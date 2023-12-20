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    从 WebGL 迁移到 WebGPU经过@dmitrii
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    从 WebGL 迁移到 WebGPU

    2023/12/20
    13m
    经过 @dmitrii 2,303 讀數
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    太長; 讀書

    本指南阐明了从 WebGL 到 WebGPU 的过渡，涵盖关键差异、高级概念和实用技巧。随着 WebGPU 成为网络图形的未来，本文为软件工程师和项目经理等提供了宝贵的见解。
    featured image - 从 WebGL 迁移到 WebGPU
    gaming #game-development #webgl
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    @dmitrii

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