他被困在地下两英里处

你可以在 令人震惊的超级科学故事，1930 年 6 月，惊人的故事是 HackerNoon 的图书博客文章系列的一部分。 这里 跳到本书的任何章节 。卷。 II, No. 3：洞穴世界 他瞄准它，抓住他的东西被扔回了其他人身上。 超科学的惊人故事，1930 年 6 月：卷。 II, No. 3 - 洞穴世界 詹姆斯·P·奥尔森 “不可能！它们会是什么样的生物，可以生活在地表以下两英里的地方？当然，亚瑟，你在开玩笑！” A great oil field had gone dry—and Asher, trapped far under the earth among the revolting Petrolia, learns why. R. Briggs Johns，斯坦美石油公司的强大后盾，仔细地看着布莱恩·阿舍尔，期待看到公司的首席地质学家和科学家笑出声来。但布莱恩·阿舍没有笑。严肃，瘦削的脸庞严肃，高大的肌肉发达的身体靠在他正在调整的扭力机器上，没有任何迹象表明他有半点开玩笑的想法。 “该死的，亚瑟！”约翰斯愤怒地坚持：“你不是这个意思。 而且”——他紧张地转过实验室——“如果这种疯狂的事情是可能的，那与我们的麻烦有什么关系呢？你不是让我花一百万美元钻了一个三十六英寸的洞，只是为了测试一个奇妙的理论吗？” “你比那更清楚。”亚瑟擦了擦手，靠在桌子上。约翰斯看着面前这个男人冰冷的灰色眼睛，确实知道得更多。 Blaine Asher 不仅仅是一位地质学家或科学家。好吧，他可能被称为地质冶金大师。约翰斯点点头，擦去额头上的汗珠。 “你说不可能——并且想知道这些生物是如何导致这个世界上最大的油田一夜之间变得干涸的。好吧： “还记得当我告诉你有一天石油会被开采而不是从地下抽出或流出时，你笑得多么开心吗？你看不到一个中心轴是如何沉没的，然后隧道又回到油层下面，挖掘沙子让油从底部流下来，然后从一根轴中抽出。然而，那样的话，我们会得到所有的油，而不是像我们目前的方法那样可能得到总量的八分之一。 “现在，你已经看到了。你说那是不可能的。” “是的，”约翰斯反对道，“但是我们开采的那些测试井只有几百英尺深。这个领域的井有八千英尺深！想想热，伙计！你做不到。至于人——” “你的大田突然干涸了，差不多一个月的时间，”亚瑟阻止了他。 “这里发生的事情可能会发生在其他地方。只是，这个领域的地层更适合我们下面有生命——或其他东西。美国即将破产。许多其他国家已经破产了。不过，石油不能已经离开了。 “至于热——是的，我们知道油从八千英尺高的油砂中或从三到六千英尺的普通井中出来时是热的。但是”——阿舍尔点燃了一支烟，深深地吸了一口——“气体从同一口井里出来是冷的！太冷了，它在管道和水箱上形成了几英寸厚的霜。 “岩石压力——地球的压力——迫使气体上升，导致了这种情况。为什么同样的压力不能冷却油砂下方花岗岩盖层下方的大洞穴？它可以。就此而言，我知道同样的压力会产生有用的能量。我会在一分钟内告诉你。 “好的！”约翰斯几乎野蛮地嚼着他的雪茄。 “那么，假设你可以在地下近两英里的地方工作；假设我们可以从沙子下面挖隧道，从一个中心竖井抽出比我们现在从 50 口井中抽出的油更多的油——这与这个 tosh 有什么关系关于一个种族的人？” “也许他们不是人。” Asher 对着“那里，我把你困住了！”咧嘴一笑。看看约翰斯的脸。 “不如说是生物。你见过伟大的中国科学家李黄，或者他的俄罗斯地质合作者克伦斯基吗？没有？ “嗯，我见过。我 1935 年在巴黎遇见了他们——五年前。他们是聪明的人，他们准备了一些很棒的论文。太棒了，我说：他们也很危险。他们声称，你知道，我们现在钻出的化石来自一个失落的种族——人们进入地球，而人类，像我们一样，从水里上来。有人声称这些化石曾一度出现在地表上，被淤塞了结束了。但是八千英尺是很多淤泥，约翰斯：有没有想过？ “天哪！”约翰斯嘶哑地喘息着。 “你差点让我相信你是对的。但是，假设有这样一个种族——你会怎么做？” “这个。”亚瑟拉开拉在实验室一端的窗帘。 “你知道我是 在一个笼子里工作，可以下到你已经钻过的那口 8000 英尺的井里——你将用这口井来尝试找出为什么这个油田突然干涸。就这吧。” 约翰斯瞪大了眼睛，疑惑地摇了摇头，又看了一遍。在他面前，准备被运送到比以往任何时候都大的井，站着布莱恩·阿舍（Blaine Asher）称之为他的矿工，因为没有更好的名字。 一根粗钢管，它是。十二英尺长，足够大，一个人可以站在里面。顶部的焊接方式与普通热水器的顶部焊接方式非常相似，并且其中有软管连接。在一个男人的眼睛高度，厚重的窗户被安装了进去，一侧是一扇门，大到足以让一个男人的身体进入。这扇门在关上的那一刻就紧紧地封住了。 “它看起来像是某种深海潜水装备，”约翰斯一边说，一边绕着支撑矿工直立的支架走来走去。 “但是里面和底部的所有那些小玩意儿——？”他指着门打开时可以看到的奇怪仪器，以及从最底部伸出的奇怪的玻璃管。 “压力动力装置——我自己的发明，”阿舍告诉他。 “十年来我一直在努力。我知道有一天我会想探索地下的石油洞穴，所以我做好了准备。 “就像我告诉你的，岩石压力或土压力是一个巨大的东西。它是力量，所以我想出了如何使用它。在人为压力下，我试用了我的矿工和它的设备。 “那些从底部伸出的管子含有你熟悉的东西：不燃烧和不爆炸的氦气。我发现了一种方法，通过它们的使用，可以产生可以融化岩石或铁的能量——实际上是把它溶解成虚无! 不是在一小时或几分钟内。在几秒钟内，约翰斯！ “地球的压力就像我的发电机。铂丝的压力作用以及我现在没有时间解释的几种成分会产生热量。如果你愿意，可以称之为压缩空气的摩擦。因为氖气携带电火花，这个氦也携带地球压力产生的能量。地球以下的压力作用在我的发电机的精密线圈和点上。这部分能量被带到氦管中，通过真空电源系统， “ “我——你的意思是有点像闪电管中增加了紫光？”约翰斯努力把握事物的基础。 “是的，这一切的基础——地球的压力是动力，”亚瑟点点头。 “所以，当我的矿工在我们的井底之后，我可以在几分钟内烧毁——或者溶解——一个和这个实验室一样大的房间。你学会了之后，整个事情就不神秘了——几乎没有镭“ “但是”——约翰斯不自觉地压低了声音——“这些奇怪的生物怎么办？你会怎么对付它们？该死的，亚瑟，我想我开始相信你的这个疯狂的想法了。任何人能用空气的压力发电，因为它被泥土包裹着，一定知道他在说什么！” “我只有一种保护措施，可以抵御任何试图伤害我的东西，”亚瑟简单地说。 “就是这个——看到了吗？” 他举起的东西看起来就像一个老式的六射手。它在原本应该放置圆柱体的地方安装了一个铂金密封的盒子。桶看起来像一个奇怪的蓝色玻璃。 “你看到那个试管了吗？”亚瑟指着几英尺外的桌子上的一个玻璃管。 “现在看。” 他在拇指下按了一个小棘轮。实验室里充满了刺耳的嗡嗡声。约翰斯发出惊叹和敬畏的惊叹声。很快，试管开始融化成一滩熔融玻璃。亚瑟加大了棘轮扳机的压力。管子被撞到地板上。 “静电——总是某种形式的电，”阿舍尔对震惊的石油大亨咧嘴笑着说。 “这里的导体线圈，”他一边敲着密封的圆柱体一边继续说，“就像闪光灯电池一样充电。带电的导体会吸引空气中的静电，并且以类似于发电机的动作的方式，增加功率。有一点不同：通过快速打开我的静电枪，我可以使电荷击落并仅仅触电，因为我将半熔化的管子从桌子上敲了下来。 “我可以理解，一点点，”约翰斯深深地叹了口气。 “如果你在某处没有接地链，它会导致汽油卡车着火。但是，同样的，我声称它很了不起。” “明天我下山时，还不到我期望在两英里下发现的地方的一半。”亚瑟眼中带着梦幻般的神色。 “我想知道：获得石油财富的新方法……一个奇怪的人……” “伙计们，”——阿舍，一套从脚到脖子都裹在身上的紧身石棉组合服，简洁地说道—— . 如果我一整天都在下面，那好吧。