子 在此阶段，我们评估要求的可行性和影响。对于我们的 Metaverse 示例，这可能包括： 可行性：当前的区块链技术能否支持我们所需的性能水平？ 经济模型：市场将如何经济地运作？交易有博弈论方面的考虑吗？ 用户行为：用户如何与资产以及彼此进行交互？ 压力测试：代理在极端条件下会如何表现？ 边界条件：可能发生什么最坏的情况以及如何避免？ 安全性：攻击者可以利用哪些潜在漏洞？ 系统设计 了解需求并完成分析后，我们继续设计系统的架构和组件。此阶段产生构建实际系统的蓝图，包括技术堆栈决策、数据模型和工作流程。 在去中心化系统或代币生态系统的背景下，系统设计充当架构蓝图，决定系统如何构建以及其组件如何相互交互。此阶段是在系统需求分析和系统分析确定系统应该做什么并验证其可行性之后进行的。 任务 架构设计：布置系统的高层结构。 组件设计：每个组件的详细设计，例如智能合约或 API、集成。 数据建模：决定如何存储、访问和管理数据。 代币模型、策略、KPI、 所需技能 软件架构 智能合约开发 系统工程 验证与优化 用户体验 (UX) 设计 产出/可交付成果 系统设计文档：系统架构、组件、数据模型和交互流程的综合蓝图。 系统规范文档重点关注“如何”——提供构建系统的蓝图。 该文档更具技术性，通常是系统设计阶段的输出。它概述了系统将如何满足需求规范文档中提出的要求。系统规范文档可能包括： 例子 设置和分析需求后，我们继续进行系统设计，以创建满足这些需求的架构。对于我们的 Metaverse 协议，这可能涉及： 区块链层：根据可扩展性需求选择第 1 层或第 2 层解决方案。 智能合约：设计处理资产所有权、交易和治理的合约。 代币经济学：定义代币在激励参与和治理方面的作用。 如果我们在需求分析中确定我们的代币生态系统需要治理代币，并且系统分析已确认这种机制是可行的，则系统设计阶段将指定： 用于铸造和分配治理代币的智能合约代码。 治理结构、法定人数、法定人数阈值、投票权等 概括 产品开发的这些步骤是连续的，但不是严格线性的；它们通常是迭代的，并且可能相互循环。 例如： 反馈循环：在系统分析过程中，您可能会发现某些需求不可行或可以优化，从而导致对系统需求进行修改。 迭代细化：随着设计的进展，新的见解可能需要重新审视分析或需求阶段。 敏捷开发：在敏捷框架中，这些步骤可能会发生在较小的迭代周期中，而不是一个大的序列中，从而允许持续改进。 这些阶段是迭代的，并且经常循环进行改进。例如，在系统设计期间，您可能意识到需要更新需求或重新分析某些方面，从而触发返回到早期阶段。每个阶段都有自己的一套专业技能，但都有助于实现项目的最终目标：构建一个实用且有效的 Web3 系统。 值得关注的公司 区块科学 挑战 TE 学院 TE 实验室 异常风险投资公司 TE 共享 BlockApex 实验室 Tokenomia Pro 代币经济学 DAO 经济设计 加密经济实验室 以下是通过有价值的研究间接为代币工程领域做出贡献的公司列表： 共识系统 a16z 加密 海洋协议 范例 链环 在线社区 TE 学院 Discord TE 实验室 Discord TE 学院研究会议 TE 学院学习小组 Outlier Venture 的不和谐 共享堆栈不和谐 cadCAD 不和谐 推特列表 结合曲线研究小组 工具 以下是该领域常用工具的列表，并包含用于进一步学习和理解的链接。还重点介绍了致力于这些工具的著名人士。 Michael Zargham、 、 、 、 、 、 、 、TE Academy Discord 上的 cadCAD 研究组） BlockScience 的 cadCAD — Zanecstarr （ Micheal Zargham 的 cadCAD 简介 Youtube 教程 模型演练 模型结构概述 研究组 建模过程 社区论坛 阴谋 ——Curiousrabbit Eth CADLabs 的 radCAD ， 海洋协议团队的 TokenSpice — Trent McConaghy （ 基于令牌的系统验证 验证工具 ） Outlier Venture 的 QTM — Achim Struve 博士 QTM radCAD 集成 （正在进行） — Achim Struve 博士 （正在进行）—— 结合曲线研究 Curiousrabbit Eth 人工智能驱动的代币工程（正在进行）—— Rohan Mehta GitHub 除了本文引用的工具和模型的 GitHub 存储库之外，以下其他 GitHub 存储库也值得探索。 https://github.com/CADLabs https://github.com/BlockScience https://github.com/bonding-curves https://github.com/Jeiwan/uniswapv3-code/tree/main https://github.com/backstop-protocol/whitepaper/blob/master/风险分析框架.pdf https://github.com/A-Hitchhiker-s/Guide-to-Token-Engineering/tree/master 培训班 TE 学院课程 现代大型系统的软件架构和设计 cadCAD 大师班：以太坊验证器经济学 其他资源 除了本文引用的大量资源之外，以下附加材料可以进一步加深您对这个复杂领域的理解。 编译笔记 Token Engineering 101—— 代币工程和 Defi 的经济学和数学 代币经济学和区块链代币：面向设计的形态框架 Outlier Ventures 的代币生态系统创建框架 作者：Micheal Zargham 复杂系统工程 也发布 。 在这里