他被困在地下两英里处

太長; 讀書

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“不可能！它们会是什么样的生物，可以生活在地表以下两英里的地方？当然，亚瑟，你在开玩笑！” 一个巨大的油田已经干涸了——而被困在地下深处的令人反感的 Petrolia 中的 Asher 知道了原因。 R. Briggs Johns 是斯坦美石油公司的强大后盾，他仔细地看着 Blaine Asher，期待看到该公司的首席地质学家和科学家大笑。但布莱恩·阿舍没有笑。严肃，瘦削的脸庞严肃，高大的肌肉发达的身体靠在他正在调整的扭力机器上，没有任何迹象表明他有半点开玩笑的想法。