但是”——他微笑着，试图淡化危险——“如果我在三十六小时内没有发出信号，无论如何都要停下来。” 从钻机的大轮上，阿舍拉出一些空气软管电缆，吹过冰层的空气将通过这些电缆泵入矿机。然后，当长钢筒越过孔并准备就绪时，他转向用木板封住的井架上的公司官员以及他周围的政府科学家和工程师。 “说不定我能在一个小时内得到调查。也许我得回到地面调整我的设备。这还有待观察……现在，让我们低调点。” 他调整了一下头上的头盔。它看起来很像海上潜水员戴的头盔，只是它没有连接空气的软管。头盔上的窗户装有压力灯，其工作原理与矿工的分解光线相同。当 Asher 转动启动小型压力机的棘轮时，一道紫色的绿色光芒射出，具有强大的照明能力，并且由于空气或地下大气的重量，一个微小火花的力量增加了一百万倍。 没有仪式或告别，亚瑟爬进了他的管子。门关上了，他从里面把门锁上。一时间，狂野的恐慌向他袭来。但他把它击退了，再次变得不再是人类的感觉，而更像是先进科学的冰冷计算器。外面的灯从矿工的窗户射进来，被关掉了。长长的钢笼在井中特殊套管的两侧发出叮当声，布莱恩·阿舍正在前往一个人类从未去过的低层世界。 这是亚瑟所相信的。但是，如果他知道在地球深处两英里处等着他的是什么…… 在五百英尺处，下降停止，让他有时间调整自己以适应压力变化。天然气和石油已从孔中排出。也就是说，套管已经穿过生产层，将其关闭。亚瑟用蜂鸣器打了个手势，一股冰凉的空气流向了他。 三千尺！六千英尺！向下超过一英里！流汗 水从他的身体里涌出，通过软管进入矿工的空气并没有减轻他的负担。天气很热——几乎无法忍受。他的耳朵在咆哮。当他打开他的压力灯时，他的管子的黑暗得到了缓解。他拧动头盔上的翼形螺钉，调整耳朵上的压力盘，耳鼓的敲击声停止了。 喘着粗气，他看着面前的深度计。他似乎没有在移动，但指示器现在显示了七千多英尺。它慢慢地走来走去，越来越慢；颤抖了八千——然后停了下来。 就像男人弹指一样，矿工内部的温度发生了变化。亚瑟现在在石油和天然气砂的底部以下五十英尺，如果他关于岩石压力的理论有效的话……它是有效的。冰霜在矿工内部形成！ “我是对的——对——对！”亚瑟兴高采烈地想着，将他的蜂鸣器信号发送到了这么远的地方。透过软管的冰冷空气变成了常温空气。他示意放低绳索松弛，然后准备迎接最大的考验。 局促，几乎没有移动的空间，他研究他的量具。氦管在适当的压力下压缩压力发生器的微小火花，因此它会在真空管的作用下燃烧一百万倍：矿工底部的金刚石和切割玻璃管，用水银层加热: 一切就绪，一切就绪。 他的手颤抖着，亚瑟按下了那个微小的开关，使他的灯丝点在如此深的地下大气压下颤抖起来。一个微小的火花在他面前的小玻璃管中跳舞和跳动，当它开始增加线圈的电路时开始嗡嗡作响，很快随着氦气和真空管将其膨胀到最大功率而嗡嗡声和振动。一个又一个的火花，增加得几乎超出想象，一个接一个。矿工颤抖着。 亚瑟脸色煞白，摸了摸打开底部爆破口的小杠杆。矿工几乎立刻下降了整整六英寸——继续下降到一英尺。亚舍因成功而感到窒息，他用力拉动杠杆，使他身下的一些管子散开，炸开他两边的泥土。 当深度指示器显示他已经烧毁或解体时，他发出越来越放松的信号，向下延伸到洞底之外三十英尺处。他现在在套管保护墙的底部之下——任由两英里大地的压力摆布。 慢慢地，将他所有的底部管子从他的四面八方切掉，他开始挖出足够的空间来踏入。当他透过窗户往外看时，他的灯光在他身边十英尺处的地球上像幽灵一样显露出来。再过十分钟，他创造了一个近二十五平方英尺的房间——一个人造洞穴，在地表以下两英里处。 当他打开小门，爬出来站直时，亚舍的心情有种类似于敬畏的感觉。他头盔上的压力灯照亮了他建造的房间。没有声音，只有模糊的、响亮的寂静。 然后很快，它夺走了他的感官，发生了两件事。距离他下潜的那口井一百码外，另一口石油公司钻的另一口井被击中。三百夸脱硝化甘油被引燃到洞中。 亚瑟尖叫起来，紧紧地夹住他的耳盘。似乎正是雷神在他的脑海中发出尖叫和咆哮。每根神经 他身体里的纤维在地狱般的振动中跳动和刺痛。 