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    他们说“想法是新石油”，我说废话*经过@deepikapundora
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    他们说“想法是新石油”，我说废话*

    2023/09/28
    4m
    经过 @deepikapundora 360 讀數
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    太長; 讀書

    Naval Ravikant：新石油就是创意。都是数字化的。所有新的财富都是在创意空间中创造的。但与石油不同的是，想法并不是有限的。它们与提出它们的人一样多样化。如果你想让想法发挥作用，你就必须赋予它们切实的价值。技术空间——一个充满创意的空间就是一个完美的例子。
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    tech-stories #ideation #startup-ideas #spacex
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