在他的膝盖上，震惊将他扔到了无法描述的黑暗中，亚瑟意识到矿工的灯不再发光了。疯狂地，他调整了头盔里的小灯，让它们再次发出光线。紧接着，一只冰冷的手仿佛捏紧了他的心脏，让他的血液在他的血管里化成了冰水。他诅咒自己，没有预见到有人在附近打井，而他在地下。 他转身。矿工没事，但布莱恩·阿舍被困住了！因为套管底部下方的孔壁已经塌陷。他和管道底部之间有三十英尺高的岩石、沙子和砾石。 他被困在地下两英里处。没有救援的希望，矿工们在深井中感受到的希望。亚瑟无法获救。没有人能接近他。他惊恐地叫出声来，努力不让自己昏倒。 头盔阻碍了他。他打开了系在腰间腰带上的小压力灯，偶然摘下了头盔。他呼吸的空气又湿又恶心，因为它不再通过头盔中的过滤器。但是，仍然可以使用空气。 噼里啪啦的响声让他急忙转身。睁大眼睛，他盯着眼前裂开的长长的裂缝。 亚舍在两层花岗岩之间——一层在他下面，另一层在他上面，就在油砂下面。现在，随着这两层之间的裂缝扩大，他可以看到它向下倾斜，直到它在一个巨大的洞穴中结束，在他的光束之外无限延伸。 不是这个裂缝导致布莱恩·阿舍，一个铁血的科学家，窒息和下垂到坐姿，他的膝盖拒绝支撑他。不——是那些可怕的、无神论的、令人难以置信的东西在延伸到洞穴的光滑岩石大厅中四处奔走。 亚瑟因令人毛骨悚然的恐惧而僵住，眼睛瞪得大大的。他们是什么？既不是上帝也不是撒旦的产物——它们会是什么？黑皮——或者是皮？——像橡胶一样，有圆形的身体，像膨胀到三倍大的黑色篮球；似乎与生命中的生命一起涟漪、扭曲、膨胀和收缩的身体。 毫无疑问，短而足长的茎一定是腿，末端是圆球，用作脚。触手，亚瑟会这样称呼它们，六英尺长，粗得像强大的电缆，像章鱼的触手一样点缀着吸盘。还有人头——亚瑟呕吐了起来！ 不是头。只是一个人的两个拳头那么大的黑体物质。每个头上都有一个弯曲的黑色伤口，作为一张嘴。亚瑟看不到眼睛。然而，这些东西却仿佛看到了对方，发出了诡异的、冰冷的、吱吱作响的声音！ Asher 看着，The Things 感觉到了他的存在。半百人站起身来，朝他走来。他们没有走路，也没有爬行。它们起伏着，诡异地扭曲着，以不可思议的速度迎面而来，长长的触手在它们面前挥舞着；在洞穴的岩石地板上滑行；发出那些奇怪的吱吱声。 当他们靠近他时，亚瑟跳了起来，靠在矿工旁边的一堆洞穴中。一条长长的触手伸了出来，缠住了他的腿。一条短而尖的触手朝着他的脸颤抖着。握在他身上的力量超出了想象。 来自地球表面的人发出几乎动物般的咆哮声，以保护自己免受这些生物的伤害，这些生物肯定是最低等的生物 命令。他抓起宽松的石棉复合套装口袋，手指舒适地合拢静电枪。 他瞄准它，抓住他的东西被扔回了其他人身上。噼啪作响，猛烈地劈啪作响，从大地汲取的电荷在枪中不断增加，像闪电一样喷涌而出。那些东西兴奋地尖叫着，向前冲去。亚瑟的手指用力拉动棘轮扳机，就像一束强烈阳光下的露水一样，这些可怕的东西被击飞了。 讨厌这种景象，亚瑟改变了他的枪的电荷，减少了伏特覆盖的路径的大小，从而增加了放电的效力。堆积如山的尸体发出咝咝声，亚舍的鼻子里传来一股硫磺味。然后，就什么都没有了...... 病了，他把枪放回深口袋，靠在墙上。他再次转身面对挡住他的地表的那堆洞穴，像疯子一样徒手挖掘。矿工被压垮了，他无论如何也不能使用它。爆破管位于底部，无法移动到顶部。 突然，他停止了疯狂的工作，抬起头来听了。 “我的上帝！”他嘶哑地喘着气，“我是不是疯了？”他想他一定是，因为一个人的声音传到了他的耳朵里。 “你会很高兴，布莱恩·阿舍，转身！不要做出任何愚蠢的举动，我警告你。” “李旺！克伦斯基！”亚瑟转身，与他前一天与 R. Briggs Johns 谈过的超级科学家面对面。亚瑟摇摇头。更可怕的梦想是，这会在地球核心遇到两个人类。 “最正确的，尊敬的亚瑟。”李旺讥讽地鞠了一躬。他和克伦斯基穿着宽松的衣服，和阿舍的风格差不多。他们手里拿着静电枪。不是像亚瑟那样藏在口袋里的小枪。他们更像是重型空中演习。 亚瑟对他们携带的灯皱眉。他通过光线的耀眼作用知道它们是压力灯。但它们发出的光比他自己发明的要好得多。他们在那里比他好一点。 “你——你看到他们了吗？”亚瑟咽了咽口水。 “你是怎么——你怎么下来的？告诉我！”他朝李皇走了一步，打算将手放在那个中国人身上，以确保他是活生生的血肉之躯，而不是他混乱的大脑的虚构。 “站在原地！”李旺一愣。他举起沉重的静电枪，亚瑟感觉到轻微的电荷刺痛了他的身体。 “你所说的那些东西——我猜你是指石油公司。啊，是的，我们看到了它们。每天，我们都看到它们。对我们来说，它们工作。它们工作，我亲爱的布莱恩·阿舍，向上挖掘油砂；沙子是无数代彼得罗利亚的墓地；曾经统治这些地下世界的失落种族。 “多么简单，从下面取油——你非常想要上面的油。必须有人来做这项工作。我和克伦斯基发现 Petrolia 已经准备好并且愿意。作为感觉的生物，没有什么感觉，我们能够弯曲他们的“是的 亚瑟被这件事的严重性弄糊涂了。 “你的意思是这些你称之为Petrolia的东西实际上对你有用？你让它们免于灭绝？” “正是。”李皇点点头，似乎很享受。 “就像地表的人类一样，Petrolia 生活在死者身上。我的意思是，无论我们从地球上哪里得到活的食物，我们都会将死者放回地球。Petrolia 是在石油床中产卵的。就像鳗鱼寻找深水一样为了产卵，Petrolia 也会去油层孕育未来的部落。 “当我们抽出油时，它们没有——我们应该说“孵化吗？”——床。但是现在，通过挖掘和降低油，我们向它们保证了更多的产卵坑。它们会增加，我们已经制造了它们感觉它。就这一点而言，它们滋生的油给了它们营养。这就是为什么它们是黑色的肉和血，有吸盘而不是嘴，就像一个黑人在烈日下历经岁月都是黑色的。 “我们比其他人更聪明，很容易弄清楚哪个油田可能包含这样的人。我们有一个快速的电梯将我们连接到地面。而且——” “那么，”亚瑟几乎是喊道，“我没有被困住！” “不？”李王疑惑地皱了皱额头。 “你应该意识到，我们不能让你回到地表——活着，或者以任何其他方式。我们打算增加石油，将它们传播到其他地下但无人居住的世界。你会破坏它。 “不，你永远不会回到地面。他们不能把你的管子拖到顶部，所以他们会认为你死在里面了。而且”——Lee Wong耸了耸肩——“如果你有可能会更好，先生——” “我不会！”黄人咆哮道。他转动了静电枪的棘轮，亚瑟被沉重的震动推倒在地。明智地，他站了起来，双手远离自己放枪的口袋。他怀疑自己的小静电枪是否能与其他人的枪匹敌，但这是有道理的。他们没有想过要搜查他——也许他们可能不会。这是他唯一的希望。 李皇再次低下头，示意亚瑟继续。 “现在你将看到我们所做的一切。我们很自豪，我们知道你会欣赏我们的工作。你会很高兴知道我们为什么要这样做；你会作为一名科学家感到好奇。然后，太伤心了也就是说，你一定会因为获得了那种知识而灭亡。” Asher 耸了耸肩，透过半合着的眼睑，他看着 Lee Wong 和相当矮小、修长的、高额头和大脑袋的 Krenski。然后他走在他们前面。抬头，肩膀向后，他漫不经心地走下宽敞的大厅——一个通往地下帝国主要洞穴的大厅。 它很大——在一个粗糙的广场上足足有一百英尺。从地板到天花板的距离都不到十五英尺，它沿着夹在中间的两层花岗岩的轨迹移动。其他长长的大厅，或裂缝，从这个主要的洞穴向各个方向延伸。在墙壁上，在壁龛和裂缝中，已经放置了高压灯，将明亮而诡异的光线投射在这一切之上。 Asher 看到数百个 Petrolia 涌入走廊，突然后退，他们似乎感觉到除了 Lee Wong 或 Krenski 之外还有另一个存在。中国人发出哽咽的咕噜声，他们消失在大厅里，一边走一边愤怒地尖叫。 “我们的控制室，”Lee Wong 一边解释一边向他挥手。他指了指沿着低矮的天花板延伸的十几根二十四英寸的管道，从许多不同的大厅进入房间，但都从同一个大厅引出，比其他的都大。 “有我们系统的动脉。有这样的石油——我们可以说奇怪吗？——在你的井里失踪了。”他笑了，眼中闪过一丝嘲讽和嘲讽。 “你很明白我们是怎么做的。在我们上方，就在油层下方，是一个槽形钢制屋顶。石油从下方抽出，排入这些，然后进入这些管道。如果我们在工作从上面，现在，我们将它运行到一个中心轴，并且 抽出来。然而，我们不希望它出现在表面上。” “那你为什么要以地狱的名义？”亚瑟怒吼一声，声音里透着紧张的愤怒。 “你用它做什么？”这两个人是人类。至少，他们是人形的，如果不是感觉的话。并且可以处理Petrolia。亚瑟生气了，他的恐惧消退了。 “来。”李黄在管道下带路，沿着大厅走下去。克伦斯基准备好沉重的静电枪，走到阿舍的背后。他们来到另一个超越强光的洞穴。他们的声音像雷神的雷鸣般回响，亚瑟意识到这个洞穴可能会在冥河的黑暗中延伸数百英里。 Asher 惊叹不已，因为这个洞穴的地板至少比控制室或入口走廊低五英尺，形成了一个天然水库。一个储油池，用于储存从管道中涌入的大量石油。 油流入和溅出时的隆隆声源源不断，当珍贵的液体流进镀金的排水屋顶时，油流在它们上方的隆隆声听起来就像是疲惫的双脚踩踏的声音。该死的，因为它在巨大的洞穴中来回回响。 “我们的仓库。”李皇站在边上解释道。 “另外，正如你所见，我们的 Petrolia 的浓缩孵化器，或产卵床和食物储藏室。” Blaine Asher 再次看着他脚下荡漾的油污。他哽咽着，往后退了一步。因为银行附近的石油还活着！它泛起涟漪，溅起水花，充满生机。通过在油中繁殖和以油为生，就像人以面包为生一样，这个油湖是一大片不断生长的石油。数百万——是的，无数亿——它们！丑陋、肮脏的东西会在那个噩梦世界中与其他人一起放开——将被带到其他被埋葬的世界开始新的种族。 “可是为什么——为什么？”亚瑟几乎是冲着李皇喊出这句话。 “Petrolia 将成为我们的军队，保护我们的地下财富，”Lee Wong 回答他。 “他们将是我们忠实的工人，除了我之外没有其他人的指挥。因为，即使是克伦斯基也没有掌握处理他们所需的过度控制！ “渐渐地，就像我们现在所在的油田一样，所有油田都将干涸。我们将从地下获取石油，并将其储存在地球母亲中。想想，Blaine Asher，这意味着什么！”李皇的双眸中闪过一丝狂热。 “没有石油的世界就是没有动力的世界。没有石油作为燃料；没有汽油、润滑油或任何种类的副产品。没有飞机可以飞行；没有坦克、拖拉机、燃油火车和轮船；机械设备——没有任何东西可以运行.我们现在从美国取油。以后，当我们的石油增加了，我们想出了运输它们的方法，我们将去所有的石油生产国。 “我们将分泌石油，使世界瘫痪。现在，在俄罗斯、中国和印度，我们的社会正在组织和发展。他们将处理弱小的、无能为力的国家，而我将成为宇宙的统治者，无论是表面还是地下，克伦斯基来帮助我，你看。这太棒了，不是吗？而且，知道你做了什么，看到了你所拥有的，你能说这是不可能的吗？ 布莱恩·阿舍尔呻吟着。这不是不可能的，他知道。虚幻;可怕的——但绝不是不可能的。一个可怕的Petrolia地区；一个被剥夺了汽车和机械动力的世界，它的燃料掌握在极少数人的手中，远在地下——想想就可怕。 只有亚瑟知道。 唯一能避免这种事的人。整个世界的命运都掌握在他的手中。而且他很快就会死去。 死？不！ Blaine Asher 默默地对自己发誓，没有任何力量可以阻止他摧毁这两个恶魔。这必须要完成！ 他不敢失败。 “太棒了，太棒了，”他强迫自己微笑。 “我想握住设计并实现了如此美妙的事情的天才之手。” 他朝李皇走了一步，右手伸出，左手滑向放着自己静电枪的口袋。 Lee Wong 扩展了他自己的右乐队。 Asher 冰冷、坚毅的眼神一定是在警告他。就在 Asher 的手指合上他的手时，他试图猛地向后退去。 “消灭他！”他向克伦斯基喊道。 亚瑟单膝跪地，让他的静电枪留在口袋里。当东方人试图抽身时，他的左手握住了李皇的手腕。克伦斯基举起沉重的圆柱状枪瞄准阿舍。 亚瑟单膝跪地，咬紧牙关，准备好接受枪的冲击。他猛地把李王的胳膊往下一拉，猛地站了起来。中国人大喊一声，胳膊和腿在挥舞，向克伦斯基弹射——就在克伦斯基开火的那一刻！ 当他转身跑回主走廊时，令人作呕的烧焦肉的气味在他的鼻孔里。他一边跑一边回头瞥了一眼，看到躺在克伦斯基脚下的黑色物质不寒而栗。李王已经不在了。俄国人睁大眼睛，盯着他脚下的东西。然后，伴随着恶魔般的尖叫，转身将枪对准逃跑的亚舍。 当 Asher 第一次绕过大厅的拐角进入控制洞穴时，一道噼啪作响的电流烧焦了 Asher 的后脑勺。他推断克伦斯基在他身后派出了一个完整的冲锋，希望在他的胸中燃起更高的火花。因为 Asher 相信他的较小的静态武器和其他的一样强大。到那时，这将是一个考验，亚瑟不敢冒险。 他蹲在另一个走廊的门口，等待着。克伦斯基咒骂着冲进了控制洞穴。亚瑟举起枪开火。但就在他扣动扳机的同时，一条长长的触手从他身后的黑暗缝隙中伸了过来，猛地拉住了他的手臂。他的冲锋被俄罗斯人抢断，警告对方亚舍也在处理强大的电射线，一旦接触就意味着死亡。 亚瑟屈服于黏糊糊的、散发着硫磺味的触手的拉扯，任由它把他拉进缝隙，克伦斯基的武器在他身边噼啪作响，让他的皮肤变得干燥，嘴里有一种粉状的感觉。 在裂缝的避难所中，亚瑟将枪对准了抓住他的石油。触手落下，在黑暗中呈现出颤动的蓝色的电荷面前消失无踪。就像地下墓穴一样，一个裂缝通向另一个裂缝。亚瑟冲进下一个裂缝，小心翼翼地朝控制洞穴走去。 克伦斯基的武器发出的愤怒的嗡嗡声和啪啪声让他本能地躲开了，尽管他没有受到致命的指控。 “天啊！”他听到俄国人的高亢声音，痛苦地哀号着，“他们进来了——他们进来了！” 现在比以往任何时候都更大的吱吱声和滑行声超过了所有其他声音。亚瑟明白了克伦斯基的意思。李王曾说过，只有他才能控制石油公司。他们现在正涌入控制室。这就是克伦斯基的目标。 吱吱声从亚舍所在的缝隙传来，一阵寒意， 他全身冒出湿冷的汗水。他可以将一千个它们炸成虚无。但以绝对的力量，比他的轻型静电枪所能击倒的更多的身体，他们会压倒他。 他的思绪飞快地运转着。他记得在控制室外面运行到地面的笼式电梯的位置。它没有被困住亚瑟的甘油爆炸伤害。控制室的电梯井直接进入洞穴地板，爆炸并没有震到这么远。 他转身，又向他背后的缝隙中释放了一道静电，然后冲进了控制室。这将是他自己对抗克伦斯基的武器，也是获得竖井底部的机会。 克伦斯基——他周围成堆的烧焦的石油，暂时解除了攻击——正跑过控制室。如同沸腾的海浪，肮脏的Petrolia从每一个缝隙和走廊里翻腾，迎来新的攻击。俄罗斯人，恐惧使他加快速度，奔向通往地面的竖井脚下的笼子。与此同时，亚瑟跑了出去。 相隔近百尺，在洞穴的对面，他们停了下来。克伦斯基将他的重武器转向亚瑟，与此同时，亚瑟自己的枪噼啪作响，迸发出蓝色的炽热火焰。 时而侧身，时而蹲下，时而向这边躲到那边，他们展开了一场诡异的对决。亚舍的右臂被烧伤，头发从头上烧焦，当克伦斯基触碰他时，他的身体一次又一次地震动。克伦斯基咬牙切齿地呻吟着，胸部和左腿被烧伤。 随着 Petrolia 的到来，致命电荷的闪电作用仍在继续，Asher 有了一个发现。他注意到两支枪的射线或电荷，当它们在半空中相遇时，会产生蓝色的火焰，而电荷并没有进一步扩散。 它又做了一次。两个电荷相遇，噼啪作响，在空中爆炸。克伦斯基也注意到了这一点，他还注意到石油公司几乎又要袭击他们了。来势汹汹，无法挽回。 他看着亚瑟，看到了亚瑟眼中的胆量。他们笔直地对着对方，一动不动，射出静电电荷。两人都不会动：克伦斯基必须面对来自亚舍的挑战。他们中的一个必须在另一个能够获得竖井中的笼子之前死去。不能妥协，一次只能有一个人可以浮出水面。如果他们继续闪避和战斗，Petrolia将压倒他们。 权力对抗权力，他们进行了斗争。 Asher 的手指在他的扳机释放上收紧，直到皮肤似乎要裂开。然后他让他的手颤抖到足以让他的电荷覆盖克伦斯基的电荷行进的空间。咝咝声、吐痰声、爆炸声、发出像闪光粉末大爆炸一样的声音和光，电荷相遇。 亚瑟从头到脚都在发麻，对这件事的奇妙感到兴奋不已。两道致命的电光，相互牵制！ 在一个漫长而连续的闪光中，电荷的接触点开始转移。越来越近，随着优越电荷的力量穿过另一个，接触点靠近克伦斯基。他看到了死亡降临在他身上，因为再过一瞬间，亚瑟的冲锋就会将他自己的闪电弹回他身上。较小的 Blaine Asher 武器由于内部有一个小型吸引电池而吸引了更多的静电，而另一个较大的枪则依靠磁铁进行吸引，因此取得了胜利。 克伦斯基的小胡子和浅色的胡须烧焦并卷曲。他大叫一声，退后一步，举起双臂，死亡从他的身体中闪过。 他的枪在他身边打着，亚瑟冲向关闭管道排水口的大阀门和闸门。 Petrolia 燃烧着，散发着硫磺味和烧焦的皮革味，消失在他面前。但是，当他转身时，正在抢夺场地的排水系统关闭了。他们又挡住了他的去路！ 太多了，无法完全炸开，他们压了进去。Asher向前跳跃，脚踢，左拳砸出，静电枪噼啪作响，好像在告诉他没有什么可以阻止他们。触手抓住了他，恶臭的气味让他窒息。但是Petrolia的吱吱声让他抓狂。 “咳咳，该死的！”亚瑟狂叫着，踢着、射着、打着，向着竖井冲去。 “吱吱——尽管在地底孕育的所有该死的东西都无法阻止一个地表人！” 当他的枪触电了两辆试图在他身后编织的Petrolia时，他燃烧并奋力穿过并跳进了笼子。当他砰的一声关上门时，亚瑟意识到发生了什么事。他犹豫了很久，刚好看到洞穴开始弯曲和塌陷。油的压力，现在被关闭，正在向地面填充，产生强大的向下压力。地表井将再次生产人类的动力燃料。 亚瑟砰的一声关上门，打开电源，笼子飞了起来。 半小时后，那些在阿舍尔下落的洞上方的井架地板上等待的人开始了。 Asher，烧伤，受伤，血液从他受虐的身体中流出，踉踉跄跄地倒在他们的脚下。 “我不敢相信！疯了！不可能！然而，这个领域的每一口井都重新开始生产了！当我们去那口废弃的旧野猫井时，我们发现了竖井开口！我把它盖住了，就像你一样下令。” R. Briggs Johns 在实验室地板上踱来踱去，与刚刚从床上爬起来的 Asher 交谈，两周前他倒在井架上。仍然缠着绷带，他是一个不同的布莱恩·阿舍。他的脸上布满皱纹，头皮旁边的头发几乎是雪白的。 “几天后我就可以在外面走动了，”阿舍一边说，一边清理了一个试管，把它放在架子上。 “我可以在那个地下储存洞穴上找到几口井，你可以开采石油。但你不能开采这个油田。 “二十年，也许吧，你可以。但是这些石油公司要花很长时间才能消亡。我们必须把油从地下挖到它们不能再产卵的地步。我们将在其他地方进行采矿。田野——但不是在这里！” “不在这里，”约翰斯重复道，颤抖着。 “这取决于你看没有其他人尝试它。”亚瑟点了一支烟，冲约翰斯点点头。 “控制油田——任何事情。告诉石油人一些事情。但不要说实话。他们不会相信你的。他们会说你疯了。 “世界不知道。它不会相信。除了保持沉默，我们能做些什么吗？” R. Briggs Johns 厌倦了思考洞穴世界和他们下方的可怕事物，知道他们做不到。 关于 HackerNoon 图书系列：我们为您带来最重要的技术、科学和有见地的公共领域书籍。这本书是公共领域的一部分。 惊人的故事。 2009. 超级科学的惊人故事，1930 年 6 月。伊利诺伊州厄巴纳：古腾堡计划。检索于 2022 年 5 月 https://www.gutenberg.org/files/29848/29848-h/29848-h.htm#Page_340 您可以根据本电子书随附的 Project Gutenberg 许可条款或在线访问 。 这本电子书可供任何人在任何地方免费使用，几乎没有任何限制。 www.gutenberg.org （位于 https://www.gutenberg.org/policy/license） 复制、赠送或重新使用它 .html _